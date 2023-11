Sony Alpha 9 III gelanceerd: 's werelds eerste Full-Frame Image Sensor-camera met Global Shutter

Sony introduceert vandaag de baanbrekende nieuwe Alpha 9 III (α9 III) uitgerust met 's werelds eerste full-frame Global Shutter beeldsensor. Deze indrukwekkende nieuwe global shutter full-frame beeldsensor geeft de mogelijkheid om beelden te schieten met een burst tot 120 frames per seconde zonder vervorming of black-out. Deze innovatieve sensor in combinatie met Sony's meest geavanceerde AF-systeem tot nu toe - AI autofocus met tot 120 AF/AE focusberekeningen per seconde - en de mogelijkheid om de flitser te synchroniseren in alle opnamesnelheden, maakt dat de α9 III een nieuwe wereld aan mogelijkheden voor professionele fotografen biedt.



De Alpha 9 III is een mijlpaal voor Sony's imaging business. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de behoeften en eisen van professionele fotografen en elke update op deze camera - van de sensor en het formaat tot de knopindeling en menufuncties - is toegepast om specifieke verzoeken en feedback van onze imaging community tegemoet te komen. Met de nieuwe FE 300mm F2.8 G Master lens - 's werelds lichtste telelens met groot diafragma, kunnen creators nóg meer dynamische beelden vastleggen.

Een nieuwe dimensie van beeldprestaties dankzij de Global Shutter sensor

De α9 III is uitgerust met 's werelds eerste 'Global Shutter' full-frame stacked CMOS-sensor met circa 24,6 effectieve megapixels en ingebouwd geheugen, gecombineerd met de nieuwste BIONZ XR processor. Deze camera maakt continu-opnamen met AF/AE-tracking tot ongeveer 120 frames per seconde en heeft geen last van black out. Ook is de nieuwe α9 III uitgerust met hoge dichtheid focal plane fasedetectie AF. De AI-processor in de camera maakt gebruik van Real-time herkenning AF om een grote verscheidenheid aan onderwerpen met hoge precisie te kunnen herkennen. Door prestaties tot wel 120 fps te combineren met zeer nauwkeurige onderwerp herkenning, is het mogelijk om met de α9 III eenvoudig belangrijke scènes en momenten te fotograferen die niet met het blote oog vastgelegd kunnen worden. De AI-processor in de α9 III ondersteunt kan worden ingezet voor zowel foto als film met nauwkeurige herkenning van de vorm en beweging van het onderwerp. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke verbetering als het gaat om de herkenning van ogen van mensen. Real-time herkenning AF en Real-time Tracking kunnen automatisch de ogen van een onderwerp herkennen, volgen en hierop focussen. De α9 III is verder uitgerust met 8,0 stops optische 5-assige in-body beeldstabilisatie, voor een hoogwaardige beeldweergave.

De sluitertijd van de α9 III is bevrijd van de beperkingen van conventionele beeldsensoren met mechanische sluiter en bereikt een maximale sluitertijd van 1/80000 seconde (1/16000 seconde tijdens continu-opnamen). Hierdoor is het mogelijk om op hoge snelheid opnamen te maken zonder last te hebben van vervorming. Wanneer je een bijhorende Sony-flitser op de α9 III aansluit, zoals de HVL-F60RM2 en HVL-F46RM (afzonderlijk verkrijgbaar), is het mogelijk om de flitser te synchroniseren en bij sluitertijden tot 1/80000 seconde opnamen te maken. Voorheen nam de hoeveelheid licht sterk af als fotografen de sluitertijd sneller instelde dan de synchronisatiesnelheid van de flitser. Met de full-speed flitssynchronisatie-functie is het nu mogelijk om scènes te fotograferen die niet gemakkelijk vastgelegd konden worden met conventionele technologie. Bij het maken van foto's of video’s onder LED-verlichting kan de Hi Frequency Flicker-functie problemen met hoogfrequente flikkering aanzienlijk verminderen door de sluitertijd nauwkeurig aan te passen aan de flikkerfrequentie.

Release lag modes

De α9 III beschikt over selecteerbare release lag modes, waarmee fotografen prioriteit kunnen geven aan de vertraging na het drukken op de opnameknop viewfinder/monitorweergave. De nieuwe Pre-Capture functie op de α9 III stelt fotografen in staat om tot 1 seconde terug te gaan en het moment vast te leggen voordat de ontspanningsknop werd ingedrukt. Continuous Shooting Speed Boost en een verbeterde burst-uithoudingsvermogen zorgen ervoor dat belangrijke momenten betrouwbaar kunnen worden vastgelegd dankzij een groot buffergeheugen en een verhoogde algehele systeemsnelheid. Hiermee kunnen ongeveer 390 Fine JPEG-beelden worden vastgelegd in één continue burst van 30 fps.

Aanpasbare focusgebieden zijn uitgebreid van XS tot XL

Met de Pre-set Focus/Zoom functie kunnen vooraf ingestelde focus- en zoominstellingen worden opgeslagen in de camera. Deze pre-sets kunnen snel worden ingesteld indien dat nodig is. Naast de bestaande aangepaste witbalans kaderformaat kunnen fotografen nu ook naar wens andere formaten selecteren, zodat de witbalans nauwkeurig kan worden aangepast nadat er een foto is gemaakt. De α9 III heeft daarnaast nog een aantal andere verbeterde functies. Zo beschikt deze camera over de nieuwste AF-algoritmen voor een hoge AF-precisie bij lage lichtniveaus tot EV-5 in de AF-S-modus (ISO 100-equivalent, F2.0 objectief). Ook heeft de α9 III AF-tracking voor continu-opnamen bij F22 en een samengestelde RAW-opnamefunctie die de mogelijkheid biedt om meerdere opeenvolgende beelden te combineren tot een hoogwaardig samengesteld beeld.

Geavanceerde videoprestaties

De Global Shutter sensor van de α9 III biedt beeldexpressie zonder vervorming voor zowel video als foto. Creators kunnen bijvoorbeeld met gemak beelden maken van nabijgelegen landschappen vanuit een snelle auto of snel bewegende onderwerpen vastleggen. Deze camera is de eerste in Sony’s Alpha-serie die 4K 120p video met een hoge framerate kan opnemen zonder te croppen. Het is ook mogelijk om met de α9 III hoge-resolutie 4K 60p video's op te nemen met 6K oversampling.

De α9 III is voorzien van S-Cinetone, gecreëerd door de ontwikkeling van de Sony VENICE cinema camera voor hoogwaardige videoproducties. Hiermee worden huidtinten en onderwerpen prachtig weergegeven en ontstaan er natuurlijke highlights. De α9 III is uitgerust met de nieuwste videoprestaties, waaronder rijke gradatieprestaties en S-Log3. Ook kan deze camera in de Log-opnamemodus de favoriete geïmporteerde LUT weergeven. De α9 III is verder compatibel met de "Monitor & Control" Smartphone app voor video creators.

Prijs en beschikbaarheid

De α9 III body is vanaf 8 november 2023 te bestellen als pre-order bij diverse geautoriseerde Sony-dealers en zal ongeveer 7.000 euro kosten. De VG-C5 grip is vanaf 8 november 2023 te bestellen bij diverse geautoriseerde dealers en zal ongeveer 450 euro kosten.