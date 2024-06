LG introduceert TONE free draadloze oordopjes met puur grafeen

Prijs en beschikbaarheid De T90S is vanaf nu in Nederland exclusief verkrijgbaar via LG's eigen webstore aan een adviesprijs van 229 euro.

LG introduceert het TONE Free T90S-model voor draadloze oordopjes, speciaal ontworpen om een uitzonderlijk goede geluidskwaliteit te bieden voor een optimale luisterervaring. De nieuwe T90S-oordopjes zijn sterk verbeterd doordat ze zijn vervaardigd uit puur grafeen. Daarnaast hebben ze een zeer comfortabele pasvorm en een aantal handige functionaliteiten die zorgen voor optimale luisterervaring.

De T90S-oordopjes bieden een verrijkte audio-ervaring met een sterk verbeterde nauwkeurigheid en helderheid. Ze maken gebruik van puur grafeen voor de drivers, in tegenstelling tot het gebruik van gecoat grafeen in conventionele oordopjes. Dit uiterst lichte en duurzame materiaal staat bekend vanwege de uitstekende prestaties en efficiëntie bij de toepassing van geavanceerde technologieën, zoals halfgeleiders en zonnecellen. Het gebruik van puur grafeen in LG's nieuwste oordopjes vermindert trillingen. Daarnaast kunnen gebruikers genieten van een uitgebalanceerd geluid met een krachtige bas en verbeterde midden- en hoge frequenties. De T90S-oordopjes zijn ontworpen om optimaal gebruik te maken van het lichte gewicht van grafeen en zorgen voor een comfortabele pasvorm die langdurig luisteren mogelijk maakt.

LG's T90 TONE Free-serie biedt een ultieme surround sound-ervaring. Het zijn de eerste Dolby Atmos-oordopjes die Dolby Head Tracking ondersteunen voor alle content en apparaten. De Dolby Head Tracking-technologie past de audio aan op basis van hoofdbewegingen en creëert een dynamisch gevoel dat luisteraars in het middelpunt plaatst. Of zij nu naar muziek luisteren, naar een film of serie kijken of zich onderdompelen in de actie van een videogame, het hoogwaardige geluid zorgt voor een maximale luisterervaring op smartphones, tablets of grootbeeld-tv's.

Nieuw is dat de T90S-oordopjes de Dolby Head Tracking-technologie ondersteunen tot 24bit/96kHz audio, waardoor gebruikers kunnen genieten van audiokwaliteit op studioniveau. De oordopjes bieden daarnaast extra veelzijdigheid met Dolby Atmos Optimizer, met geoptimaliseerd surround sound op basis van drie instelbare niveaus die kunnen worden afgestemd op de voorkeuren van gebruikers.

LG biedt een superieur geluid in samenwerking met Meridian Audio. Dit krijgt onder meer invulling met Meridian Headphone Spatial Processing (HSP). Dit is een technologie die een helder middenbeeld levert, zodat luisteraars het gevoel hebben dat ze naar een stereogeluidssysteem luisteren. Naast een natuurlijk, vervormingsvrij geluid zorgt de Perfect Balance-technologie van Meridian ervoor dat T90S-gebruikers een consistente toonbalans ervaren, ongeacht het volume.

Samen met een verhoogde luisterervaring zorgen LG TONE Free oordopjes ervoor dat een goede hygiëne is gewaarborgd dankzij LG's UVnano oplaadhoes, die ultraviolet licht gebruikt om effectief 99,9 procent van de bacteriën op de oorgels van de oordopjes te elimineren. T90S oordopjes gebruiken hypoallergene oorgels van medische kwaliteit die stof absorberen en voorkomen dat vuil zich ophoopt, waardoor huidirritaties effectief worden verminderd.

Het LG T90S-model biedt daarnaast sterk verbeterde connectiviteitsmogelijkheden en optimaliseert de Plug & Wireless-functie. Met de meegeleverde USB-C naar AUX en USB-C naar USB C kabels kan de T90S-oplader worden gebruikt als zender. Dit maakt een naadloze Bluetooth-connectiviteit mogelijk tussen de oordopjes en niet-Bluetooth apparaten, zoals in-flight entertainment systemen, loopbanden in de sportschool en hotel-tv’s. Naast de ondersteuning van Bluetooth codecs AAC en SBC voor een naadloze verbinding met Apple- en Android-apparatuur is de T90S compatibel met de aptX Adaptive codec. Met de LG TONE Free-app kunnen gebruikers tot vijf externe apparaten.