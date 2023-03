Deal alarm: Google Pixel 7 geniet van hoge korting

In oktober van vorig jaar mochten we de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro verwelkomen. inmiddels zijn we bijna zes maanden verder en dat wil maar één ding zeggen: meer kans op hoge kortingen. Zo is het nu mogelijk om de reguliere Google Pixel 7 met meer dan 100 euro korting in huis te halen.

De smartphone heeft al een aantrekkelijke adviesprijs van 649 euro en daar gaat nu iets meer dan 100 euro af als je hem bij Belsimpel koopt en gebruik maakt van de extra cashback. Zelfs na de lancering van de Galaxy S23, Xiaomi 13 en OnePlus 11 blijft de Google Pixel 7 een van de beste Android-telefoons.

Google lijkt op dit moment druk bezig met de Google Pixel 7a. Die moet een goedkoper alternatief vormen voor de andere twee telefoons. De kans is echter groot dat de Google Pixel 7 met de huidige korting goedkoper is dan de adviesprijs van de Google Pixel 7a.

Je krijgt hier zeker waar voor je geld. De Google Tensor-chipset behoort tot de topklasse, evenals de 50MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera. Het scherm is met 90Hz lekker vloeiend en relatief compact met zijn grootte van 6,3 inch. De batterij van 4.355mAh is voldoende om een dag mee rond te komen. Je haalt de Pixel 7 vooral in huis voor zijn topklasse camera's en uitstekende software van Google zelf.

Met de huidige korting bij Belsimpel zit zijn prijs net boven de 500 euro. Hij kost daarmee bijna evenveel als de Google Pixel 6a bij zijn lancering en de iPhone SE (2022), terwijl zijn prestaties aanzienlijk beter zijn. Ook op andere plaatsen geniet de Pixel 7 van kortingen, maar die zijn minder hoog dan het aanbod van Belsimpel met 75 euro extra cashback.

Google Pixel 7 deals