Nvidia Shield si aggiorna: arriva una sorpresa per i gamer

Nvidia ha annunciato un nuovo aggiornamento per Shield TV e Shield TV Pro, che introduce un'importante novità per gli utenti GeForce Now Ultimate: il supporto al gaming a 120 fps tramite cloud.

Questa nuova funzionalità rappresenta un passo avanti notevole per chi utilizza il servizio di gioco in streaming, anche se c’è un limite da tenere presente: la risoluzione è fissata a 1080p. Questo significa che, pur offrendo un frame rate elevato, non si tratta di un vero equivalente al gaming in 4K a 120Hz offerto da console di fascia alta come PS5 Pro.

La scelta di limitare la risoluzione ha una motivazione tecnica precisa, legata all’equilibrio tra fluidità, latenza e prestazioni dello streaming. Oltre al supporto ai 120 fps, l’aggiornamento include anche diverse correzioni di bug e miglioramenti generali del sistema.

Limite tecnico

La Shield ha un’uscita HDMI 2.0, e questo significa che ha la banda necessaria per un 4K a 60fps di qualità piena, ma non per i 120fps: per quello serve la larghezza di banda superiore dell’HDMI 2.1, che arriva a 48 Gbps rispetto ai 18 Gbps dell’HDMI 2.0. È possibile forzare i 120fps su HDMI 2.0 con alcune schede video per PC, ma si tratta di un escamotage: comporta la riduzione delle informazioni cromatiche e l’uso del subsampling, quindi il segnale inviato a 120fps non ha la stessa qualità dell’equivalente a 60fps non modificato. Chiaramente, Nvidia ha scelto di non seguire questa strada qui.

Anche se l’aggiornamento è gradito, dimostra che la Shield inizia a sentire il peso degli anni: ha un hardware simile a quello della Nintendo Switch originale e gira ancora su Android 11. E se è vero che Nvidia continua ad aggiornarla, la sensazione è che sia arrivato il momento di un nuovo modello, anche perché la concorrenza è sempre più agguerrita.

Ecco le note ufficiali di Nvidia con tutti i dettagli su ciò che è stato corretto con quest’ultimo update:

Risolto il problema per cui la modalità notturna veniva saltata quando il DAP era attivo.

Risolti i micro-scatti nei contenuti Dolby Vision quando la funzione di sincronizzazione dei fotogrammi è attivata.

Corretta la corrispondenza della risoluzione audio dei contenuti durante l’uso di un DAC USB.

Ripristinata l’opzione HQS / Maxrate per l’audio USB.

Corretto il funzionamento dei sintonizzatori TV USB con l’app Live Channel.

Risolti i problemi di riproduzione su PLEX con audio AAC 5.1.

Corretti i problemi di connessione con telecomandi di terze parti dopo lo standby o il riavvio.