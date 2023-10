Garmin werkt volgens geruchten aan meerdere nieuwe features en twee nieuwe smartwatches

Garmin schijnt volgens een leak te werken aan meerdere nieuwe features en twee nieuwe premium smartwatches.

Er is nog niet echt veel bekend over deze nieuwe horloges, maar volgens een verslag van The5KRunner, zouden ze in de buurt komen van de Fenix- en Epix-modellen qua prestatievermogen. Dat zou ze wel eens een aantal van de beste Garmin-horloges kunnen maken.

The5KRunner gokt dat het hier zal gaan om nieuwe versies van de Enduro (mogelijk een Garmin Enduro 3). Garmin heeft recentelijk nog de Garmin Fenix 7 Pro en Garmin Epix Pro uitgebracht, dus het zou niet echt logisch zijn als er nu alweer nieuwe apparaten aan die productlijnen worden toegevoegd. Verder is er dus nog niet echt veel informatie beschikbaar over deze mogelijke nieuwe horloges.

Garmin schijnt echter niet alleen te werken aan nieuwe smartwatches, maar ook aan meerdere nieuwe features. Een van deze features is Focus. Deze feature laat je de Garmin Connect-app personaliseren en moet er dus voor zorgen dat je niet meer verdwaald raakt in alle verschillende opties. Je kan de Garmin Connect-app op allerlei manieren gebruiken ( hier zijn vijf van de beste manieren ), maar het voelt soms wel een beetje als een doolhof. Er zijn veel te veel opties aanwezig die nooit voor iedereen relevant zullen zijn. Het is natuurlijk goed dat ze er zijn, maar het is ook fijn als je er niet mee geconfronteerd hoeft te worden als je ze niet gebruikt.

(Image credit: Future)

Als je bijvoorbeeld jouw Garmin-horloge hebt gekocht voor algemene gezondheidstracking, dan ben je misschien niet per se geïnteresseerd in je Training Readiness of hele specifieke metingen van je prestaties. Focus zal je volgens deze leak de mogelijkheid geven om een specialisatie te kiezen, zoals gezondheid of prestaties, en dat zou ervoor moeten zorgen dat de Garmin Connect-app er voor iedereen anders uit zal gaan zien.

The5KRunner geeft aan dat de veranderingen voor Garmin Connect nog verder kunnen gaan. De leaker is schijnbaar ergens de zin “welkom bij het nieuwe Garmin Connect” tegengekomen. Het is dus mogelijk dat Focus onderdeel is van een grotere designverandering voor de hele app.

Andere features die in het verslag genoemd worden, zijn SpO2-metingen tijdens je slaap (via een software-update die Garmins bestaande sensoren de mogelijkheid geeft om op compatibele horloges ook 's nachts je SpO2 in de gaten te houden) en 'Self-Guided Plans'. Dit laatste is een nieuwe feature die het mogelijk zou moeten maken om een gepersonaliseerd trainingsplan samen te stellen in de Connect-app, gebaseerd op bepaalde disciplines en afstanden, zoals voor een marathon.

We weten helaas nog niet wanneer deze nieuwe features en nieuwe horloges precies zullen verschijnen.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Conclusie: Kan Garmin iets leren van Fitbits problemen?

Het interessantste gedeelte van dit nieuws vinden we eigenlijk toch wel het vernieuwde design voor de Garmin Connect-app en die nieuwe Focus-feature. Fitbit heeft recentelijk ook zijn app een nieuw design gegeven en heeft daar veel kritiek op gekregen. Ze hebben namelijk bepaalde features verstopt (en zelfs verwijderd) en daar was de Fitbit-community niet zo blij mee. Garmin lijkt nu met zijn Focus-feature ook te willen beperken met hoeveel features je als gebruiker in de eerste instantie geconfronteerd wordt in de app. Het bedrijf kan hierdoor dus een vergelijkbare negatieve reactie krijgen vanuit zijn eigen klanten.

Het lijkt erop dat Garmin, net als Fitbit, zijn app gewoon iets gestroomlijnder wil maken, maar dat zal niet bij iedereen goed in de smaak vallen, want sommige mensen zullen dan op zoek moeten gaan naar bepaalde features waar ze voorheen altijd heel snel toegang toe konden krijgen. Wat wel positief klinkt, is die aanpasbare Focus-feature. Als je het design van de app niet fijn vindt, dan kan je het waarschijnlijk gewoon aanpassen.

Daarnaast scheelt het wel dat Garmin Connect ook gewoon nog gratis te gebruiken is, terwijl je bij Fitbit voor Fitbit Premium moet betalen als je het meeste uit je Fitbit wil halen. De Premium-features zijn geweldig en het is ook een van de beste fitness-apps die je kan vinden, maar om nou elke maand voor een app te moeten betalen waar zomaar je favoriete features uit kunnen worden verwijderd, zal niet heel motiverend zijn voor gebruikers.

Garmin Connect kan je gewoon gratis gebruiken (al moet je natuurlijk wel een Garmin-horloge kopen) en dat kan ook betekenen dat gebruikers iets beter zullen reageren op dit soort veranderingen.