Recente Windows 11-update vertraagt pc's en schakelt internetverbinding uit

Windows 11 heeft een paar dagen geleden een nieuwe cumulatieve update (Moment 3) ontvangen. Wat volgt er meestal? Inderdaad ja, problemen! De belangrijkste problemen met patch KB5028185 voor Windows 11 22H2 zijn tragere prestaties en instabiele internetverbindingen.

We beginnen met de prestatieproblemen. Kleine opmerking: het probleem met de vertraagde SSD's is nog steeds niet opgelost met deze update. Afgezien daarvan zien we in de Reddit-thread die de update aankondigt meerdere klachten over pc's die langzamer draaien en/of trager opstarten.

Een Reddit-gebruiker reageerde bijvoorbeeld: "KB5028185 is rotzooi. Dankzij deze update zijn mijn herstart- en opstarttijden beide veel langer, ik zit 17 seconden in het welkomstscherm waar het eerst ongeveer 4,5 seconden was. Het afsluiten duurt ook langer, maar dat heb ik niet getimed." Dat probleem verdween na het verwijderen van de update, dus we hebben meteen de schuldige gevonden.

Een andere gebruiker zei: "Waarom werden na [het updaten] al mijn games en apps erg laggy?" Een andere persoon antwoordt daarop: "Hetzelfde gebeurde bij mij. Ik kan niet geloven hoe slecht de prestaties zijn. Ik heb de update verwijderd en het is weer normaal. Ik haat het hoe Microsoft de hele tijd kapotte updates forceert in Windows 10/11. Ik heb dit probleem nooit gehad met Windows 7/8."

Een andere klacht luidt: "Heeft iemand anders ook last gehad van een pc die super hard hapert na de update? Gisteravond werkte het prima, vanmorgen kreeg ik de updates, het duurde 4 uur voordat de updates waren gedownload/geïnstalleerd, nog eens 45 minuten om goed te installeren na 2 herstarts, en nu, 4 uur later nadat de herstarts waren voltooid, is alles nog steeds super traag."

(Image credit: Shutterstock / Roman Samborskyi)

Dan nu het tweede grote probleem dat wordt gemeld, met name de internetverbinding die het spreekwoordelijke loodje legt. Er zijn meldingen van zowel Wi-Fi als Ethernet (bekabelde) verbindingen met het probleem.

Hier zijn enkele problemen die Reddit-gebruikers melden. Eén persoon schrijft: "Mijn pc kan nu niet op internet. Geen wifi of ethernet. En mijn firewall start niet op. Was prima voor deze 'update'." Een andere gebruiker vond meteen een oplossing: "Mijn ethernet werkt niet meer zo goed sinds de update van gisteren... Edit: Na het verwijderen van updates KB5028851, KB5028185 via het instellingenmenu werkt mijn internetverbinding weer! Duurde 10 minuten."

Deze derde Reddit-gebruiker kwam ook snel tot de conclusie dat de update de boosdoener was: "KB5028185 maakte ook mijn internet stuk, geen verbinding via Ethernet of WiFi/hotspot, ze zeiden allebei 'verbonden, maar geen internet beschikbaar'. De probleemoplossers waren nutteloos, dus ik besloot om de update te verwijderen en alles werkt prima." Daarnaast zien we klachten over de stabiliteit van Wi-Fi-netwerken in het algemeen.

Een derde ergernis is dat het Windows Beveiligingspictogram in het systeemvak (uiterst rechts van de taakbalk) in sommige gevallen kapot is. Dit betekent dat er niets gebeurt als je erop klikt (maar virusscans werken nog steeds goed).

Mogelijke oplossingen

KB5028185 lijkt helaas op een aantal fronten problemen op te leveren. Als je de cumulatieve update van juli hebt geïnstalleerd en tegen een van deze problemen aanloopt, dan kan je update KB5028185 beter verwijderen.

Het nadeel is dat je dan op je Windows 11 pc niet meer beschikt over de nieuwste beveiligingsfuncties, wat niet geweldig is. Bovendien zal de update zichzelf uiteindelijk automatisch opnieuw installeren, want je kan het niet eeuwig uitstellen met Windows 11 Home. Ondertussen kunnen we alleen maar hopen dat Microsoft de bovengenoemde bugs onderzoekt en met een oplossing komt voor de getroffen gebruikers.

De enige andere suggestie op Reddit is het uitschakelen van de geheugenintegriteit in het Kernisolatie-menu. Zoek gewoon naar "Kernisolatie" in de zoekbalk, ga naar het paneel en klik op de schuifknop om Geheugenintegriteit uit te schakelen (en start dan opnieuw op). Er is een kans (geen garantie) dat dit zowel de prestatie- als internetproblemen verhelpt.

Je neemt hier tot slot wel een risico, aangezien de geheugenintegriteit een beveiligingsfunctie is die normaal permanent op de achtergrond draait. Anderzijds neem je ook een risico als je de volledige update verwijdert, dus er is helaas geen ideale oplossing.