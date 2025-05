YouTube Premium lancia un abbonamento Duo, ma non basta a convincere tutti

YouTube sta testando un nuovo abbonamento Premium per due persone in alcuni Paesi selezionati, simile allo Spotify Duo, pensato per offrire una soluzione intermedia tra il piano singolo e quello famiglia.

Questa nuova opzione consente a due persone che vivono insieme di condividere l’abbonamento a un prezzo inferiore rispetto a due piani individuali separati e più economico rispetto al piano famiglia.

Secondo quanto dichiarato da YouTube a TechCrunch, si tratta di un esperimento volto a esplorare “nuovi modi per offrire maggiore flessibilità e valore agli abbonati YouTube Premium”.

In Francia, ad esempio, il piano individuale costa 12,99 euro al mese, quello famiglia 23,99 euro, mentre il nuovo piano per due persone è proposto a 19,99 euro al mese.

(Image credit: YouTube)

Attualmente, il piano per due persone è disponibile soltanto in India, Francia, Taiwan e Hong Kong.

Chi non vive in uno di questi Paesi può valutare altre opzioni come condividere un piano famiglia o aderire al nuovo piano YouTube Lite, disponibile ora anche negli Stati Uniti a 7,99 dollari al mese – contro i 13,99 dollari del piano Premium completo.

YouTube Lite consente di guardare "la maggior parte" dei video senza pubblicità, ma non include la rimozione delle pubblicità nei video musicali, l'accesso a YouTube Music né la riproduzione offline o in background. È quindi pensato per chi vuole un'esperienza senza annunci, ma utilizza già un servizio musicale separato.

Il piano Duo sembra pensato per chi condivide l’uso di YouTube con un’altra persona, ma trova esagerati sia i costi dei piani individuali sia quelli di un piano famiglia.

Tuttavia, se gli annunci pubblicitari non risultano ancora così invasivi da giustificare il salto verso un abbonamento a pagamento - nemmeno se diviso in due - l’unico vero vantaggio concreto potrebbe essere la visione offline, utile solo in occasioni limitate come i viaggi in aereo.

Nonostante l’offerta Duo sia interessante e più accessibile, manca ancora quel qualcosa che la renda davvero indispensabile per utenti come te: YouTube Premium deve proporre un’esperienza che vada oltre la semplice assenza di pubblicità per convincere chi è ancora titubante.