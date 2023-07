MacBook Pro met OLED-scherm komt pas in 2027

Volgens nieuwe informatie is de MacBook Pro met OLED-scherm uitgesteld tot 2027. Aan de andere kant zit de iPad Pro nog steeds op schema en zou die volgend jaar al een OLED-scherm krijgen.

Het gerucht is afkomstig van de Koreaanse techsite The Elec (via 9to5 Mac), een bron van heel wat hardwaregeruchten. De website haalt Omdia aan, een marktonderzoeksbureau dat deze informatie bekend maakte op een recente conferentie.

De theorie is dat de eerste OLED MacBook pas over vier jaar op de markt komt. Dit is echter de eerste keer dat we horen dat deze nieuwe MacBooks zo lang op zich laten wachten. Eerder zei Omdia dat de OLED MacBook Pro in 2026 zou verschijnen, maar blijkbaar is dat weer een jaar opgeschoven.

Als Omdia de juiste informatie in handen heeft, is er ook goed nieuws. De iPad Pro met OLED-scherm zit namelijk nog wel op schema. Volgend jaar zouden we namelijk een 11-inch en 12,9-inch versie krijgen met deze nieuwe schermen. De massaproductie van beide apparaten zou in het eerste kwartaal van 2024 van start gaan, waardoor ze in de zomer of herfst klaar moeten zijn voor de verkoop.

Wat met de MacBook Air?

Hoe verder we vooruitblikken in geruchten, hoe groter de kans dat de informatie niet klopt. Volgens eerdere geruchten zou de MacBook Pro met OLED-scherm in 2026 verschijnen en nu komt er blijkbaar een extra jaar wachttijd bovenop. Onder andere Ross Young, een gerespecteerd leaker, vermeldde als een van de eersten 2026 als lanceringsdatum.

Als we kijken naar de andere geruchten, valt The Elec buiten de boot met 2027 als verwachte lanceringsdatum van de eerste MacBook met OLED-scherm. De eerste OLED MacBook zou namelijk niet het Pro-model zijn, maar de goedkopere MacBook Air. Die zou zelfs al volgend jaar verschijnen, samen met de iPad Pro met OLED-scherm. Ook die informatie is afkomstig van Ross Young, evenals Ming-Chi Kuo, een andere bekende Apple leaker.

Maar als je een MacBook Pro met een OLED-scherm wilt, dan is het misschien niet zo dramatisch dat die nog even op zich laat wachten. Dat geef je wat extra tijd om te sparen. De prijs zou wel eens een factor kunnen zijn de OLED MacBook Pro uit te stellen, aangezien de verkoop van MacBooks momenteel wat gedaald is. Zoals The Elec opmerkt, wordt de productie van MacBooks dit jaar teruggeschroefd, met een daling van ongeveer 20% ten opzichte van 2022. Op korte termijn een duurdere MacBook lanceren, helpt hier natuurlijk niet bij.