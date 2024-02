Abbiamo visto il nuovo LG G4: ecco le nostre prime impressioni

Il nostro breve test pratico dell'LG G4 ha confermato la sua elevata luminosità che lo pone ai vertici della categoria OLED. Considerati gli altri miglioramenti in termini di immagine, design e usabilità, il G4 potrebbe essere in corsa per il titolo di miglior TV del 2024.

Il mese scorso, al CES 2024 di Las Vegas, LG ha esposto l'intera gamma di nuovi TV OLED. Sebbene lo stand dell'azienda abbia sempre un mare di folla ad attenderlo, al CES di quest'anno siamo riusciti a ottenere un briefing privato che ci ha permesso di vedere da vicino i nuovi TV, incluso l'LG G4 OLED.

L'LG G3 è stato uno dei migliori televisori OLED del 2023 grazie alla sua combinazione di elevata luminosità di picco, potenti funzioni di gioco e design premium. Naturalmente, non vedevamo l'ora di dare un'occhiata al suo successore, che integra una serie di funzioni per migliorare sia le prestazioni che l'esperienza d'uso. Vediamo prima queste caratteristiche e poi passiamo alle nostre prime impressioni sull'immagine dell'LG G4.

Partendo dalle prestazioni, l'LG G4 è dotato di un pannello OLED MLA (Micro Lens Array) di nuova generazione che LG Display (il segmento aziendale di LG che fornisce pannelli OLED alla divisione LG Electronics) sostiene essere in grado di raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nit. Sebbene sia improbabile che i televisori OLED che arriveranno nel 2024 raggiungano questo livello di luminosità di picco, LG Electronics ha annunciato che i nuovi televisori G4 saranno fino al 70% più luminosi dei televisori OLED "convenzionali", come la prossima serie B4 dell'azienda.

L'MLA, che è solo una delle funzioni di miglioramento dell'immagine Brightness Booster Max di LG, sarà presente nei modelli della serie G4 da 55, 65 e 77 pollici, oltre al modello da 83 pollici, una formato che mancava nella serie G3 dello scorso anno.

La serie G4 avrà anche un nuovo schermo da 97 pollici e questo modello specifico non avrà il MLA, a dimostrazione del fatto che più grande non è sempre meglio.

The LG G4 OLED did appear to have a brighter picture than the LG G3, and it also did a great job fleshing out shadows in our demo (Image credit: Future)

Il nuovo processore Alpha 11 presente sia nel G4 che nell'M4 (una serie di TV wireless per il resto identica al G4) fornisce una potenza quattro volte superiore a quella del processore Alpha 9 presente nei nuovi TV OLED LG C4. Secondo l'azienda, questa potenza rende possibile la funzione Max Peak Highlighter, che aumenta i livelli di luminosità del 150% rispetto ai TV OLED tradizionali (come il prossimo LG B4) per le luci HDR.

Il nuovo processore di LG per i suoi OLED di punta consente anche una modalità AI Picture Pro con una serie di nuove funzioni. Queste includono il "miglioramento degli oggetti tramite la percezione visiva" per definire meglio gli oggetti che appaiono sullo schermo e l'AI Director Processing, che analizza l'immagine per determinare l'intento del regista e migliorare i colori di conseguenza.

Se tutto questo vi sembra un po' troppo AI per i vostri gusti, sappiate che la modalità AI Picture Pro può essere disattivata. Un'altra nuova modalità di immagine che fa il suo debutto nei TV 2024 di LG, compresa la serie G4, è l'attesissima Dolby Vision Filmmaker. I televisori LG saranno i primi a disporre di questa nuova funzione che consentirà di vedere film e spettacoli con Dolby Vision HDR con lo stesso livello di elaborazione minimo presente nella normale modalità Filmmaker.

The 65-inch LG G4 (shown) comes with a pedestal stand (Image credit: Future)

Audio, Gaming e Smart TV

Anche le prestazioni audio e di gioco sono migliorate nell'LG G4. In particolare, il processore Alpha 11 AI offrirà un suono Dolby Atmos virtuale a 11.1.2 canali (il precedente LG G3 arrivava al massimo a 9.1.2 canali), mentre una nuova funzione di rimasterizzazione vocale isola e migliora i dialoghi per una maggiore chiarezza. L'uscita audio wireless lossless Dolby Atmos e DTS sarà supportata anche quando i televisori saranno abbinati alle offerte di fascia più alta della gamma di soundbar LG. Sul fronte dei giochi, la serie LG G4 si unirà agli altri modelli OLED LG 2024 per essere i primi TV con 144Hz Validated (certificati da Nvidia).

Per quanto riguarda l'usabilità, la nuova versione del webOS di LG per i TV 2024 presenta delle Quick Card più piccole, che sono dei punti di riferimento sulla schermata iniziale del TV per le categorie di app come sport, giochi, smart home e altro. Le schede rapide sono ora dinamiche, con un'opzione a discesa che consente di non dover uscire dalla schermata principale. LG ha anche aggiunto la funzione di riconoscimento Voice ID per passare da un profilo all'altro tramite comandi vocali, il quad-screen multi-view per visualizzare fino a quattro sorgenti video contemporaneamente sullo schermo e il supporto di Chromecast.

Nella nostra recensione dell'LG G3 abbiamo criticato la mancanza di un supporto incluso con il televisore, ma questa situazione è stata risolta con il nuovo LG G4, che viene venduto con un supporto a due posizioni nei formati da 55 e 65 pollici (gli altri formati di schermo includeranno un accessorio per il montaggio a parete). Una caratteristica che ci piaceva dell'LG G3 era il sintonizzatore ATSC 3.0, che però nel nuovo LG G4 è stato sostituito dal vecchio standard ATSC 1.0 a causa di una disputa tra l'azienda e un detentore di brevetti tecnologici ATSC 3.0 "NextGen TV".

Some screen glare was visible in a brighter section of the space during our demo (Image credit: Future)

Qualità dell'immagine

Al CES non abbiamo avuto la possibilità di valutare il G4 utilizzando i nostri dischi Blu-ray 4K di riferimento, ma possiamo dire che l'immagine del nuovo TV è apparsa molto buona nelle dimostrazioni allestite da LG. La luminosità era più che sufficiente e, se osservato in condizioni di illuminazione piuttosto attenuata, le immagini apparivano dinamiche.

Guardando i filmati dell'Apple TV Plus Show Foundation, abbiamo notato che i neri erano profondi e il G4 ha dimostrato di saper valorizzare un alto livello di dettagli delle ombre sia nelle scene scure che in quelle luminose. Anche le luci HDR erano dettagliate e sembravano avere quasi lo stesso grado di incisività che ho visto sui TV mini-LED, che sono in grado di raggiungere picchi di luminosità molto elevati.

Una cosa che ci è saltata all'occhio durante la mia dimostrazione è che lo schermo del G4 era un po' riflettente in condizioni di luce più intensa (vedi foto sopra). Nella nostra recensione dell'LG G3, abbiamo notato che aveva uno schermo antiriflesso e che l'immagine reggeva bene anche con le luci della stanza accese, quindi dovremo indagare ulteriormente su questa situazione quando avremo la possibilità di fare una recensione completa dell'LG G4.

L'LG G3 dell'anno scorso aveva un prezzo di lancio di 2.349€ per il modello da 55 pollici e di 4.999€ per il modello da 83 pollici, quindi ci aspettiamo che il nuovo LG G4 sia altrettanto costoso. Se per voi è importante possedere il TV OLED più luminoso e dal design più accattivante di LG per il 2024, il G4 è sicuramente l'opzione migliore.

Sapremo dirvi di più quando LG ci invierà il G4 per la recensione.