Dit is de Lenovo Legion 9i: peperdure gaming laptop met ingebouwde waterkoeling

De Lenovo Legion 9i is vanaf heden de krachtigste gaming laptop in het Legion-aanbod. Hij is tevens de eerste 16-inch gaming laptop ter wereld met waterkoeling. Daarnaast is kan je hem alleen met Nvidia GeForce RTX 4080 of 4090, Intel Core i9-13980H en 32GB of 64GB RAM krijgen. Klinkt dit interessant? Dan geven we meteen de prijs mee. Met een adviesprijs vanaf 4.299 euro past de Lenovo Legion 9i namelijk niet in het gemiddelde budget.

Waterkoeling in het heetst van de strijd

De geïntegreerde waterkoeling zorgt voor een maximale TDP van 230W en toch heeft Lenovo het gewicht "redelijk" kunnen houden (2,56kg) door een deksel van koolstofvezel. Het koelsysteem is ontworpen in samenwerking met Cooler Master en bevindt zich specifiek bij het VRAM van de GPU. Daarnaast wordt het pas ingeschakeld wanneer de GPU 84 °C bereikt. Overige koeling van de CPU en de rest van de GPU gebeurt met drie ventilatoren. Dankzij een luchtdoorlatend rooster boven het toetsenbord is er extra doorstroom mogelijk voor een optimale koeling.

Het toetsenbord zit iets lager vanwege het nieuwe luchtdoorlatende rooster. (Image credit: Future)

Het 3,2K Mini-LED 16:10 beeldscherm met 165Hz refresh rate is niet alleen ideaal voor games, maar ondersteunt ook 100% van de DCI-P3 en sRBG kleurruimten. De maximale helderheid van 1.200 hits zorgt er op zijn beurt voor dat het beeld zichtbaar blijft in zelfs het felste licht.

De Smart FPS-functie van de Lenovo LA-2 AI-chip werkt rechtstreeks samen met het scherm om frames per seconde bij te houden en automatisch het vermogen van de GPU en CPU aan te passen, zodat je altijd verzekerd bent van maximale FPS. De Lenovo LA-2 AI-chip synchroniseert ook de Legion Spectrum RGB die vrijwel overal aanwezig is.

De Lenovo Legion 9i is naar verwachting in de loop van oktober verkrijgbaar vanaf 4.299 euro.