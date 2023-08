M3 MacBooks arriveren misschien toch al dit jaar

Apple heeft misschien te maken met een onverwachte meevaller voor zijn M3-reeks van chips, nu het bedrijf zogenaamd een hele jaarvoorraad aan schaarse 3nm-chips van TSMC heeft weten te bemachtigen.

Het lijkt er volgens Wccftech op dat Apple een deal heeft gemaakt waardoor het bedrijf TSMC’s volledige aanbod aan 3nm-chips voor een heel jaar in handen zal krijgen. Deze bron geeft ook aan dat deze 3nm-chips “in meerdere apparaten zullen worden teruggevonden, om te beginnen met de A17 Bionic voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, gevolgd door de M3.” De Apple M3-chip-productie zal bestaan uit de volledige M3-line-up, waaronder de M3 Pro-, M3 Max- en M3 Ultra-chips voor de meest high-end Mac-apparaten zoals de Mac Studio en de Mac Pro-modellen.

Eerdere geruchten gaven aan dat Apple al over ongeveer 90% van de 3nm-capaciteit van TSMC zou beschikken en dat zou nog wat ruimte overlaten voor concurrenten om de rest van het aanbod in te kopen, maar het ziet er nu naar uit dat de concurrentie een jaartje moet wachten. De tech-gigant hoeft nu ook niet te betalen voor defectieve chips en dat kan Apple miljarden dollars besparen.

TSMC heeft een aantal verschillende versies van zijn 3nm-technologie en Apple krijgt nu dus waarschijnlijk de N3B-batch, terwijl andere bedrijven zoals Qualcomm en MediaTek waarschijnlijk bestellingen zullen plaatsen voor chips uit de N3E-batch. Dat betekent dat Apple voorrang krijgt en dus een voorsprong zal hebben ten opzichte van zijn concurrenten, maar die voorsprong kunnen ze ook zo weer kwijtraken, dus dat zegt nog niet per se heel veel.

Is nu het juiste moment voor een M3 MacBook?

Als dit gerucht blijkt te kloppen, dan zou Apple al M3 MacBooks tegen het einde van 2023 of het begin van 2024 kunnen uitbrengen. Een groot deel van de wereld probeert nog steeds te herstellen van het wereldwijde chiptekort. Zo werd AMD’s nieuwe Z1-serie van processors al uitgesteld door productieproblemen en heeft Intel schijnbaar twee nieuwe projecten met TSMC afgeblazen .

Natuurlijk is het feit dat Apple een jaarvoorraad aan 3nm-leveringen heeft weten te bemachtigen maar één stukje van de puzzel. De verkoopcijfers in de hele computerindustrie zijn aan het dalen vanwege de wereldwijde economische problemen en het gebrek aan personeel . Apple is een van de vele tech-fabrikanten die het zwaar heeft tijdens deze huidige markttrend.

Dit gerucht zou dus geweldig nieuws voor Apple kunnen betekenen, maar het zou ook zomaar kunnen dat de op M3-gebaseerde iPhones en Mac-producten niet goed zullen verkopen in de toekomst, zeker als je bedenkt dat Apple de laatste paar jaren een enorme hoeveelheid apparaten heeft uitgebracht. Wij hopen eerlijk gezegd dan ook dat we pas vrij laat in 2024 de eerste apparaten met een M3-chip zullen zien, want dan is er even wat ademruimte.