Porsche en AOC introduceren ultra-wide curved gaming monitor van 49 inch

Porsche Design en AGON by AOC hebben vandaag de Porsche Design AOC AGON PRO PD49 aangekondigd. De monitor combineert een bekroond design met technologische prestaties en beschikt over een curved QD-OLED-scherm van 49 inch (124,46 cm) met een 32:9 beeldverhouding. Verder is de PD49 voorzien van een verversingsnelheid van 240 Hz en een reactietijd van 0,03ms GtG.

Nieuwe standaard voor visuele pracht en schermdikte

De PD49 is uitgerust met een extreem dun 49-inch curved QD-OLED-paneel dat ongeveer 5 mm dik is. De monitor levert een meeslepende game-ervaring dankzij het 1800R gebogen frame in combinatie met de adembenemende DQHD-resolutie (5120 × 1440). Daarnaast behaalt de PD49 een piekhelderheid van 1000 nits en is het voorzien van een VESA DisplayHDR True Black 400-certificering. Door gebruik te maken van 10-bit kleurdiepte produceert de monitor 1,07 miljard kleuren en heeft het een breed kleurbereik (99% DCI-P3). De uitzonderlijk HDR-reproductie zorgt ervoor dat scènes uit de meest sfeervolle, verhaalgedreven games echt tot leven komen. Verder behoort ghosting tot de verleden tijd dankzij de 240Hz-verversingssnelheid en de prestatiegerichte reactietijd van 0,03ms GtG. De Adaptive-Sync-ondersteuning zorgt tot slot voor een soepele game-ervaring zonder haperingen en onderbrekingen.

Functioneel ontwerp met geavanceerde technologie

Het ontwerp van de PD49 weerspiegelt de complexe details van een Porsche-sportwagen. De gezandstraalde en gegoten aluminium standaard van de PD49 is geïnspireerd op het stuurwiel en de spaakwielen van een sportwagen. De achterkant van de monitor is geïnspireerd op de radiatorgrille van een Porsche 911. Elk detail van de monitor benadrukt elegantie, van een uniek On-Screen Display-ontwerp tot een krachtig opstartlogo. Ook de dynamische en aanpasbare RGB Light FX-elementen verfraaien zowel het logo op de voor- als de achterkant van de monitor.

Altijd verbonden

Naast de visuele pracht beschikt de PD49 ook over een breed scala aan connectiviteitsopties. Met DisplayPort 1.4- en HDMI 2.1-aansluitingen is de monitor geschikt voor de nieuwste apparaten. De meegeleverde USB-hub, voorzien van vier USB 3.2-poorten en een RJ-45-ingang, garandeert naadloze connectiviteit. Verder beschikt de USB-C-poort over 90W-vermogen om aangesloten apparaten van stroom te voorzien. Tot slot stelt de geïntegreerde KVM-switch gebruikers in staat om twee computers tegelijkertijd aan te sluiten. Dit zorgt ervoor dat het DQHD-scherm wordt opgesplitst voor mensen die graag multitasken.

Uitstekende game-ervaring

De PD49 biedt gebruikers verschillende functies waarmee de game-ervaring naar een hoger niveau wordt getild en een voorsprong op de concurrentie wordt behaald. Zo is de monitor uitgerust met een Frame Counter, een Dial Point-functie waarmee gebruikers in staat zijn een crosshair overlay te activeren en zorgt de lage input lag ervoor dat elke actie vrijwel direct op het scherm wordt weergegeven. Tot slot zorgen de geïntegreerde stereoluidsprekers met een vermogen van 2×8 W daarnaast voor een meeslepende audiobeleving.

De Porsche Design AGON PRO PD49 is nu verkrijgbaar in Porsche Design-winkels en gespecialiseerde retailers tegen een adviesprijs van 2.199 euro.