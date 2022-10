iOS 16.1 is gearriveerd: hier zijn zes features die je zeker moet uitproberen

Apple heeft iOS 16.1 uitgebracht, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor iPhones. Het is compatibel met iPhones die teruggaan tot de iPhone 8 en natuurlijk met hun nieuwste reeks smartphones, inclusief de iPhone 14 Pro Max.

Hoewel sommige misschien niet meteen opvallen, zijn er toch heel wat nieuwe features. Zo is er een nieuw icoontje voor het batterijpercentage. Op iPhones waar dat vroeger niet zo was, is er nu wel de optie om dat batterijpercentage te zien naast Live Activiteiten op het hernieuwde vergrendelscherm.

Hieronder bekijken we zes van die nieuwe features van dichterbij, om je een idee te geven van de coole nieuwe dingen die je kan doen met iOS 16.1 op je iPhone.

Live Activiteiten

(Image credit: CARROT Weather)

Zie dit als een extensie op de notificaties van het vergrendelscherm, met real-time updates. Je kan bijvoorbeeld een Live Activiteit toevoegen tijdens een sportwedstrijd, voor updates over de score en andere relevante info. Of maak er eentje aan wanneer je een levering van je favoriete restaurant verwacht, zodat je updates krijgt over wanneer je je lievelingsgerecht aan de deur mag verwachten.

Deze feature zal volledig afhangen van hoe gebruikers erop gaan reageren en hoe ontwikkelaars het gaan integreren met hun apps. We zien dit bijvoorbeeld niet meteen als een toepassing voor Angry Birds. Er zijn echter scenario's waarin we ons perfect kunnen voorstellen dat het erg nuttig is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, zoals bij verkiezingen.

Er zijn al wel ontwikkelaars die updates voor hun apps uitbrengen om ten volle gebruik te maken van Live Activiteiten, zoals CARROT Weather (opens in new tab), wat je hierboven kan zien.

Verbeteringen toegankelijkheid

On iOS 16.1 it does move with reachability and works like it would usually! Weird that this wasn’t straight from 16 pic.twitter.com/Vklsy58YApSeptember 16, 2022 See more

Er zijn al een boel nieuwe features in iOS 16 die toegankelijkheid verbeteren, zoals Live Bijschriften (opens in new tab) en AR verbeteringen waarmee je bijvoorbeeld de afstand tot een deur kan weten. Voor gebruikers van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max is er nu een nuttige feature die de bereikbaarheid van het Dynamic Island een update geeft.

Notificaties of snelle acties die worden getoond, kan je verslepen door eenvoudigweg naar beneden te vegen vanaf de onderkant van je scherm. Het Dynamic Island zweeft dan naar waar je duim is, klaar voor gebruik.

Batterijpercentage op meer iPhones

(Image credit: TechRadar)

Hoera! Als je een iPhone met FaceID hebt, zal je nu de optie hebben om het batterijpercentage te zien via het icoontje bovenaan je scherm. Voor iOS 16.1 was dit enkel beschikbaar op de iPhone 12 en hoger. Het is sowieso verbazingwekkend dat dit al niet beschikbaar was op andere iPhones met een notch.

Een andere, eerder kleine visuele aanpassing, is dat het batterij-icoontje nu effectief het percentage aftelt, in plaats van er steeds volledig opgeladen uit te zien.

De Wallet app verwijderen

(Image credit: TechRadar)

Dit klinkt misschien verwaarloosbaar, maar het kan stevige gevolgen hebben voor al wie te jong is om een Wallet in iOS te gebruiken.

Er wordt beweerd dat dit geïntroduceerd is om potentieel concurrentiebeperkende zaken te verwijderen, zodat gebruikers andere Wallets kunnen kiezen. Maar wanneer kinderen oplaadkaarten of kredietkaarten proberen toevoegen aan hun Wallet app, zijn er in iOS 16 steeds manieren om de app volledig te verwijderen.

Gedeelde Fotobibliotheek via iCloud

(Image credit: Future)

Deze verbetering aan de iCloud Fotobibliotheek werd aangekondigd op WWDC en zou origineel bedoeld zijn voor iOS 16, maar werd uiteindelijk verlaat. Je hebt misschien al wel eens albums gedeeld met vrienden en familie, maar dit is uitgebreider dan de Camera-app.

Stel, je bent op reis bent met een vriend en je hebt beiden toegang tot een album in Foto's. Voor iOS 16.1 had je dan alle foto's die je tijdens die vakantie zou nemen manueel naar dat album moeten verplaatsen. Nu kan je de Camera-app zo instellen dat die foto's automatisch in dat album terechtkomen.

Er zijn nog heel wat situaties waarin dit erg handig gaat zijn en het zorgt voor minder verwarring wanneer meer dan twee mensen toegang tot dat album hebben.

Opladen moet groene energie

(Image credit: No credit)

Hoewel dit voorlopig alleen beschikbaar is in de VS, is dit opnieuw een feature die het engagement van Apple rond duurzaamheid en milieu benadrukt.

Wanneer je je iPhone oplaadt, zal iOS 16.1 checken of er een energiebron met een lagere uitstoot in de buurt is om dan te gebruiken. Apple blijft nog wat op de vlakte over deze feature, maar op lange termijn zou dit heel voordelig kunnen zijn wanneer die ook wordt uitgebreid voor iPads en Macs.