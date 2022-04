Nintendo Switch Sports preview: zes keer je woonkamer onveilig maken

Het is moeilijk te overschatten hoe erg Wii Sports opblies bij de lancering in 2006. Het was op vele manieren een van de eerste console-games die de niet-gamer doelgroep wist te bereiken.

De Wii werd direct een bestseller. Met een intuïtieve besturing en reeds bekende concepten werd de console toegankelijk. Vooral voor gebruikers die nog nooit een controller in handen hadden gehad was de Wii te begrijpen. Waar het voor niet-gamers lastiger is om soepeltjes een controller te gebruiken, speelde dat hier geen rol. Velen weten wel hoe een bowlingbal gegooid moet worden, wat precies werd nagebootst met een Wii-controller.

Inmiddels zijn we 16 jaar verder. De Nintendo Switch, met zowel de mogelijkheid om handheld als op een tv te spelen, is razend populair. De veelzijdigheid van de console is zo kenmerkend dat we haast vergeten dat de Switch ook motion controls bevat. Dat is deels te danken aan Nintendo en derde partijen. Deze slagen er tot nu toe niet in om deze feature optimaal toe te passen. Sinds 1-2-Switch voelt het onderbenut, samen met het gepatenteerde 'HD Rumble'.

Het is je vergeven als je de indruk hebt dat Nintendo Switch Sports de precisie van Wii Sports niet kan evenaren. Wii Sports was dan ook een game die volledig ingericht was om alle features van de Wii-console te benutten. Het goede nieuws is dat Nintendo Switch Sports je juist eraan herinnert wat de motion controls in hun mars hebben.

Bij de release heeft Nintendo Switch Sports zes activiteiten: bowlen, chambara, voetballen, badminton, tennis en volleybal. We probeerden alle zes activiteiten bij een recent preview-evenement uit. Hieronder delen we onze ervaringen en hoe de activiteiten in elkaar zitten.

Bowlen

(Image credit: Nintendo)

Laten we wel wezen: dit is meteen de belangrijkste activiteit in de lijst. Als je ooit flink wat uurtjes in Wii Sports hebt gestopt, was dat ongetwijfeld omdat je aan het bowlen was. Keihard ingemaakt worden door oudere familieleden herinneren wij ons nog maar al te goed.

Gelukkig is alles wat bowlen fantastisch maakte in Wii Sports terug te vinden in de Switch-variant. De Joy-Con-controllers zijn verrassend goed in het herkennen van je bewegingen. Een goed voorbeeld is de herkenning van een rechte worp of de bal een curve willen geven.

Het gaat niet allemaal even intuïtief, zoals het niet langer hoeven loslaten van een knop bij het loslaten van de bowlingbal. In plaats daarvan laat je automatisch los aan het einde van je armzwaai. Een ietwat vreemde keuze die voor aardig wat gemiste worpen zorgde. Als je hier eenmaal aan went is het prima. Bowlen in Nintendo Switch Sports voelt als een trouwe opvolger van de oorspronkelijke klassieker. Een hele opluchting, aangezien een slordige variant van bowlen in een Nintendo Sports game doodzonde zou zijn.

Badminton

(Image credit: Nintendo)

Deze activiteit zorgde voor de grootste lol. Badminton was simpelweg gewoon fantastisch. We hebben mogen genieten van spannende rally's welke soms wel meer dan 10 slagen bevatten. Het zorgde voor een aantal close calls en verrassend veel sportieve bewegingen.

De focus van deze activiteit lijkt vooral te liggen bij het tracken van de slagen die je probeert, van dropshots tot smashes. Als je samen met een vriend(in) het zweet op het voorhoofd wil hebben staan en een punt juichend wil vieren, springt deze activiteit er zeker uit.

Chambara

(Image credit: Nintendo)

Nadat we bij deze activiteit wegliepen, bleef het gevoel hangen dat deze activiteit verrassend veel tactiek vereiste. Waar je in eerste instantie à la Wii Sports Resorts wild om je heen wilt slaan, is dat precies de tactiek om finaal te verliezen. De welbekende wateren waar je in valt, kennen we daar ook nog van.

Chambara deed ons denken aan het spelletje steen, papier, schaar. De bedoeling is dat je anticipeert op de volgende actie van de tegenstander. Het matchen van de richting van de tegenstander en diens zwaard telt als een treffer. Meerdere succesvolle treffers zorgt ervoor dat je tegenstander een frisse duik in het water krijgt. Raak je de tegenstander terwijl ze in een andere richting verdedigen kom je stil te staan. Je wordt daardoor kwetsbaarder voor een tegenaanval.

Het voelde verrassend complex. Tijdens de eerste keer uitproberen was het moeilijk te bevatten, maar we hebben het gevoel dat er diepte in deze activiteit zit. Deze zou er nog weleens een kunnen zijn waar je veel uren in stopt om een pro te worden.

Tennis

(Image credit: Nintendo)

Na bowlen is tennis de meest iconische terugkerende Wii Sports-activiteit. Net zoals bowlen is de tennisactiviteit ook een trouwe opvolger. Je hoeft je karakter niet te besturen. In plaats daarvan rennen ze zelf richting de bal, waardoor je enkel hoeft te focussen op een goede slag.

De activiteit heeft aardig wat precisie nodig. De Switch weet dit verrassend goed te tracken. Wellicht zelfs te goed. Enkele slagen vlogen een eind weg van de tennisbaan. Dat was natuurlijk niet de schuld van onze tennisvaardigheden.

Voetbal

(Image credit: Nintendo)

In 2015 kwam Psyonix met een revolutionaire sportgame met de titel Rocket League. In deze game besturen spelers een auto over een veld waarmee ze proberen een gigantische bal in een goal te tikken. Nintendo heeft dat idee overgenomen, de auto's verwijderd en vervangen door karakters. Ja, Nintendo heeft voetbal uitgevonden.

Alle grappen terzijde voelt de activiteit verrassend vergelijkbaar met Rocket League. Met maximaal vier spelers per team ren je achter de bal en probeer je te scoren. Het is rommelig, chaotisch en zorgt voor veel plezier. Dit voelt als een degelijk uitgewerkte activiteit. Net zoals bij Psyonix's Rocket League is de replaywaarde dan ook hoog.

Voetbal (maar dan met je benen)

(Image credit: Nintendo)

Een geinige extra game in de Nintendo Switch Sports lijst. Dit is dan ook de enige activiteit die het mogelijk maakt om je benen in te zetten. Voor de shoot-out heb je een speciale beenband nodig die het mogelijk maakt om je Joy-Con aan je been vast te maken.

Deze activiteit voelt niet zo diepgaand als de anderen. Het is een grappige toevoeging, zelfs als we niet zeker weten of het de moeite van een controller vastbinden aan je been het waard is.

Nintendo heeft ons verteld dat voor nu alleen deze activiteit de beenband gebruikt, maar dat er in de toekomst meer toepassingen voor worden uitgebracht.

Volleybal

(Image credit: Nintendo)

Volleybal is een toffe activiteit om met een duo te spelen. Er zijn vier essentiële handelingen waar je mee te maken krijgt: serveren, welke je de bal laat spelen; pasen, waardoor je de bal doorspeelt. Vervolgens heb je nog het klaarzetten, waarmee je je karakter klaar zet om vervolgens op volley te drukken: de bal slaan om een punt te scoren.

Elke handeling vraagt om een andere beweging. Maak je een verkeerde beweging, kan het je punten kosten. Je kunt ook de tegenstander blokkeren en daarmee een poging doen om de bal te blokkeren.

We versloegen onze AI tegenstanders met 5-0. Ze waren nauwelijks in staat om de bal terug te slaan, waardoor het moeilijk in te schatten was hoe rally's werkten. Wellicht is er toch nog zoiets als te goed in een game zijn.

Er had nog veel plezier kunnen zitten in het online spelen als duo om te spelen tegen pittigere tegenstanders. Alle elementen voor competitieve pret zijn aanwezig, helaas hebben we ze niet mogen ervaren.

Tot zover een kort overzicht van alle activiteiten in Nintendo Switch Sports. Alhoewel een aantal opvielen, zoals badminton, voetbal en het oude, vertrouwde bowlen, waren we geen enkele keer teleurgesteld. Alle zes sporten zijn meer dan geschikt om je uit je luie stoel te trekken.

Wellicht is dit het beste compliment dat we Nintendo Switch Sports kunnen geven: de game voelt als een waardige opvolger van het legendarische Wii Sports.

Nintendo Switch Sports verschijnt op 29 april.