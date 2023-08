Alienware Aurora R16 desktop biedt sterke gaming prestaties in een professioneel pakket

De Alienware Aurora R16 is het nieuwste model in de Aurora-serie gaming pc's en de "opvolger" van de Alienware Aurora R15. In plaats van de desktop uit te rusten met krachtigere onderdelen, heeft Dell hem alleen een nieuw, minimalistisch ontwerp gegeven met behoud van de gaming prestaties.

De buitenkant is het grootste verschil tussen de R15 en de R16, waarbij de nieuwe een professioneler ontwerp heeft met een vleugje RGB-verlichting vooraan. Volgens Dell is de totale omvang met ongeveer 40% afgenomen ten opzichte van de R15 en is de desktop 20% stiller. Ook zijn de CPU- en GPU-temperaturen respectievelijk tot 10% en 6% lager.

Een ander groot voordeel van de Aurora R16 ten opzichte van de Aurora R15 is het prijsverschil. De Aurora R16 met Intel Core i7-13700F processor, Nvidia GeForce RTX 4070 12GB GDRR6 grafische kaart, 16GB DDR5 RAM en 1TB NVMe M.2 PCIe SSD opslag krijgt een adviesprijs van 1.749 dollar. Prijzen in euro zijn niet beschikbaar, maar de Aurora R15 met dezelfde configuratie is ongeveer 900 dollar duurder dan de nieuwe R16. Momenteel kost een Aurora R15 met deze specificaties 2.349 euro in de webshop van Dell, dus we hopen dat de Aurora R16 niet veel meer dan 1.500 zal kosten.

Is het tijd voor gaming desktops op kantoor?

Hoewel gaming pc's van Alienware gewoonlijk erg flitsende, futuristische ontwerpen hebben, gooit de Aurora R16 dit helemaal overboord. Het vlakke, rechthoekige ontwerp met eenvoudige lichtring vooraan kan naar onze mening perfect in een kantooromgeving staan.

Als je bedenkt dat vooraf gebouwde desktops het niet zo goed doen in de gaming markt, maakt Dell een slimme keuze met dit nieuwe ontwerp. Gaming pc's zijn natuurlijk voornamelijk bedoeld voor professionele gamers, aangezien je bijna altijd zelf nieuwe onderdelen kan installeren. Dankzij hun sterke prestaties kunnen gaming pc's ook worden gebruikt voor creatief en grafisch werk.

De Alienware Aurora R16 wordt waarschijnlijk niet dé grote doorbraak van gaming pc's in kantooromgevingen. Hij kan wel het begin zijn van een nieuw tijdperk voor gaming pc's, aangezien dit ontwerp haaks staat op wat we gewend zijn van Alienware. Wij zijn alvast benieuwd of andere gaming merken deze trend zullen volgen.