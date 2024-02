Dell XPS 13, XPS 14 en XPS 16 nu beschikbaar vanaf 1.499 euro

De langverwachte Dell XPS 13, XPS 14 en XPS 16 zijn vanaf vandaag te koop. Met hun ingebouwde AI-technologie bieden deze XPS-laptops uitzonderlijke prestaties voor zware werklasten en ondersteunen ze creativiteit. Naast de laptops brengt Dell op 27 februari ook nieuwe Thunderbolt-monitoren op de markt.

De nieuwe XPS-ontwerpen hebben een minimalistische aanpak en introduceren twee nieuwe formaten, namelijk 16 inch en 14 inch. De XPS-laptops zijn uitgerust met neural processing units (NPU's) - oftewel AI-versnelling ingebouwd in het apparaat - dankzij Intel Core Ultra-processors die betere prestaties en een langere batterijlevensduur bieden. Zo is de batterijlevensduur van de XPS 13 zo’n 28% langer dan die van de vorige XPS 13 Plus-generatie voor een vergelijkbare configuratie. Het portfolio is ook uitgerust met Copilot in Windows 11 en een Copilot-toets om taken te versnellen en de productiviteit te verhogen - allemaal met één druk op de knop. Alles in functie van efficiëntie en creativiteit. De focus ligt bij deze laptops met hun minimalistisch design dan ook op productiviteit en het wegnemen van afleidingen.

Hieronder vind je een kort overzicht van de drie laptops

Dell XPS 16 (vanaf 2.149 euro) : Met superprestaties voor complexe werklasten is de XPS 16 ideaal voor het uitvoeren van veeleisende apps. Of het nu gaat om de bewerking van video's of het testen van de nieuwste AI-software, De XPS 16 zorgt voor een soepele en snelle ervaring.

Dell XPS 14 (vanaf 1.899 euro) : Combineert prestaties en draagbaarheid en is een geweldige optie voor multitaskers zonder vast schema. Bewerk en speel video's met hoge resolutie moeiteloos af. Met een lange batterijlevensduur is dit een verfijnde laptop die gemaakt is om met je mee te bewegen.

Dell XPS 13 (vanaf 1.499 euro): De XPS 13 is met een gewicht van slechts 1,2 kilogram is dit de lichtste XPS in het gamma. Bovendien is hij slechts 14,8mm dun, wat hem ultradraagbaar maakt. Zo blijf je overal productief en creatief.

Dell UltraSharp-monitoren

Naast de nieuwe XPS-laptops komen op 27 februari ook de Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW) en de Dell Ultrasharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE) op de markt. Deze monitoren staan bekend om hun uitmuntende beelden en zijn een must-have voor professionals die helderheid en opmerkelijke kleuren eisen.

De Dell UltraSharp-monitoren zijn de eerste twee monitoren met een oogcomfortcertificering van vijf sterren van TUV Rheinland, een nieuwe industrienorm voor oogcomfort om tekenen van oogvermoeidheid te helpen verminderen.

De Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW) is beschikbaar vanaf 1.519 euro en de Dell Ultrasharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE) vanaf 831 euro.