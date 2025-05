Samsung annuncia il Galaxy Unpacked: Galaxy S25 Edge pronto al debutto?

Fin da quando Samsung ha mostrato per la prima volta la variante ultra-sottile della famiglia Galaxy S25 all'evento Unpacked di gennaio 2025 – e poi portato in tour il Galaxy S25 Edge, con una tappa anche al MWC – c’era grande attesa per nuove informazioni. Ora finalmente è arrivato il momento.

Samsung ha infatti inviato gli inviti ufficiali per il prossimo Galaxy Unpacked, che sarà un evento interamente virtuale con un chiaro protagonista: Galaxy S25 Edge. Nonostante il design ultra-sottile, che scenderà sotto i 7,2 mm del Galaxy S25 standard, il dispositivo è chiaramente al centro dell’immagine dell’invito.

Nella grafica, si intravede la sagoma sottilissima del dispositivo nascosta da un velo, accompagnata dalle scritte “Beyond slim” a sinistra e “May 12, 2025 – Live on samsung.com” a destra.

Non ci sono più dubbi: l’evento Galaxy Unpacked sarà trasmesso in diretta streaming lunedì 13 maggio 2025 alle ore 2:00 del mattino (ora italiana) sul sito ufficiale di Samsung e sul canale YouTube dell’azienda.

Un post condiviso da Samsung sul proprio blog ufficiale rivela molti altri dettagli sull'aggiunta della serie Galaxy S e conferma il nome del nuovo modello: Galaxy S25 Edge. L’azienda lo presenta scrivendo: “Non è solo uno smartphone sottile”. Il messaggio è chiaro: Galaxy S25 Edge offrirà prestazioni da vero top di gamma, abbinate a una portabilità superiore, senza alcun compromesso.

Il post conferma anche una delle specifiche tecniche più chiacchierate negli ultimi mesi: “Nonostante il suo profilo sottile, il Galaxy S25 Edge è dotato di una lente wide da 200MP, continuando l’iconica esperienza fotografica Galaxy e offrendo funzionalità di livello professionale per catturare il mondo con naturalezza.” Ciò significa che l’Edge avrà lo stesso sensore principale del Galaxy S25 Ultra, a dimostrazione che non è una versione “lite”, ma un vero membro della serie.

Samsung sottolinea infine l’intenso lavoro ingegneristico dietro al progetto, precisando che non sono stati fatti compromessi che potessero giustificare l’esclusione dell’Edge dalla famiglia Galaxy S. Una parte consistente del prossimo Galaxy Unpacked del 12 maggio sarà dedicata proprio a raccontare come è nato il Galaxy S25 Edge.

Ci si aspetta che il Galaxy S25 Edge arrivi sul mercato a un prezzo premium, con un prezzo che dovrebbe arrivare intorno ai 1.699 euro. Dovrebbe montare il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, lo stesso presente sul resto della gamma, e offrire 12 GB di RAM, garantendo così velocità e reattività elevate. Tuttavia, resta ancora sconosciuta la capacità della batteria, che Samsung è riuscita a integrare in un telaio così sottile.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il Galaxy S25 Edge avrà una scocca in titanio, un peso di soli 163 grammi e uno spessore estremamente ridotto di 5,85 millimetri. Lo schermo dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, in linea con quanto già trapelato in passato.

La buona notizia è che mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale, durante la quale Samsung svelerà tutti i dettagli sul Galaxy S25 Edge. Si tratta anche dell’inizio di una nuova categoria: quella degli smartphone ultra-sottili e premium pensati per un pubblico ampio. In questo modo, Samsung anticiperà Apple e il tanto vociferato iPhone 17 Air, ancora non annunciato.

Per chi fosse già convinto di puntare sul Galaxy S25 Edge - magari dopo aver rinunciato all’acquisto di S25, S25 Plus o S25 Ultra - Samsung ha lanciato un’offerta anticipata. È possibile registrarsi per prenotare il nuovo Galaxy, senza alcun obbligo d’acquisto, ottenendo un credito Samsung da circa 47 euro da utilizzare per l’acquisto del dispositivo.