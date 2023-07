Dit zijn de vier nieuwe wijzerplaten voor de Google Pixel Watch 2

We verwachten de Google Pixel Watch 2 de komende maanden te zien. Wie niet kan wachten op de smartwatch, moet voorlopig genoegen nemen met de nieuwe wijzerplaten die zijn uitgelekt.

Het lek met de wijzerplaten is afkomstig van Android Authority en het zijn er in totaal vier. Ze zullen allemaal exclusief zijn voor het tweede generatie van de smartwatch en kunnen op verschillende manieren gepersonaliseerd worden.

De vier wijzerplaten zijn Accessible, Analog Bold, Arc en Bold Digital. Je kan ze zelf bekijken in het screenshot hieronder. Als de geruchten kloppen, zien we de Google Pixel Watch 2 in oktober tijdens de lancering van de Google Pixel 8.

Hoewel het teleurstellend is dat deze wijzerplaten niet naar de originele Pixel Watch komen, is het niet zo dat Google deze smartwatch volledig negeert. De voorbije maanden zijn er namelijk nieuwe features verschenen in de vorm van software-updates.

(Image credit: Android Authority / Google)

Wat doen de nieuwe wijzerplaten

Als eerste zien we de Accessible-wijzerplaat. Die is heel eenvoudig en makkelijk af te lezen. Je kunt verschillende elementen naast de tijd zetten, zoals het huidige batterijniveau en de datum.

Dan is er Analog Bold, met een dikkere wijzer voor het uur, dikke cijfers en verschillende kleuropties om uit te kiezen. De wijzerplaat kan op verschillende manieren worden aangepast, met onder andere de datum en aankomende alarmen.

De Arc-wijzerplaat is complexer, met in totaal zes varianten. Deze varianten veranderen het aantal extra elementen dat je ziet en waar ze geplaatst worden. Ook de manier waarop elk element wordt weergegeven, verschilt bij elke variant.

Als laatste hebben we Bold Digital, die gebaseerd is op een van de klokken op het vergrendelscherm van de Google Pixel 7 Pro. Ook hier heb je een aantal opties om uit te kiezen qua kleuren en weergegeven elementen.