Samsung Galaxy S24 Ultra sarà lo smartphone più deludente del 2024

Quando si pensa al Samsung Galaxy S23 Ultra, una delle prime cose che probabilmente vengono in mente è lo zoom ottico 10x, una caratteristica che Samsung riserva ai suoi telefoni Ultra e che quasi nessun altro tra i migliori smartphone può eguagliare. Ma è anche una caratteristica che, sorprendentemente, Samsung potrebbe abbandonare sul Samsung Galaxy S24 Ultra.

Questo secondo il leaker @UniverseIce, che non specifica però cosa verrà offerto al suo posto. Samsung Galaxy S23 Ultra ha una fotocamera principale da 200MP, una ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e un periscopio da 10MP con zoom ottico 10x. Quindi è l'ultimo obiettivo che potrebbe essere assente.

1x,10x, 30x,100xS23 UltraBut I'm worried about S24 Ultra.Because it removes the 10x optical camera. pic.twitter.com/SJugAElHyDSeptember 18, 2023 See more

In ogni caso non prenderemmo questa notizia per certa per una serie di motivi, a cominciare dal fatto che sembra un'azione piuttosto strana.

Lo zoom 10x è una delle caratteristiche principali del Samsung Galaxy S23 Ultra, quindi abbandonarlo danneggerebbe sicuramente la popolarità del telefono. A meno che non venga sostituito con qualcosa di meglio, come lo zoom 15x, ma il post di @UniverseIce ha una connotazione negativa.

Ora sembra un momento più che mai importante per Samsung per mantenere questa caratteristica, dato che Apple ha appena lanciato l'iPhone 15 Pro Max con uno zoom ottico 5x, portando questo marchio rivale più vicino che mai alle capacità di zoom di Samsung.

Inoltre, non siamo sicuri di quanto la fonte sia effettivamente sicura di questa affermazione. Di recente ha detto la stessa cosa prima di cancellare il post e in passato ha fatto numerose affermazioni contrastanti sul sistema fotografico del Samsung Galaxy S24 Ultra.

In effetti, finora non ci sono state molte fonti in accordo su quali fotocamere avrà il Galaxy S24 Ultra. Il motivo non è chiaro: forse l'azienda sta testando diverse opzioni. Ma significa che c'è un'alta probabilità che questa fuga di notizie sia sbagliata.

Lo speriamo, perché il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno dei migliori smartphone per la fotocamera e il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe fare fatica a eguagliarlo senza uno zoom 10x.