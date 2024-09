Nieuwe software-update voor Garmin Forerunner 965 lost twee grote problemen op

Als je een Garmin Forerunner 965 hebt die onlangs is gecrasht of een ongeval detecteert lang nadat je bent gestopt met trainen, dan heeft Garmin een software-update met jouw naam erop. De patch werd uitgerold op 18 september en is versie 20.29 van GarminOS specifiek voor de Forerunner 965. Hij kan nu handmatig worden gedownload door eigenaars van het horloge. Het bedrijf heeft bevestigd dat het twee specifieke problemen verhelpt die gebruikers recentelijk hebben ondervonden, namelijk:

Ongevallendetectie na afloop van een activiteit

Mogelijke systeemcrash na het starten van een activiteit

De Garmin Forerunner 965 is een van de beste Garmin-horloges op de markt en een flinke upgrade ten opzichte van de Forerunner 265. Het horloge heeft een batterijduur van 23 dagen en is een van de beste hardloophorloges op de markt. Als die van jou deze problemen vertoont, kun je met de instructies hieronder de software-update downloaden.

Oplossing voor crashes van de Garmin Forerunner 965

Om de 20.29 software-update te downloaden en het crashen van je Forerunner 965 te verhelpen, ga je naar Menu > Systeem > Software-update > Controleer op updates. Zodra je de update hebt gedownload, moet je misschien je gegevens opnieuw synchroniseren met de Garmin Connect-app. Als dat het geval is, breng je het horloge in de buurt van je telefoon, open je de app, druk je op de menuknop in de vorm van een pil en open je de instellingen met het tandwielpictogram. Selecteer het telefoon- en Bluetooth-pictogram en tik op synchroniseren.

Afgezien van buggy software-updates is er goed nieuws voor Garmin-gebruikers in de vorm van een heleboel nieuwe functies voor de horloges en fietscomputers. Garmin brengt in september updates uit voor de Epix Gen 2-, Fenix 7-, Forerunner-, Vivoactive- en Venu 3-serie smartwatches en drie fietscomputers, met name de Edge 540, Edge 840 en Edge 1040.

Nieuwe functies zijn onder andere updates voor Garmin Coach, functies om gegevens te delen met anderen in Garmin Connect en waarschuwingen voor gevaar op de weg. Er zijn ook nieuwe zwemgegevens en een nieuwe GroupRide-functie waarmee je onderling berichten kunt versturen, je live locatie kunt delen en waarschuwingen voor ongevallendetectie kunt zien. Voor de competitiebeesten is er zelfs een leaderboard.