Netflix rivoluziona la schermata iniziale: arriva l’aggiornamento più importante di sempre

Il Netflix che vediamo oggi sulle nostre TV è stato progettato per lo streaming di film e serie, e per oltre dodici anni questo è bastato. Ora però la piattaforma è sempre più affollata di contenuti difficili da trovare, giochi e, sempre più spesso, eventi dal vivo molto seguiti come partite NFL e match di boxe tra vecchie glorie e star dei social media.

Il vecchio Netflix non è più adatto allo scopo, ma questo cambia oggi con l’introduzione dell’aggiornamento più radicale mai fatto alla schermata iniziale.

Dopo due anni di lavoro sul design, mesi di sviluppo e test interni e con alcuni utenti, Netflix è pronta a fare, come ha descritto la Chief Product Officer Eunice Kemp, "un enorme salto in avanti". Kemp ha spiegato che la nuova interfaccia è più flessibile, intuitiva, reattiva e avanzata – e sì, le iniziali formano la parola “FIRE”. La sottigliezza non è mai stata il punto forte di Netflix.

Descritta come “una tela più flessibile”, la nuova interfaccia offre un migliore supporto per gli eventi dal vivo, così sarà più semplice sapere quando sintonizzarsi per "seguire l'azione nel momento in cui accade". Gli aggiornamenti in tempo reale potrebbero anche aiutare con i giochi di Netflix, consentendo di entrare nel vivo “esattamente al momento giusto”.

Netflix ha in mente un piano multilivello per aiutare le persone a trovare ciò che cercano. “I nostri utenti fanno molta ginnastica oculare quando scorrono in basso, a destra, avanti e indietro tra le righe e i dettagli dei titoli sulla schermata principale”, ha detto Kemp.

L’aggiornamento grafico punta a mettere le informazioni decisive in primo piano. Ad esempio, si vedranno scritte come “Vincitore di un Emmy” o “Numero uno tra gli show TV” sovrapposte direttamente all'immagine del titolo.

Alcuni elementi della schermata sono stati riorganizzati, come le scorciatoie per la ricerca e le liste personali, ora più visibili. Alcuni utenti potrebbero storcere il naso per i cambiamenti a elementi classici dell’interfaccia, ma Netflix fa sapere che i feedback ricevuti finora sono tutti positivi.

Un tocco di IA

(Image credit: Future)

Netflix utilizza già l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per suggerire cosa guardare in base alla cronologia di visione, ma con questo aggiornamento il livello d’uso dell’IA compie un ulteriore salto di qualità.

La novità più rilevante è l’introduzione della ricerca con IA generativa, pensata per ridurre drasticamente il tempo necessario a trovare un nuovo film o una serie. Basata sul modello linguistico di OpenAI, la nuova funzione permette di fare domande in linguaggio naturale.

La Chief Technology Officer di Netflix, Elizabeth Stone, ha spiegato che frasi del tipo “Voglio qualcosa di spaventoso ma non troppo, magari anche un po’ divertente ma non in modo esagerato” produrranno ora risultati utili. Stone ha sottolineato che Netflix ha integrato le capacità del modello di base di OpenAI con il proprio contesto specifico sugli utenti.

Anche senza IA generativa, la piattaforma migliora il modo in cui propone contenuti nuovi. I suggerimenti dinamici si adatteranno in tempo reale ai trailer che si stanno guardando o alle ricerche effettuate.

“Ad esempio, se date un pollice in su a Wednesday, qualche riga più in basso potrebbero comparire titoli simili, oppure se cercate Rom Com e Glen Powell, la vostra home verrà adattata in modo sottile per mostrare titoli correlati a entrambi”, ha aggiunto Stone.

(Image credit: Future)

Netflix sta introducendo novità anche nell’esperienza mobile, in particolare con l’arrivo dei video in formato verticale. Non si tratta di una trasformazione in un’app di video social, ma di un adattamento alle abitudini di visione degli utenti su smartphone. I video saranno trailer delle serie e dei film disponibili su Netflix: si potrà scorrere tra i contenuti o toccare per aprirli direttamente nell’app e iniziare la visione completa.

I video verticali verranno introdotti nelle prossime settimane, mentre l’aggiornamento dell’interfaccia TV è già in fase di distribuzione globale.

Secondo Netflix, si tratta dell’aggiornamento più importante mai realizzato per l’interfaccia della piattaforma. “La nostra homepage per TV ridisegnata è più semplice, più intuitiva e rappresenta meglio l’ampiezza dell’offerta di intrattenimento su Netflix oggi,” ha dichiarato Eunice Kemp.