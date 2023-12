12 dagen kerst: win een Arlo-camerapakket t.w.v. €600

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje Arlo onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op een pakket met twee beveiligingscamera's en een videodeurbel ter waarde van 600 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win een pakket Arlo-producten

Arlo Pro 4

De Arlo Pro 4 is een beveiligingscamera die direct verbinding maakt met wifi, waardoor een SmartHub overbodig is. De camera biedt 2K-videokwaliteit, een geïntegreerde schijnwerper en een herlaadbare batterij. Arlo's Pro 4 beschikt verder over live audio en video om realtime op de hoogte te blijven van gebeurtenissen in en rondom uw huis. Via de Arlo-app kan je meldingen ontvangen als de camera beweging detecteert. Volgens Arlo sluit de camera ‘naadloos aan op andere smarthome-apparatuur’.

Arlo Essential Wirefree doorbell

De Arlo Essential Wirefree Doorbell is een draadloze videodeurbel die gedetailleerde kleurenvideo’s opneemt, zowel overdag als 's nachts. Arlo's videodeurbel heeft een ingebouwde batterij en hoeft niet te worden aangesloten op de bedrading van uw bestaande deurbel, waardoor hij gemakkelijk te installeren is. Dankzij een 180-graden gezichtsveld en een 1:1 beeldverhouding kunt u de volledige lengte van de persoon aan uw deur zien – inclusief eventuele pakketten die op de grond liggen. De Arlo Essential Wirefree Doorbell werkt met Amazon Alexa en Google Assistant, en wordt geleverd met een gratis proefperiode van drie maanden voor Arlo Secure.

Arlo Go 2

De Arlo Go 2 is een beveiligingscamera die je overal mee naartoe kunt nemen. De camera werkt via zowel wifi als 4G (LTE), waardoor hij altijd beeld opneemt, ongeacht mogelijke netwerkproblemen. Door de geïntegreerde schijnwerper kan de camera ook 's nachts heldere beelden opnemen. Voor de opslag van video beschikt de Go 2 over een microSD-kaartlezer. Het is ook mogelijk de camera aan te sluiten op de betaalde Arlo Secure-dienst voor digitale beeldopslag.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken dit Arlo-pakket t.w.v. 600 euro. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 13 december om 12u 's middags tot 14 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.