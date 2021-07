Recensione realme 8 5G

realme 8 5G è uno dei pochi smartphone di fascia bassa a supportare il 5G . Il nuovo arrivato dovrà vedersela con una concorrenza spietata: Xiaomi, Motorola e Nokia sono aziende ben radicate in questa fascia di mercato.

realme 8 5G offre più o meno ciò che ci si aspetta da un modello di fascia bassa: prestazioni discrete e prezzo aggressivo; in alcuni mercati, è lo smartphone 5G meno costoso.

I compromessi non mancano: prestazioni e fotocamere non sono il massimo e mancano alcuni extra come la ricarica wireless e/o il display OLED.

Sempre più smartphone possono sfruttare la rete 5G, seppure la copertura sia tutt’altro che soddisfacente. L'acquisto di uno smartphone 5G è utile per il futuro, ma al momento non è certo una necessità.

Vi ricordiamo perciò che l’azienda propone anche realme 8 , un modello 4G che costa un po’ di più, ma offre un’esperienza superiore.

Non c'è dubbio che i punti salienti di questo smartphone siano 5G e prezzo, ma siamo rimasti colpiti anche dall’autonomia (batteria da 5.000 mAh) e dallo schermo LCD. Il comparto fotografico, invece, è deludente.

Sia che stiate valutando l’acquisto di un OnePlus Nord CE o di iPhone 12 Pro Max , ciò che più conta è il rapporto qualità-prezzo e, in tal senso, realme 8 5G si fa valere.

Realme 8 5G - uscita e prezzi

Disponibile dal 18 maggio...

… a partire da 179 euro

Configurazioni da 4/64 e 6/128 GB

realme 8 5G è in vendita dal 22 maggio 2021 ed è disponibile in due configurazioni: 4/64 GB a 199 euro e 6/128 GB a 249 euro ( realme Store ).

Design

Curato, minimal

Il lettore per le impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione

Nessuna protezione IP

realme 8 5G è un prodotto ben costruito e dal design curato. Nonostante il prezzo basso, il nuovo arrivato trasmette una sensazione di solidità e ha un look da top di gamma, tuttavia non è resistente ad acqua e polvere.

Il dispositivo è spesso 8,5 mm, il che lo rende leggermente più sottile di Moto G9 Plus , ma non di Xiaomi Redmi Note 10 Pro . A questo prezzo, è uno dei migliori smartphone per design ed estetica generale, ma la qualità dei materiali non è paragonabile a quella di prodotti di fascia superiore.

Il prodotto misura 162.5 x 74.8 x 8.5 mm e pesa 185 grammi.

Il bilanciere del volume si trova sul lato sinistro, mentre su quello destro c'è il pulsante di accensione con un lettore per le impronte integrato.

Questa scelta complica lo sblocco dello smartphone, per cui preferiremmo che il sensore fosse posto sotto lo schermo o sul pannello posteriore.

Quest’ultimo è in plastica lucida. Il modulo della fotocamera è posizionato nell'angolo in alto a sinistra ed è abbastanza spesso. Il prodotto è disponibile in due colorazioni: Supersonic Blue (celeste) e Supersonic Black (nero).

A colpo d’occhio, è facile scambiare ​​realme 8 5G per un prodotto più costoso. Design e touch feeling ci hanno convinto.

Display

Ampio schermo da 6,5 ​​pollici

Risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel

Buona luminosità massima

realme 8 5G monta uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici (formato 20:9) e con una risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel (Full HD+). Sebbene sia un pannello LCD, la qualità delle immagini è soddisfacente, inoltre vanta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Durante i test, lo schermo si è comportato bene e non ci ha dato problemi. realme dichiara una luminosità massima di 600 nit e, in effetti, lo schermo è ben visibile anche sotto la luce del sole. Gli angoli di visualizzazione sono buoni, le animazioni e i video sono fluidi ed è possibile regolare la temperatura del colore dalle impostazioni, se lo si desidera.

La risoluzione massima, Full HD+, è adeguata per un prodotto di fascia bassa.

Il display arriva con una sottile pellicola trasparente preinstallata e rimovibile. Il foro per la fotocamera è collocato nell’angolo in alto a sinistra.

Fotocamere

Fotocamera posteriore a triplo obiettivo

Sensore grandangolare e teleobiettivo assenti

Fatica in condizioni di scarsa luminosità

realme 8 5G è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP, mentre il modulo fotografico posteriore presenta un obiettivo principale da 48 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Manca dunque sia il teleobiettivo che l’ottica grandangolare. I sensori da 2 MP servono solo a gonfiare la scheda tecnica.

L’obiettivo principale da 48 MP fa il suo dovere: cattura immagini nitide e ben bilanciate, anche se a volte un po' troppo sature. La velocità della messa a fuoco è buona.

Un utente medio dovrebbe rimanere soddisfatto da suddetto sensore, purché ci sia abbastanza luce.

Oramai, anche i sensori fotografici degli smartphone di fascia bassa fanno il loro sporco lavoro. Peccato per l’assenza del sensore grandangolare.

Gli scatti in condizioni di scarsa luminosità non sono pessimi, ma nemmeno soddisfacenti. La modalità notturna aumenta un po’ il livello di dettaglio, ma non fa miracoli. In breve, scattare foto al calar del sole o in ambienti chiusi non è soddisfacente.

Questa è una di quelle aree in cui realme 8 5G si comporta più o meno come la concorrenza. Per gli scatti veloci di tutti i giorni, comunque, va benissimo.

La registrazione video non è nulla di entusiasmante: non si va oltre i 1080p/30 fps. L’app “Fotocamera” mette a disposizione anche la registrazione in slow motion e una modalità di scatto Pro.

I nostri scatti

Immagine 1 di 14 L’obiettivo principale di realme 8 5G può scattare buone foto. (Image credit: Future) Immagine 2 di 14 Con una buona illuminazione, realme 8 5G fa il suo dovere. (Image credit: Future) Immagine 3 di 14 I primi piani non sono affatto male. (Image credit: Future) Immagine 4 di 14 L’obiettivo da 48 MP è l’unico che valga la pena usare. (Image credit: Future) Immagine 5 di 14 I colori sono bilanciati, ma talvolta po’ saturi. (Image credit: Future) Immagine 6 di 14 La gestione dell’esposizione è corretta. (Image credit: Future) Immagine 7 di 14 Non c'è lo zoom ottico, solo quello digitale. (Image credit: Future) Immagine 8 di 14 L’utente medio sarà soddisfatto dagli scatti di realme 8 5G. (Image credit: Future) Immagine 9 di 14 I dettagli sono nitidi e definiti nella maggior parte delle foto. (Image credit: Future) Immagine 10 di 14 ealme 8 5G fatica non poco in condizioni di scarsa illuminazione. (Image credit: Future) Immagine 11 di 14 La modalità notturna aiuta un po', ma le foto sono comunque pessime. (Image credit: Future) Immagine 12 di 14 No luce, no party. (Image credit: Future) Immagine 13 di 14 Stesso scatto, modalità notturna attiva. (Image credit: Future) Immagine 14 di 14 Anche senza la modalità notturna, è possibile ottenere immagini discrete. (Image credit: Future)

Specifiche e prestazioni

Prestazioni soddisfacenti

Connettività 5G

Android 11

realme 8 5G presenta il processore MediaTek Dimensity 700 5G abbinato a 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, a seconda della configurazione. C’è anche uno slot per schede microSD.

Il dispositivo ha offerto un’esperienza fluida e piacevole, senza ritardi evidenti durante l’apertura delle app o delle schede web.

Dimensity 700 5G è un chip di fascia medio-bassa, ma fa il suo dovere. In Geekbench 5 ha ottenuto i seguenti risultati: 569 punti nel test single core, 1.765 in quello multi core e 1.515 con OpenCL. Questi risultati sono grosso modo paragonabili a quelli di uno Snapdragon 750G.

realme 8 5G può dunque eseguire tutti i videogame, anche i più pesanti, a patto di scendere a qualche compromesso. Dobbiamo anche segnalare che il prodotto che ci è stato inviato aveva 8 GB di RAM, ma in commercio si trovano solo modelli da 4 o 6 GB.

realme 8 5G è uno degli smartphone 5G più economici sul mercato, detto ciò, non possiamo fare a meno di chiederci se valga la pena optare per quest'ultimo rispetto al modello 4G. realme 8 presenta infatti un display OLED, un comparto fotografico superiore e un processore di pari livello. A nostro avviso, la risposta è no.

realme 8 5G è dotato di un solo altoparlante, ma c’è un jack per cuffie da 3,5 mm. Nella confezione è inclusa una cover in plastica trasparente.

Il dispositivo esegue Android 11 con la skin realme UI 2.0.

Autonomia

Batteria da 5.000 mAh

Circa 10 ore di riproduzione video

Tecnologia di ottimizzazione intelligente

realme 8 5G monta una batteria da 5.000 mAh che assicura un’autonomia eccellente: a fine giornata, la carica residua si aggirava sempre intorno al 50%.

Al contempo, ciò non è insolito per uno smartphone economico: componenti meno performanti e schermi meno luminosi pesano meno sulla batteria. Manca la ricarica wireless, mentre quella cablata è da 18 W.

Con un uso misto, realme 8 5G può dunque durare 2 giorni. Come sempre, molto dipende dall’uso che si fa del prodotto, ma in ogni caso l’autonomia di realme 8 5G è impressionante.

Guardare video in streaming (alla massima luminosità e a basso volume) ha ridotto la batteria di circa il 10% per ora, mentre giocando, il consumo è passato al 12-15% per ora. Sono cifre interessanti e possono far comodo quando si viaggia.

In standby, lo smartphone consuma circa il 10% di carica al giorno. realme afferma di aver lavorato duramente sull'ottimizzazione del dispositivo, in particolare sul modem 5G, e i risultati si vedono.

Vale la pena acquistare realme 8 5G?

Compratelo se...

Avete un budget limitato realme 8 5G è uno smartphone 5G di fascia bassa dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. L’esperienza utente è ottima per il prezzo.

Volete il 5G realme 8 5G è uno degli smartphone 5G più economici del 2021, il che non è poco. Se vivete in una zona coperta dal 5G, lo smartphone merita attenzione.

Volete un’autonomia eccellente realme 8 5G brilla per durata della batteria, infatti, con un uso misto, si possono coprire fino a due giorni lavorativi.

Non comprate realme 8 5G se...

Volete un comparto fotografico di alto livello L'obiettivo da 48 MP di realme 8 5G può scattare foto interessanti, ma il resto del comparto? Non pervenuto.

Volete prestazioni al top Il processore MediaTek Dimensity 700 5G non è male per uno smartphone economico, ma se volete giocare al meglio e spendere poco, Poco X3 Pro è il prodotto da prendere.