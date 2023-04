Ray tracing is leuk en aardig, maar realistische physics is de nieuwste stap in gaming

De afgelopen zes jaar is de berichtgeving vrij consistent geweest: ray tracing is de volgende grote uitdaging voor gaming. Een revolutionaire manier om 3D-omgevingen te belichten die voorheen alleen mogelijk was door middel van offline renders in prominente Hollywood vfx-studios. Ray tracing kan de kloof overbruggen tussen visuele effecten in films en real-time graphics thuis.

Water ziet er mooier uit. Het kan oude games weer tot leven brengen op een echt spannende manier, zoals Quake II en de RTX-behandelingen van Portal ruimschoots hebben aangetoond. Maar het verandert niet echt de manier waarop we spellen spelen. Als je elke paar minuten stopt om naar een realistische rivier te staren of elke mogelijke reflectie in een raam te bekijken, dan is dat niet bepaald gameplay. De nieuwste innovatie zit toch echt in real-time physics.

Het spel Teardown heeft dat op een briljante wijze duidelijk gemaakt toen die uitkwam. Alles kan kapot op unieke manieren, en dit spel kwam niet van een ontwikkelaar zoals EA, maar van een indie studio.

In Teardown neem je opdrachten aan die in je e-mailbox opduiken; deze opdrachten varieren van dingen stelen tot zoveel mogelijk schade veroorzaken . Je komt aanrijden in je auto, met één of twee gereedschappen of wapens, en dan ga je gewoon... alles slapen.

Complete vernietiging

Als een studio zoals Ubisoft of Naughty Dog dit idee had gehad dan was het spel niet zo spannend geweest als nu. Deze studio's zijn erg sterk in het vertellen van indrukwekkende verhaallijnen en memorabele interacties tussen verschillende personages. Maar dat is niet wat er in Teardown gebeurt. Je hoeft niet te praten met een willekeurige personage, jij bent zelf verantwoordelijk voor je interacties en je hoeft ook niet bang te zijn dat alles wat je doet is wachten op een cutscene.

Het spannende van Teardown is dat de voxels (volume elementen in een 3d-omgeving) volledig naar jouw wens in het rond vliegen. Alles is vernietigbaar, het voertuig waarmee je het level binnenrijdt, alle gebouwen, wegen, tuinen en straatlantaarns. Je kan een indrukwekkend plan verzinnen om via een houten plank via het bovenste raam in een huis naar binnen te gaan... of je rijdt gewoon dwars door de muur in je vrachtwagen. En het mooiste is: het werkt net zo goed als je had gehoopt.

Ontwikkelaar Tuxedo Labs weet dat het geen verhaal hoeft te introduceren in Teardown. De speler maakt het verhaal zelf... De overval in de haven? Ik zwom naar een enorme sleepboot en ramde die recht in de pier. Kunstroof? Ik maakte een uitgebreid netwerk van loopbruggen van koperen buizen langs muren en balkons om de bewegingssensors te omzeilen.

Het idee van roofovervallen is niets nieuws. Denk maar aan GTA 5, Payday, Gunpoint en meer, maar de diepgang die je kan krijgen in Teardown vanwege de unieke physics is op een heel ander niveau.

Nieuwe technologie

Oké, kijk nu naar deze video over het simuleren van real-time water physics. Bij TechRadar zijn we een beetje geobsedeerd geraakt door The Cutting Edge op YouTube, een uitstekend kanaal dat de vooruitgang in game physics in kaart brengt.

Die video laat zien dat nieuwe technieken, met name snelle fluid simulaties (vloeistofsimulaties), verrassend realistische watereffecten kunnen opleveren in real-time. De real-time simulaties draaien op ongeveer 5-7FPS in de voorbeelden die The Cutting Edge laat zien, maar dat is niet ver verwijderd van een haalbare in-game implementatie. Misschien zijn we slechts een paar GPU generaties verwijderd van waterphysics zoals in deze video die in je in de nieuwste games kan terugzien.

En het realistische water kan alles veranderen. Want net als de ongelooflijk vernietigbare voxels van Teardown biedt het je een manier om met virtuele werelden om te gaan op een manier die de technologie voorheen simpelweg niet kon.

Als Skull and Bones morgen zou uitkomen en het was niets meer dan de zeegevechten van Assassin's Creed 4: Black Flag, maar dan op een realistische zee, zou je dan teleurgesteld zijn? Stel je voor dat je een golf zou kunnen veroorzaken die een kleiner schip zou laten kapseizen, of dat je een enorm schip zou zien breken onder zijn eigen gewicht. Het zou revolutionair zijn. Zoals de video aangeeft: wat als de nieuwste game in de BioShock-serie zo'n realistisch water had?

Er loopt een trend door de video's van The Cutting Edge: deze nieuwe technieken zijn allemaal 'bijna' haalbaar in real-time rendering. Recente ontwikkelingen op het gebied van rendering en GPU's laat ons zien dat we aan de vooravond staan van een nieuw type videogame, waarin alles er niet alleen realistisch uitziet, maar zich ook zo gedraagt.

Ray tracing heeft zijn plaats in dit alles. Teardown gebruikt het overal om die vliegende brokstukken er nog realistischer en indrukwekkender uit te laten zien en zonder die techniek was Tuxedo Labs misschien niet geneigd het spel te maken. Goede grafische beelden verkopen nog steeds spellen, net als op elk ander moment in de gamesindustrie. Maar een belichtingstechniek kan niet veranderen hoe we in het spel met elkaar omgaan.

Fysica kan dat wel, en dat is de nieuwste stap.