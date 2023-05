5 dingen die je moet weten voordat je een smartwatch koopt in 2023

Of het nu gaat om fitness, notificaties of het bijhouden van je vitale functies, er zijn genoeg opties beschikbaar als je op zoek bent naar een goede smartwatch. Er zijn echter een aantal dingen waar je rekening mee moet houden voordat je de juiste kiest. Sommige van deze overwegingen zijn niet nieuw, zoals het kiezen van een horloge dat het beste bij je levensstijl past. Andere zijn relatief nieuw, zoals de bescherming van je gezondheidsgegevens en informatie over je maandstonden.

De beste smartwatch vinden is niet meer zo eenvoudig als een paar jaar geleden. Met dat in gedachten hebben we deze lijst opgesteld met zaken waar je over na moet denken in 2023.

1. Welke besturingssysteem heeft je telefoon?

Smartwatches zijn meestal verbonden met je telefoon. Dat kan zijn om meldingen te delen, een afspeellijst te downloaden of te synchroniseren met je agenda. Wat de reden ook is, je hebt iets nodig dat goed samenwerkt met je telefoon, dus je moet weten welk besturingssysteem (OS) je gebruikt.

De beste Apple Watches zijn een geweldige tool, mits je een iPhone hebt om ze aan te koppelen. Met een iPhone kun je dingen instellen voor een vriend of familielid voordat je hem doorgeeft, maar veel van de beste functies van het apparaat zijn gebonden aan de iPhone die je elke dag in je zak hebt.

Aan de andere kant hebben Huawei smartwatches ook hun eigen beperkingen en koppelen ze natuurlijk het beste met een Huawei-telefoon met EMUI. Anders kun je bepaalde functies op het Huawei-horloge niet gebruiken, zoals contactloze betalingen.

Android is iets toegankelijker, maar sommige fabrikanten bieden extra functies aan. De Samsung Galaxy Watch 5 is bijvoorbeeld geweldig, maar hij is nog beter als je een Samsung-telefoon hebt. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de Google Pixel Watch.

Fitbit, Garmin en andere werken echter met apps die op zowat elk mobiel platform te vinden zijn.

2. Welke workouts doe je?

Natuurlijk maakt het type workout een groot verschil voor de smartwatch die je kiest. Hardlopers hebben toegang tot fantastische gadgets en sommige van de beste hardloophorloges zijn vrij goedkoop, maar serieuze atleten zullen meer geld moeten uitgeven voor geavanceerde functies.

Hardloophorloges bevatten gps-trackers die niet alleen kunnen helpen bij het in kaart brengen van je hardloopsessies, maar je ook helpen de weg terug te vinden als je verdwaalt op paden en tijdens wandelingen. Ook zijn er lichtgewicht designs die soms volledig afzien van een touchscreen-interface en plaats maken voor tactiele knoppen. Deze maken snelle aanpassingen en zelfs muziekbediening met zweterige handen of handschoenen mogelijk.

Aan de andere kant zijn er horloges die werken met fitness-apps en trainingsplannen. De Apple Watch kan bijvoorbeeld je volgende set weergeven en je reps afvinken terwijl je bezig bent. Deze horloges kunnen je hartslag en verbrande calorieën bijhouden, maar hebben geen geavanceerde gps-functionaliteit nodig. Deels omdat ze gebonden zijn aan je telefoon, maar ook omdat je die functies niet nodig hebt als je liever binnenshuis traint.

3. Welke gezondheidsinfo vind je belangrijk?

Iedereen is anders en ieder lichaam is anders. Dat betekent dat gezondheidsgegevens die voor jou belangrijk zijn, bij iemand anders misschien laag op het lijstje staan.

Als je jouw hartslag in de gaten wilt houden, kunnen veel fitnesstrackers en smartwatches dat doen, maar het vinden van een smartwatch met een ECG om onregelmatigheden in het ritme van je hartslag te controleren, kan belangrijk voor je zijn. De Huawei Watch D heeft zelfs een bevestiging voor een bloeddrukpolsband, dus hij kan op verzoek nauwkeuriger bloeddrukwaarden meten.

Slaaptracking vereist een betrouwbare batterijduur (of op zijn minst snelladen voor het slapen gaan), maar dat is voor velen geen prioriteit. Veel apps slaan deze data lokaal op, maar sommige kunnen deze data opslaan in de desbetreffende gezondheidsapp van iPhone of Google Fit van Android. Dit kan handig zijn als je deze informatie moet delen met je familie of je huisarts.

Het is goed om in gedachten te houden dat maar heel weinig smartwatches functies hebben die gecertificeerd zijn voor gebruik in een medische omgeving: deze metingen zijn slechts ter indicatie. Ze kunnen echter een zeer nuttige aanwijzing zijn om naar een arts te gaan als je bijvoorbeeld merkt dat je hartgegevens onregelmatige ritmepatronen vertonen.

4. Is mijn data veilig?

Over het delen van data gesproken, er is veel discussie geweest over de gegevens die worden verzameld door fitnesstrackers en hoe die worden gebruikt om een digitaal profiel bij te houden. Sommige smartwatches en banden houden menstruatiecycli en de ovulatie bij, en het beveiligen daarvan is bijzonder belangrijk.

Als voorbeeld beschouwt de Google Pixel je Health Connect-gegevens als persoonlijk en gevoelig. Dit betekent dat er alleen wordt gevraagd om gegevens die nodig zijn voor je apps en services, en dat ze niet worden gedeeld met advertentieaanbieders of data brokers.

Dat klinkt misschien als een voor de hand liggende verklaring, maar voor een bedrijf dat veel geld verdient aan de overdracht van data en reclame, is het fijn om te weten. De meeste andere smartwatchfabrikanten volgen hetzelfde voorbeeld.

Apple, zoals je je kunt voorstellen van een bedrijf dat zo gericht is op privacy, doet hetzelfde: gezondheidsgegevens worden versleuteld op je apparaat en tijdens het transport van en naar iCloud. Toch is het verstandig om te onderzoeken waar de gegevens van je gekozen apparaat naartoe gaan voordat je een aankoop doet.

5. Heb je mobiel internet nodig of is wifi ook goed genoeg?

De meeste smartwatches maken verbinding met je telefoon en soms wifi waarbij ze het grootste deel van de tijd meeliften op je telefoon. Sommige bieden LTE-connectiviteit, wat betekent dat je ze kunt gebruiken om te bellen, sms'en en audio te streamen terwijl je je telefoon thuis laat.

LTE-modellen zijn duurder dan hun Bluetooth en Wi-Fi-only tegenhangers, maar de mogelijkheid om volledig losgekoppeld te zijn kan dat waard zijn, afhankelijk van jouw gebruik. Samsung Galaxy Watch 5, Google Pixel Watch en Apple Watch bieden allemaal LTE-versies aan.

Je moet ook rekening houden met de kosten van een data-abonnement voor je horloge, hoewel veel providers een kleine toeslag op je bestaand abonnement kunnen toevoegen om een databundel voor je smartwatch te dekken.