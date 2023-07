Microsoft heeft stiekem een handige nieuwe Windows 11 feature toegevoegd voor het repareren van je pc

Microsoft heeft stiekem een handige nieuwe feature toegevoegd aan een vroege versie van Windows 11 die het oplossen van problemen met je pc misschien wat gemakkelijker kan maken.

Als je al een lange tijd pc's gebruikt, dan heb je waarschijnlijk wel eens te maken gehad met een computer die zich nogal vreemd gedraagt en waarvan je niet weet wat de oorzaak is voor het probleem. In dat geval kan het herinstalleren van Windows vaak dit soort problemen oplossen. Dat gebruiken mensen echter meestal als een laatste redmiddel, want dat proces duurt soms vrij lang en je moet er dan natuurlijk voor zorgen dat je aan back-up hebt van al je belangrijke bestanden, zodat je die niet kwijtraakt.

Zoals Neowin ook al aangaf is Windows 11-build 25905 inmiddels uitgerold naar mensen die zich hebben aangemeld voor het Windows Insider-programma om te helpen met het testen van vroege versies van aankomende Windows-updates. In deze nieuwe build zit nu dus een nieuwe feature tussen de instellingen voor systeemherstel.

Met deze nieuwe feature kan je problemen met je pc oplossen via Windows Update. Het lijkt erop dat wanneer je deze optie selecteert, Windows 11 de nieuwste update van Windows downloadt en deze volledig opnieuw installeert, maar wel je apps, bestanden en instellingen behoudt.

Een geweldig idee, maar...

Deze nieuwe feature is waarschijnlijk een van de betere ideeën die Microsoft recentelijk heeft gehad en als het ook echt werkt, dan zou dit het oplossen van sommige Windows 11-problemen veel gemakkelijker kunnen maken.

In het verleden was het opnieuw installeren van Windows vaak nogal vervelend, want het betekende dat je je harde schijf eigenlijk volledig zou wissen en dat je vervolgens weer helemaal opnieuw moet beginnen. Echt een lange tijd geleden betekende dit ook dat je op zoek moest gaan naar je installatiedisk en activatiecode voor Windows en als je die kwijt was, dan had je flinke pech.

Zelfs in Windows 11, waar wel een optie aanwezig is voor het resetten van Windows, duurde het proces van het resetten nog vrij lang. Je hoefde dan misschien niet de installatiemedia op te zoeken, maar je moest wel veel van de applicaties die je gebruikte opnieuw opzoeken en installeren.

Als deze feature ook echt werkt zoals beloofd, dan zou dit proces nu nog gestroomlijnder moeten verlopen. Al je apps en documenten zouden op hun plaats moeten blijven en dat zou het oplossen van vervelende problemen redelijk snel en pijnloos moeten laten verlopen.

Er zijn wel een aantal nadelen, want het lijkt erop dat je wel in Windows 11 moet kunnen komen om de feature te activeren. Als je pc niet meer wil opstarten, of in ieder geval als Windows niet meer correct wil opstarten, dan is deze feature dus nog niet zo nuttig. Het is nog niet duidelijk of je de feature eventueel ook nog via de veilige modus kan activeren.

Dit proces zal je probleem overigens waarschijnlijk ook niet oplossen als de meest recente versie van Windows juist het probleem veroorzaakt, want hierbij wordt die versie dan gewoon opnieuw geïnstalleerd.

Toch zijn we blij om te zien dat Microsoft nieuwe manieren bedenkt om ons te helpen bij het oplossen van problemen. Deze nieuwe feature mag dan wel een beetje stiekem zijn geïntroduceerd, maar het kan best wel eens een van de meest handige toevoegingen zijn van de laatste paar jaar. Hopelijk wordt het binnenkort naar alle gebruikers uitgerold.