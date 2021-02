Recensione Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Con le nuove CPU AMD 3000C, Lenovo ThinkPad C13 Yoga si impone come uno dei Chromebook più veloci sul mercato. Certo, ciò si riflette nel prezzo, ma stiamo pur sempre parlando di un Chromebook: il dispositivo potrebbe accompagnarvi per molti anni ed è meno costoso rispetto alla concorrenza di pari segmento. Se siete interessati a un Chromebook future-proof, ThinkPad C13 Yoga potrebbe fare al caso vostro.

I Chromebook hanno uno scopo: offrire tutte le funzionalità di Windows con un sistema operativo leggero (Chrome OS) e un hardware non troppo potente. Bene, Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook si distingue dalla concorrenza grazie a chip performanti che lo rendono un notebook future-proof, il che ne giustifica il prezzo (salato).

La reattività del display è buona per un Chromebook 2-in-1; è disponibile anche un pannello UHD, ma il prezzo sale alle stelle; in ogni caso un display FHD è più che sufficiente per un pannello da 13,3 pollici.

Il dispositivo presenta i nuovi processori AMD della serie 3000C: il meno performante è l’Athlon 3150C, mentre quello più veloce è il Ryzen 7 3700C. Rispetto alla concorrenza, il Chromebook ha potenza da vendere, il che lo rende un ottimo acquisto a lungo termine. La tastiera è fantastica e l'inclusione di un pulsante di scorrimento al centro della stessa, oltre a quello del trackpad, offre molte opzioni.

Il modello che abbiamo testato ha una scheda tecnica di tutto rispetto: 8 GB di RAM, SSD PCIe NVMe da 256 GB, Wi-Fi 6 e LTE; indipendentemente da dove si archiviano i dati o quali app si usano, la memoria, lo spazio di archiviazione e la potenza di elaborazione sono più che sufficienti per svolgere qualsiasi lavoro senza intoppi.

Potrebbe sembrare strano, ma questo è un notebook aziendale , quindi viene fornito con diverse opzioni di sicurezza, tra cui il chip di sicurezza H1 di Google e un lettore di impronte digitali; la webcam presenta anche un otturatore, utile per proteggere la privacy dell’utente.

Le molte funzionalità, la qualità costruttiva e l'hardware “performante” (anche nella configurazione entry level) comportano un prezzo salato per un Chromebook, ma giustificato. Se cercate un Chromebook 2-in-1 per lavorare, Lenovo ThinkPad C13 Yoga è un ottimo investimento anche a lungo termine.

Scheda tecnica Ecco la configurazione del Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook inviata a TechRadar per la revisione: Processore: AMD Ryzen 5 3500C

Scheda grafica: AMD Radeon integrata

RAM: 8 GB

Schermo: LED IPS FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080 pixel)

Storage: 256 GB PCIe NVMe

Porte: 2x USB Type-A Gen 1, 2x USB Type-C Gen 1, 1x lettore di schede MicroSD, 1x HDMI 2.0, jack per microfono / cuffie da 3,5 mm

Connettività: Intel Wi-Fi 6 AX200, Bluetooth 5.0, LTE (opzionale)

Webcam: sensore frontale da (720p) con otturatore fisico e fotocamera da 5 MP con autofocus e microfono

Peso: 1,497 chili

Dimensioni (L x P x A): 307 x 212,1 x 15,5 millimetri

Batteria: 51 Wh agli ioni di litio con ricarica rapida

Disponibilità e prezzo

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook sarà presto disponibile in Italia, in varie configurazioni. Non abbiamo ancora prezzi ufficiali, ma dovrebbe costare tra €700 ed €800.

Forse però il prezzo potrebbe essere ancora più alto. A giudicare dal sito Lenovo, infatti, pare che l'azienda voglia proporre solo il modello con Ryzen 7 3700U e ChromeOS Enterprise. Una scelta che senza dubbio lo rende ancora più interessante, ma fa anche alzare il prezzo.

Al momento, comunque, Lenovo non ha ancora portato in Italia questo prodotto. Come punto di riferimento si potrebbe forse prendere il l'Ideapad Flex 5 in versione Chromebook, che si può avere per €600 euro circa.

Design

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook non è il Chromebook più appariscente e segue la linea sobria della gamma ThinkPad. Considerato che si tratta di un dispositivo aziendale, è una mossa intelligente.

Il display è luminoso e le cornici laterali e superiore sono abbastanza sottili, mentre quella inferiore è relativamente spessa.

La webcam, inserita nella cornice superiore, è da 720p ed è più che sufficiente per video riunioni e videochiamate, ma la sua caratteristica migliore è l'otturatore scorrevole che offre una maggiore privacy.

Il dispositivo vanta anche una fotocamera (opzionale) da 5 MP, situata appena sopra la tastiera; il prodotto vanta anche un paio di microfoni a campo libero per una migliore ricezione vocale.

La tastiera è standard: manca dei tasti funzioni, ma presenta quelli numerici; i pulsanti sono ben distanziati e reattivi, il che facilita la battitura.

Il trackpad è abbastanza ampio, ma i pulsanti del mouse sono posizionati sopra di esso, anziché nella parte inferiore; tra questi è stato inserito anche un pulsante centrale che dovrebbe simulare la rotellina del mouse; è un’aggiunta carina e originale, anche se non l'abbiamo usata molto.

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook presenta un buon numero di porte: 2 USB Type-C e una porta HDMI. C'è anche un lucchetto Kensington per una maggiore sicurezza.

La penna Lenovo USI (opzionale) è ospitata in un piccolo vano (adibito anche per la ricarica) posto sul bordo anteriore della tastiera; vanta 2.048 livelli di sensibilità, la metà di quanto offerto dalla concorrenza, ma per prendere appunti, annotazioni e la navigazione di base, è più che sufficiente.

Secondo Lenovo, una ricarica di 15 secondi offre ben 100 minuti di utilizzo, e in effetti possiamo confermare questo dato.

Certo, l’autonomia della periferica dipende anche dall’uso che se ne fa, ma la ricarica rapida fa sì che sia sempre pronta all’uso.

Benchmark Ecco i risultati di Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook nella nostra suite di benchmark: JavaScript Kraken: 1.060 ms

Octane 2.0 JavaScript: 37.916

Jetstream 2: 107

Test autonomia (TechRadar): 9 ore

Prestazioni

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook si distingue dalla concorrenza per le prestazioni. Il processore AMD Ryzen 5 3500C ci ha impressionato durante i benchmark e le prestazioni complessive sono alquanto superiori a quelle della concorrenza.

È stato interessante confrontare il Ryzen 5 3500C con alcuni chip Intel.

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook ha impiegato 1.060 ms per completare il test Kraken JavaScript; è stato 203 ms più veloce dell'Intel Core i5-8220Y del Google Pixelbook Go e 35 ms più veloce dell' Asus Chromebook Flip C436F che monta un Intel Core i3-10110U. Il portatile ha battuto Asus Chromebook Flip anche nel test Octane 2.0 (37.916 vs 36.967).

Lenovo ThinkPad C13 Yoga e Chromebook Flip sono alla pari per autonomia (test video di TechRadar): durano circa nove ore; detto ciò, C13 Yoga presenta una batteria da 51 Wh mentre Chromebook Flip una da 42.

Pixelbook Go, al contrario, è durato circa due ore in più rispetto ai suddetti con una batteria da 45 Wh. Anche se Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook non è il massimo in questo campo, vi accompagnerà tranquillamente durante la tipica giornata lavorativa.

Dato che le sue prestazioni sono migliori rispetto a quelle di Pixelbook Go, sta a voi decidere quale aspetto sia più utile. Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook supporta anche una tecnologia di ricarica rapida che, a detta dell’azienda, consente di portare la batteria da 0 a 80% in un'ora; anche in questo caso possiamo confermare tale dichiarazione.

Autonomia e prestazioni variano in base alla configurazione, ma siamo certi che se opterete per un modello da 8/16 GB di RAM e le CPU Ryzen 5 3500C e Ryzen 7 3700C, vi accompagnerà per molti anni.

Software e funzionalità

I Chromebook non hanno gli stessi bloatware dei laptop Windows 10 , il che è un bel vantaggio. Le funzionalità di sicurezza aggiuntive non pesano molto e lo scanner di impronte digitali è utile per accedere al computer.

Come tutti i Chromebook, ha accesso completo a Google Play, quindi può eseguire qualsiasi app presente nello Store.

Se usate un account Google gestito dall’azienda, l'amministratore IT potrebbe non consentirvi di accedere a determinate aree per motivi di sicurezza. Allo stesso modo, potreste non avere accesso al kernel Linux integrato; se potete, sappiate che configurarlo è molto semplice e avrete accesso a numerosi strumenti da abbinare a quelli integrati in Chrome OS.

Vale la pena acquistare Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook?

Compratelo se...

Volete un Chromebook performante Con le CPU AMD Ryzen 3000C, non troverete molti Chromebook con questa potenza di elaborazione.

Volete un fantastico Chromebook 2-in-1 Con il suo display reattivo e la penna Lenovo USI, Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook si impone come un laptop 2-in-1 molto funzionale.

Volete una webcam e una fotocamera Le configurazioni più costose di questo Chromebook sono dotate sia di una webcam che di una fotocamera frontale, che lo rendono perfetto per la registrazione di lezioni in classe o per videoconferenze.

Non compratelo se...

Volete un Chromebook economico Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook non è il Chromebook più economico sul mercato, il che non sorprende dato il suo hardware.

Volete un’autonomia eccezionale Un notebook con una durata della batteria di 8/9 ore è ottimo, ma da un Chromebook ci aspettiamo almeno 10 ore.