5 redenen om een nieuwe Bluetooth-speaker te kopen voor de festivals deze zomer

Iedereen die naar een festival gaat, weet dat de festivalcampings vaak gewoon ook festivals zijn, maar dan in het klein. Of je nou naar Pinkpop gaat, JERA On Air, Rock Werchter of Pukkelpop gaat, een camping zonder muziek is gewoon saai.



Je hoeft niet meteen een volledige surround sound-system mee te nemen (looking at you, Duitsers in het algemeen), maar een Bluetooth-speaker is best wel handig. Toch is die oude 1e generatie JBL Go die je een keer per jaar uit de kast haalt inmiddels toch wel redelijk verouderd. Je mist talloze functies, extraatjes en bovendien is de geluidskwaliteit karig.



Speciaal voor het festivalseizoen hebben wij vijf redenen verzameld waarom het een goed idee is om nu een sterke Bluetooth-speaker aan te schaffen. Ben je overtuigd, dan hebben wij een mooie koopgids voor de beste Bluetooth-speakers die je op dit moment kunt kopen.

1. Betere geluidskwaliteit

De tijd dat je met een Bluetooth-speaker maar iets beter geluid had dan met je smartphone is inmiddels ver voorbij. Gedaan zijn de dagen dat je speaker moeite heeft om boven het stemgeluid van een klein groepje te komen. Van een diepe bas tot scherpe hoge tonen, het is verbazingwekkend wat je uit een compacte draagbare speaker kan halen tegenwoordig.



Moderne Bluetooth-speakers zijn hard, zuiver en zitten boordevol nieuwe audiotechnologieën om van elke gelegenheid een feestje te maken. Denk hierbij aan bass boost, verschillende equalizer-presets voor verschillende stijlen zoals metal, pop of EDM.

Met een Bluetooth-speaker van Bang & Olufsen heb je fantastische kwaliteit in een klein pakketje. (Image credit: Bang & Olufsen)

2. Water- en bierbestendig

Festivals kunnen behoorlijk onstuimig zijn en dat kan een uitdaging vormen voor elke vorm van elektronica die je meeneemt. Plotselinge plensbuien, een omgevallen lauw blik Schultenbräu of gewoon de algemene vochtige omstandigheden op een festivalcamping kunnen finesse zijn voor sommige speakers.



Tegenwoordig hebben de meeste Bluetooth-speakers een zekere mate van waterbestendigheid waardoor je geen zorgen hoeft te maken dat je zonder muziek komt te zitten. Oudere modellen hebben nog vaak geen specifieke IP-score waardoor een 'slokje' bier het einde kan betekenen voor jouw speaker, en dan heb je toch spijt dat je niet van tevoren een nieuwe speaker hebt aangeschaft.

(Image credit: JBL)

3. Langere batterijduur

Het kan zijn dat je jouw huidige Bluetooth-speaker al een paar jaar hebt en als je hem veelvuldig gebruikt, dan ben je er wellicht achter gekomen dat de batterij niet meer zo lang meegaat als in het begin.



En vooral op een festival is een lange batterijduur bijna cruciaal te noemen, want het is altijd vechten om een plekje om je apparaten op te laden en je wilt niet jouw powerbank leegtrekken met je Bluetooth-speaker in plaats van met je smartphone.

Gelukkig hebben de draadloze speakers tegenwoordig een grotere batterij die vaak bijna een volledige dag (20-24 uur) meegaat. De kans bestaat natuurlijk dat je alsnog een keer een stopcontact moet opzoeken, maar als het goed is, ga je ook nog muziek luisteren op het festival zelf.

4. Extra functies en connectiviteit

Als je al een Bluetooth-speaker hebt met een goede batterijduur, dan kan je het ook perfect gebruiken als powerbank. Met sommige Bluetooth-speakers, zoals de uitstekende JBL Charge 5, kan je jouw telefoon opladen terwijl je de camping kan verblijden met jouw 'fantastische' playlists.

Daarnaast kan je bij de meeste moderne speakers met meerdere personen tegelijkertijd verbonden zijn op een speaker. Zo kan je gemakkelijk je eigen muziek toevoegen aan de gezamenlijke playlist en totaal niet geïrriteerd worden als iemand Zoutelande van BLØF voor de duizendste keer opzet...

Daarnaast kan je bij een select aantal speakers ook gebruik maken van een spraakassistant zoals Alexa. Hoe ideaal dit gaat zijn op een luidruchtig festivalterrein valt te bezien, maar als je de speaker ook thuis gaat gebruiken, is dit best handig.





(Image credit: TechRadar)

5. Het is misschien geen Dolby Atmos, maar thuis komen Bluetooth-speakers ook vast van pas

Hoewel we het graag anders zouden willen zien, stopt het festivalseizoen stopt uiteindelijk. Gelukkig hoeft dat niet het einde te betekenen voor jouw Bluetooth-speaker, want er zijn genoeg andere plekken en gelegenheden waar je de speaker kan gebruiken.



Zo gebruik ik altijd een Bluetooth speaker in de badkamer. Tenzij je een futuristische set-up hebt met speakers overal is het handig om gewoon één speaker mee te nemen naar de badkamer. Podcasts, muziek of audioboeken maken je dagelijkse hygiënische routines iets vermakelijker. En tevens heb je nu een excuus om net zoals in de films je tandenborstel te gebruiken als microfoon.