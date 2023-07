Netflix finalmente facilita i trasferimenti di profilo

The Netflix TV experience is improving

Netflix ha apportato un gradito aggiornamento alla sua funzione di Condivisione dell'account. Da oggi sarà possibile trasferire il proprio profilo a un account Netflix esistente senza dover ripartire da zero.

Nonostante continui a essere il miglior servizio streaming al mondo, la stretta di Netflix sulla condivisione delle password ha causato non pochi problemi a molti spettatori. Finora, se ci si trovava costretti a smettere di usare l'account di qualcun altro, non si potevano portare con sé i dettagli del proprio profilo, come la cronologia delle visualizzazioni, la propria lista di contenuti e così via.

Come trasferire il profilo Netflix

Netflix ha aggiornato il suo strumento Trasferimenti di profilo. Inizialmente, questo permetteva di trasferire il proprio profilo Netflix a un altro account, ma solo a un account Netflix nuovo, il che non era l'ideale se si possedeva già un abbonamento Netflix esistente che era stato parcheggiato mentre si condivideva l'account con qualcun altro.

L'aggiornamento di questa settimana cambia le cose, e ora è possibile indicare un account già esistente a cui trasferire la cronologia e tutte le altre informazioni personali.

Netflix non lo fa per bontà d'animo, ovviamente. Questa novità è stata pensata per alleggerire un po' l'attrito creatosi con la stretta imposta sulla condivisione delle password, rendendo un po' più facile dire addio a quella condivisa che non si può più usare. Ma è comunque un'aggiunta gradita. In ogni caso, sarebbe bello se ora Netflix rivolgesse la sua attenzione a quelle famiglie che vogliono condividere l'account ma che non condividono lo stesso tetto.