De eerste gelekte afbeeldingen van de Garmin Fenix 8 wijzen op de komst van een goedkopere Fenix E

De Garmin Fenix 8 is een van de meest langverwachte sporthorloges van het jaar. Een nieuwe leak heeft ons een idee gegeven van wat we kunnen verwachten van deze concurrent van de Apple Watch Ultra, inclusief de mogelijkheid van een goedkopere versie.

De beelden zijn afkomstig van WinFuture en laten zien wat vermoedelijk de Garmin Fenix 8 (Solar), Garmin Enduro 3 en het mysterieuze nieuwe model Garmin Fenix E zijn, die eerder al werd genoemd in een lek van Fitness Tracker Test.

Hoewel we nog geen volledige specificaties hebben, suggereert het lek dat dit de eerste Fenix-horloges zullen zijn met AMOLED-schermen in plaats van MiP (memory in pixel). De voordelen van AMOLED zijn een betere zichtbaarheid (omdat het scherm zijn eigen licht uitstraalt), natuurlijkere kleuren (dankzij een breder kleurbereik) en snellere verversingssnelheden.

Aan de andere kant gebruiken AMOLED-schermen meer stroom dan MiP-schermen (vooral in de always-on modus), dus als je de voorkeur geeft aan dat type scherm, ben je mogelijk meer geïnteresseerd in de Garmin Fenix E. Dit lek suggereert dat de Fenix E onder de Fenix 8-serie zal vallen en daarom de oudere MiP-technologie zal gebruiken.

Het lijkt erop dat de Fenix E alleen beschikbaar zal zijn in een enkele 47mm kastmaat, wat de aantrekkingskracht kan beperken voor degenen met grotere polsen. De Fenix 8 (Solar) zou echter in zowel 47mm als 51mm maten worden gelanceerd, en er wordt ook verwacht dat er een Enduro 3-model komt in een enkele 51mm kastmaat.

Deze maten staan enigszins in tegenspraak met geruchten die we vorige maand zagen voor de Fenix 8, waarin werd gesuggereerd dat deze in drie maten zou komen, inclusief een kleinere 43mm versie (vergelijkbaar met de 42mm Garmin Fenix 7S).

Toch hoeven we waarschijnlijk niet lang te wachten op de officiële details. De Fenix 8, Fenix E en Enduro 3 worden naar verwachting officieel gelanceerd op IFA 2024, dat op 6 september van start gaat.

Vaarwel Epix?

De Garmin Epix Gen 2 (hierboven) zou de laatste in de Epix-serie kunnen zijn, volgens deze nieuwe geruchten (Image credit: Future)

Deze leaks lijken eerdere geruchten te bevestigen dat Garmin van plan is om zijn Epix-serie te laten vallen, wat logisch zou zijn aangezien de Garmin Epix (Gen 2) in feite gewoon een Fenix 7 was met een AMOLED-touchscreen.



In plaats daarvan lijkt het erop dat de twee series zullen worden samengevoegd, met de Fenix 8 die zal worden gelanceerd in de gebruikelijke standaard-, solar- en sapphire solar-versies met dat nieuwe AMOLED-scherm. De Enduro 3 zal beschikbaar zijn voor degenen die een extreem lange batterijduur nodig hebben (de Enduro 2 gaat 34 dagen mee, plus 12 extra met zonne-opladen).

Het meer mysterieuze model is de Garmin Fenix E. Deze geruchten wijzen op een betaalbaarder 47mm model, of misschien een model dat simpelweg fans van de MiP-schermtechnologie van de Fenix 7 een optie biedt in de vernieuwde lijn.

WinFuture voorspelt dat de prijzen van Garmin's sporthorloges op het "gebruikelijke niveau" zullen liggen. Als dat klopt, kunnen we verwachten dat de Fenix 8 zal beginnen bij ongeveer 699 euro voor de standaardversie, of 1.049 euro voor de topmodel Sapphire Solar.

Niet bepaald goedkoop dus, maar aangezien de Fenix 7 en Epix Pro nog steeds worden beschouwd als enkele van de beste Garmin-horloges ooit gemaakt, zou de nieuwe reeks het wachten waard kunnen zijn als je op zoek bent naar een premium hardloop- of sporthorloge dat al je trainingsbehoeften aankan.