I TV OLED LG 2024 avranno una qualità incredibile grazie al nuovo processore

Per qualsiasi tipo di TV il pannello è chiaramente fondamentale, ma il processore è altrettanto importante quando si tratta dei migliori TV OLED. La differenza tra televisori altrimenti molto simili può essere molto ampia se uno dei due ha un chip migliore dell'altro e, secondo quanto riferito, LG si sta preparando a presentare il suo processore più avanzato.

Si tratta del successore dell'Alpha 9: probabilmente chiamato Alpha 10, sarà significativamente più potente della versione attuale. Ciò significa che potrebbe offrire un serio miglioramento delle prestazioni dei televisori LG OLED.

Cosa possiamo aspettarci dai TV LG 2024?

Secondo il quotidiano coreano Etnews, come riportato da FlatPanelsHD, il nuovo processore è dotato di un'unità di elaborazione neurale (NPU) che "migliorerà in modo significativo le prestazioni 'on-device'" rispetto ai chip basati sull'intelligenza artificiale esistenti. In parole povere, questo significa il tipo di elaborazione che siamo abituati a vedere nei migliori smartphone, con il lavoro importante che avviene sul dispositivo piuttosto che in remoto in un centro dati.

Secondo quanto riferito, il nuovo processore offrirà miglioramenti significativi nella capacità di analizzare le immagini, ridurre il rumore, riconoscere e dare priorità agli oggetti e applicare miglioramenti audio intelligenti, per cui dovrebbero esserci miglioramenti udibili e visibili in tutta la gamma LG 2024.

Uno degli aspetti più allettanti è il suggerimento che l'Alpha 10 consentirà anche nuovi servizi basati sul movimento, in cui il televisore saprà dove ci si trova e reagirà di conseguenza. Senza entrare troppo nei dettagli, si parla di possibili utilizzi nei giochi, nel controllo dei gesti, nel posizionamento audio basato sugli oggetti e forse anche nelle videochiamate, anche se per ora non è chiaro se si tratti di nuove funzioni potenziali o di qualcosa su cui LG sta lavorando attivamente. Inoltre, vale la pena ricordare che il chip non è destinato solo ai televisori, quindi le funzioni di movimento potrebbero essere destinate a dispositivi più interattivi piuttosto che agli Smart TV.

Di solito LG presenta i suoi nuovi televisori a gennaio, quindi dovremo aspettare qualche mese per vedere le prestazioni di questo nuovo chip.