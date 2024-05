Microsofts Recall-functie in Windows 11 zorgt nu al voor juridische problemen

De aankondigingen van Microsoft rond Build 2024 hebben zeker wat aandacht getrokken, maar geen enkele heeft meer controverse veroorzaakt dan de AI-functie "Recall" in Windows 11. Recall heeft sinds zijn onthulling hevige reacties veroorzaakt en ook Britse privacywaakhond ICO maakt zich zorgen. Er zijn talloze vraagtekens rond hoe deze functie de privacy van zijn gebruikers kan beïnvloeden, wat overigens niet alle Windows 11-gebruikers zullen zijn. Alleen als je een Copilot+ PC hebt met voldoende krachtige NPU, kan je Recall gebruiken.

Korte samenvatting: Recall registreert het gebruik van je pc, letterlijk door om de paar seconden screenshots te maken van je actieve vensters. Hiermee kun je vervolgens zoekopdrachten uitvoeren om je activiteit door te spitten. Je kan niet alleen tekst zoeken, maar ook bladeren door een encyclopedie aan screenshots die Recall op de achtergrond maakt.

Je kunt je ongetwijfeld voorstellen dat gebruikers zich zorgen maken over hun privacy door deze constante schermafbeeldingen. Sky News ontdekte bijvoorbeeld dat het Information Commissioner's Office (ICO), dat toezicht houdt op dataprivacy en aanverwante regelgeving in het VK, al twijfels heeft rond Recall. Na alle ophef over Recall is de ICO een onderzoek gestart en hun vraag is nu wat Microsoft doet om de privacy van gebruikers te beschermen.

Safety first

Welke stappen zijn er genomen er om Windows 11-gebruikers te beschermen? Om te beginnen wordt Recall lokaal uitgevoerd, dus alles wordt op de pc opgeslagen en er wordt niets naar de cloud of de servers van Microsoft gestuurd. Er is dus geen risico dat gegevens worden onderschept of in een datalek terechtkomen. Microsoft heeft benadrukt dat het zelf ook geen toegang heeft tot deze gegevens en dat ze niet worden gebruikt om AI te trainen.

Verder wees het bedrijf erop dat je screenshots handmatig kunt verwijderen, de tijdsbestek waarin ze worden bewaard kunt aanpassen, Recall kunt pauzeren of zelfs helemaal kunt uitschakelen. Het is ook mogelijk om bepaalde apps of websites te blokkeren zodat Recall ze niet kan registreren.

Maar zullen Windows 11-gebruikers de moeite nemen om Recall goed in te stellen? Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de eindgebruiker. Hoewel het allemaal goed en wel is om te zeggen dat alles op je apparaat blijft, weten we dat momenteel niet zeker. Als je pc daarnaast wordt gestolen of geïnfecteerd is door malware, zijn je lokale bestanden alsnog in gevaar. Hackers hebben dan toegang tot je Recall-screenshots, die vertrouwelijke informatie kunnen bevatten, zoals bankgegevens, zichtbare wachtwoorden en eigenlijk alles wat je hebt gedaan met je pc.

Meer vragen dan antwoorden

Er zijn dus zeker nog een aantal grote vraagtekens en het wordt erg interessant om te zien wat de ICO zal doen met Microsofts AI-plannen voor Windows 11. We hebben het al gehad over andere problematische kwesties rond Recall, zoals het feit dat Windows 11 Home-gebruikers blijkbaar niet genieten van data-encryptie die door de functie wordt gebruikt. Verder weten we nog niet eens wat voor soort versleuteling er eigenlijk is voor Windows 11 Pro-gebruikers.

Er zijn wel voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om Recall zo veilig mogelijk te maken, maar eigenlijk is dit beste optie: schakel het gewoon uit en gebruik het niet. Als je je niet bezig houdt met dit soort dingen, weet je misschien niet eens dat Recall standaard is ingeschakeld. Vaak zijn het ook deze mensen die getroffen worden door malware. Met dat in gedachten, is het misschien logischer om Recall standaard uit te schakelen? Op die manier wordt het alleen ingeschakeld door mensen die weten wat het is en wat ze ermee willen doen.