Recensione Sony ZV-1F

Sony ZV-1F è una videocamera compatta, veloce e intuitiva, ideale per i vlogger che lavorano in continuo movimento. Oltre ad avere delle buone specifiche fotografiche, questa compatta può contare sullo stabilizzatore SteadyShot di Sony che consente di ottenere riprese video 4K fluide, oltre ad avere un ottimo sistema autofocus con tanto di face-tracking. La piccola Sony vanta uno schermo completamente articolato (con funzionalità touch) e una modalità Product Showcase con tasto dedicato per il bokeh. È un'ottima scelta per i vlogger principianti che puntano sulla facilità d'uso, ma i videomaker e i fotografi più esperti potrebbero aver bisogno di modelli più avanzati.

Recensione in due minuti:

Sony ZV-1F è pensata per tutti coloro che vogliono creare contenuti video di qualità, ma che non hanno conoscenze avanzate in materia. È compatta, si infila facilmente in una tasca e produce ottime riprese video in 4K, il che la rende un modello ideale per i vlogger principianti.

È ottima anche per chi vuole passare da uno smartphone a uno strumento specifico per le riprese, ad esempio per creare contenuti su YouTube o altri social media.

Sony ZV-1F specifiche Sensore: 20.1 Megapixel 1" CMOS

AF points: 4,897 punti Dual Pixel CMOS AF II, copertura 100%

Video: UHD 4K 24, 25, 29.97 FPS, HD 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 100 FPS

LCD: 3 pollici vari-angle touchscreen, 921,600 punti

Memoria: Singolo Slot: SD/SDHC/SDXC

Raffica: fino a 16 fps

Connettività: Micro-HDMI Output, 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Input, USB-C Input, USB-C (USB 2.0) Data Output (Shared con Power Input), Wi-Fi, Bluetooth

Dimensioni: 105.5 × 60 × 46.4mm

Peso: 256 grammi (con batteria e scheda di memoria)

La Sony ZV-1F è una fotocamera estremamente versatile che dispone di un'ampia gamma di funzioni accessibili dal menù. Per andare incontro ai meno esperti, la piccola fotocamera Sony è anche dotata di modalità Intelligent Auto che seleziona le migliori impostazioni possibili in base alla scena inquadrata, come ad esempio la luminosità dell'immagine. In alternativa, per un maggiore controllo, si può impostare la modalità manuale.



Si possono anche ottenere buoni scatti ma la Sony ZV-1F è chiaramente più orientata alle riprese video. Se volete addentrarvi nei menu e siete alle prime armi con Sony, sappiate che all'inizio non sarà semplice. Nella maggior parte dei casi è più facile impostare i pulsanti personalizzati su ciò che si desidera e rimanere fuori dai menu il più possibile.

A parte questo, si tratta di una piccola fotocamera incredibilmente intuitiva. Si accende non appena si apre lo schermo, rendendo molto semplice e veloce la registrazione e dispone di tre modalità principali: video, S&Q (le modalità "lente" e "rapida" di Sony dedicate alle modalità video, come timelapse e slow motion) e foto, tutte accessibili con la semplice pressione di un singolo pulsante sulla parte superiore del corpo.



La stabilizzazione dell'immagine è impressionante e il sistema di rilevamento del volto e degli occhi risulta eccellente, come da tradizione Sony.

Dopo aver effettuato le vostre riprese potete trasferire facilmente tutte le immagini e i video sullo smartphone o sul computer utilizzando l'applicazione Imaging Edge per smartphone, anche se i feedback degli utenti non sono proprio tutti positivi. Se Sony dedicasse alla sua app lo stesso impegno che dedica alle sue fotocamere e alla messa a fuoco automatica, la condivisione delle immagini sarebbe molto più semplice.

Tuttavia, questa è sicuramente una fotocamera da vlogger piuttosto che da fotografi, in quanto non in grado di acquisire file raw. Inoltre, l'obiettivo non è intercambiabile e, sebbene l'ottica da 20 mm sia decente per i video, limita fortemente le opzioni fotografiche.

Sony ZV-1F: data di uscita e prezzo

Beneficia di accessori opzionali come l'impugnatura GP-VP2BT

Prezzo invitante

Sony ZV-1F è stato presentata il 17 ottobre 2022 a un prezzo di 650€. A pochi mesi dal lancio è possibile trovarla a cifre vicine ai 550€.

Acquistando qualche accessorio come il grip bluetooth, il microfono bluetooth e la custodia il prezzo arriva facilmente a 900€. Del resto se intendete fare video di buona qualità il grip è molto importante e dovreste considerare l'investimento.

Prezzo: 4/5

Sony ZV-1F: design

Pesa solo 256g

Ottima per le riprese in modalità "auto"

Se avete mani grandi sarà meglio che compriate il grip

Probabilmente la Sony ZV-1F non sarà la fotocamera meglio progettata che abbiate mai visto, ma ha alcune caratteristiche eccellenti che la rendono molto versatile e capace nelle riprese video.

La caratteristica peculiare di Sony ZV-1F sono le sue dimensioni ridotte: pesa solo 256 grammi e misura 10,5 x 6 x 4,6 cm, il che la rende incredibilmente facile da portare in viaggio o da infilare in tasca quando si è in giro e si desidera accedervi rapidamente. Basti pensare che pesa solo 16 grammi in più di un iPhone 14 Pro Max per rendersi conto di quanto sia leggera la ZV-1F.-

Detto questo, anche se nessuno vuole trascinarsi dietro una fotocamera pesante tutto il giorno, le sue dimensioni ridotte potrebbero essere uno svantaggio per chi ha mani grandi. È una fotocamera minuscola e non ha un'impugnatura abbastanza profonda. È possibile ovviare a questo potenziale problema utilizzandola con la già citata impugnatura GP-VPT2BT, ma ciò comporta una spesa aggiuntiva.

Sony ZV-1F è costruita con materiale plastico parzialmente riciclato come parte del piano ambientale "Road to Zero" di Sony.

È stato progettato per essere resistente alla polvere e all'umidità, ma non è resistente alle intemperie. Ciò la rende poco adatta alla fotografia di viaggio, poiché, ovviamente, non è possibile controllare le condizioni atmosferiche. Detto questo, a meno che non siate cacciatori di tempeste, probabilmente non la userete molto in condizioni atmosferiche estreme, quindi non è un grosso problema per noi.

Usando la ZV-1F dopo aver maneggiato diverse fotocamere di alta gamma, la sensazione che si prova è di plasticità e inconsistenza. Mancano il peso e il feeling che caratterizzano i modelli premium, ma del resto è un compromesso accettabile visto il prezzo.

Sulla parte superiore della fotocamera c'è un tasto per passare selezionare una tra le modalità foto, video e S&Q, un tasto dedicato ai video e un tasto di scatto con una levetta per lo zoom e un pulsante per la messa a fuoco dello sfondo (ottimo per le foto prodotto).

Sul retro del corpo macchina sono presenti i tasti standard per le funzioni, il menu, la riproduzione e la cancellazione dei file, oltre a una ghiera di controllo tramite la quale è possibile accedere a ISO, timer, modalità e compensazione dell'esposizione.

Tutti i tasti possono essere riprogrammati per eseguire altre funzioni.

Design 3.5/5

Sony ZV-1F: caratteristiche e prestazioni

Eye e Face AF di buon livello per uomini e animali

Display touchscreen molto versatile

Stabilizzatore impressionante

Per essere una fotocamera così piccola, la Sony ZV-1F è in grado di fare molto una volta capite le sue funzioni e compresi a fondo i menù. Sebbene la modalità Intelligent Auto funzioni egregiamente, è possibile scattare completamente in manuale, oltre che in priorità apertura e nelle altre modalità più comuni.

Nella parte superiore della fotocamera è presente un tasto dedicato per la sfocatura dello sfondo e la messa a fuoco, ideale perle foto prodotto o per focalizzare l'attenzione su una determinata persona nello scatto.

In termini fotografici, si tratta di un modo semplice e veloce per modificare l'apertura per creare un effetto bokeh. Detto questo è anche possibile modificare l'apertura manualmente quando la fotocamera è nella modalità di scatto corretta, con una gamma disponibile che va da f/2 a f/8.

Durante la recensione siamo rimasti rimasto molto colpiti e piacevolmente sorpresi dall'efficacia del sistema SteadyShot, in particolare durante le riprese video. Quando abbiamo rivisto i filmati si notava un movimento minimo ma considerando che la ripresa è stata fatta a mano libera senza gimbal la stabilizzazione è risultata eccellente.

Tra le altre note positive c'è una velocità di avvio eccellente che viene esaltata da alcune funzioni, come l'accensione rapida quando si apre lo schermo.

Anche al buio, l'autofocus di Sony si è dimostrato degno della sua reputazione. Stranamente questa fotocamera utilizza il vecchio sistema a rilevamento del contrasto, piuttosto che una configurazione ibrida che include sia la tecnologia di rilevamento del contrasto che quella di rilevamento di fase, il che la rende leggermente meno affidabile di alcuni modelli di fascia media/alta.

Detto questo, mentre camminavo per strada abbiamo provato a usare l'AF per riconoscere e tracciare i volti dei passanti che attraversavano l'inquadratura con risultati ottimi. C'è anche il riconoscimento degli animali, anche se quando lo abbiamo provato su dei gatti non siamo riusciti ad ottenere lo stesso livello di tracciamento che abbiamo riscontrato con i soggetti umani.

Nel complesso, considerato prezzo e dimensioni ridotte, questa compatta di casa Sony ha davvero tanto da offrire a chi produce contenuti multimediali.

Caratteristiche e prestazioni 4/5

Sony ZV-1F: qualità delle immagini e dei video

Più adatta a scattare di giorno

Può scattare solo in JPEG

Buon audio, ma è necessario un microfono esterno per ottenere risultati ottimali

La Sony ZV-1F produce immagini e video di grande qualità. Ha un sensore da 1 pollice con una risoluzione da 20,1 MP ed è in grado di registrare video 4K e slow motion in Full HD con il suo obiettivo ampio e nitido da 20 mm.

La compatta Sony si è comportata meglio durante il giorno che in situazioni di scarsa illuminazione, aspetto da tenere presente se si prevede di riprendere spesso contenuti di notte. Durante i test serali svolti in un mercatino la fotocamera ha gestito abbastanza bene i livelli di luce contrastanti.

Nelle immagini e nei video potete notare che i soggetti e le scene ben illuminati sono molto nitidi, anche se le in alcuni scatti il dettaglio delle luci risulta un po' sottotono; i cieli più scuri presentavano rumore e grana evidenti, ma del resto stiamo parlando di un sensore da 1 pollice dal quale non si possono pretendere miracoli.

La ZV-1F è progettata per registrare la voce umana, sia che si tratti di riprese in interni che in esterni. È perfetta per registrare i dialoghi, in quanto dispone di un microfono direzionale a tre capsule integrato. Inoltre, è dotata di uno schermo antivento per ridurre al minimo il disturbo nelle giornate più ventose.

La qualità dell'audio offerta è più che sufficiente per il vlogging quotidiano, ma per un uso più professionale è sicuramente necessario un microfono esterno.

Un altro aspetto degno di nota è che questa fotocamera può scattare solo in JPEG.

Sebbene le immagini ottenute siano molto buone, non si hanno a disposizione tutti i dettagli e le possibilità di editing dei file raw. Detto questo, se si desidera scattare immagini rapide da caricare velocemente con poca o nessuna modifica, i JPEG vanno alla grande.

Qualità delle immagini e dei video 3,5/5

Dovreste acquistare Sony ZV-1F?

Compratela se...

Volete avvicinarvi al mondo del videomaking Grazie alla semplicità di configurazione e alla facilità d'uso, la Sony ZV-1F è un'ottima videocamera da scegliere se si è agli inizi nel mondo del vlogging. È dotata di modalità Intelligent Auto, quindi non è necessario conoscere a memoria il menù: basta prendere la videocamera e iniziare a scattare.

Volete una fotocamera in grado di scattare foto e fare video da portare sempre con voi Se volete immortalare i ricordi dei vostri viaggi, i momenti in famiglia o semplicemente fare dei vlog quotidiani, ma non avete voglia di perdere tempo a montare e colorare le riprese, la ZV-1F è il modello adatto a voi.

Cercate un secondo corpo macchina superleggero Se siete già soddisfatti della vostra attuale fotocamera e non volete spendere migliaia di euro per un secondo corpo da usare per le riprese video, Sony ZV-1F è un'ottima opzione.

Non compratela se...

Scattate principalmente foto Sebbene sia possibile scattare foto con questa fotocamera, è sicuramente concepita per i video. Se iniziate a scattare troverete presto i limiti dell'ottica da 20mp e potreste desiderare più MP. Inoltre, la ZV-1F può acquisire solo immagini JPEG, quindi niente RAW.

Si desidera utilizzare obiettivi diversi La ZV-1F è dotata di un obiettivo fisso ultragrandangolare da 20 mm non intercambiabile che rende la fotocamera piuttosto limitata in termini di lunghezza focale. È in grado di catturare ampie panoramiche e selfie di gruppo, ma se vi serve lo zoom preparatevi a camminare.

Considerate anche

Se la nostra recensione di Sony ZV-1F non vi ha convinto a pieno, ecco tre rivali da prendere in considerazione:

Sony ZV-1F: punteggi

Swipe to scroll horizontally Sony ZV-1F Attributes Notes Rating Prezzo Costa poco ma se si acquistano gli accessori il prezzo sale parecchio 4/5 Design Semplice e compatto 3.5/5 Caratteristiche e prestazioni Autofocus e stabilizzazione delle immagini decenti 4/5 Qualità delle immagini e dei video Video decenti, ma le foto sono solo JPEG 3.5/5

Recensita a febbraio 2023