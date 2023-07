Microsoft wint rechtszaak tegen de FTC over de overname van Activision Blizzard

Microsoft heeft zijn rechtszaak tegen de 'Federal Trade Comission' (FTC) in de VS gewonnen. Het bedrijf kan nu zijn geplande overname van Activision Blizzard King voortzetten. Dit bedrijf zit achter games zoals Diablo 4, de Call of Duty-reeks en Candy Crush. De overname kost Microsoft 68,7 miljard dollar.

Deze zaak zorgde de afgelopen week voor heel wat gaming-nieuws rondom Activision Blizzard. Zelfs Microsoft's grootste rivaal binnen de markt van console gaming, Sony, werd betrokken bij de rechtszaak en dankzij een foutje met belangrijke documenten weten we nu ook hoeveel geld de uitgever besteedt aan games zoals The Last of Us Part 2. In de praktijk werd deze rechtszaak eigenlijk al meer gezien als het begin van de deal.

De dramatische rechtszaak van vorige week ging over of de FTC de deal tijdelijk zou kunnen blokkeren totdat het de omstandigheden rondom de overname verder heeft kunnen onderzoeken. Het werd echter door veel mensen ook gezien als een soort referendum over of deze deal überhaupt de mogelijkheid zou krijgen om te kunnen slagen.

De betrokkenen bij deze zaak hebben tijdens het hele proces ook veel informatie gedeeld via sociale media en de Xbox-baas Phil Spencer heeft vrij snel na de hoorzitting de volgende reactie op Twitter gedeeld: "Het bewijs toonde aan dat de Activision Blizzard deal goed is voor de industrie en de claims van de FTC over het wisselen tussen consoles, abonnementen voor games en de cloud geven geen realistische weergave van de gaming-markt."

1/We're grateful to the court for swiftly deciding in our favor. The evidence showed the Activision Blizzard deal is good for the industry and the FTC’s claims about console switching, multi-game subscription services, and cloud don’t reflect the realities of the gaming market.July 11, 2023 See more

"Sinds we deze deal voor het eerst aankondigden, zijn we ons alleen maar meer gaan inzetten om meer games naar meer mensen te brengen op meer apparaten. We hebben meerdere overeenkomsten getekend om Activision Blizzard-games, Xbox 'first-party'-games en Game Pass allemaal beschikbaar te maken voor meer spelers dan ze vandaag de dag zijn." voegde Spencer hier aan toe. "We weten dat spelers over de hele wereld deze zaak in de gaten hebben gehouden en ik ben trots op onze inspanningen om de toegang en keuzemogelijkheden van spelers uit te breiden tijdens dit proces."

De 'Competition and Markets Authority' (CMA) in het Verenigd Koninkrijk blokkeerde de overname in het VK al eerder dit jaar in april. Nu is het VK het enige land dat nog echt tegen deze overname lijkt te zijn. Dat komt vooral door Microsoft's positie als marktleider binnen de wereld van cloud gaming. Microsoft is momenteel echter ook bezig om deze blokkering te bevechten.