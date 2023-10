Samsung Galaxy S24 Ultra e Plus: stando ai leak saranno quasi identici ai Galaxy S23

Är du ute efter den bästa Samsung-mobilen? Här är våra favoriter just nu.

A poche settimane dalla fine del 2023 iniziano a spuntare le prime immagini non ufficiali dei top di gamma Samsung Galaxy S24 che dovrebbero arrivare all'inizio del nuovo anno.

Il leak più sostanzioso che abbiamo visto finora proviene da @OnLeaks, un utente che ha condiviso alcuni rendering non ufficiali insieme alle presunte specifiche del Samsung Galaxy S24 Ultra (Fonte: @SmartPrix). Se guardando le immagini non riuscite a scorgere le differenze con i Galaxy dello scorso anno potete stare tranquilli, non siete gli unici. Abbiamo impiegato un po' anche noi a capire cosa ci fosse di nuovo.

Dalle immagini si scorge un comparto fotografico composto da quattro lenti con la stessa disposizione del modello dello scorso anno, un design angolare molto simile, uno slot per la S Pen e uno schermo che sembra essere di nuovo di 6,8 pollici. Per quanto riguarda le specifiche, la fuga di notizie indica una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45 W, proprio come quelle presente su Galaxy S23 Ultra.

Image 1 of 2 Un rendering non ufficiale del Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Rendering non ufficiale del Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Detto questo, ci sono alcune differenze: il Samsung Galaxy S24 Ultra sembrerebbe avere delle cornici più sottili. In effetti, questa fuga di notizie afferma che si tratta delle "cornici più strette mai viste su uno smartphone".

Anche le dimensioni e il peso potrebbero differire: secondo quanto riferito dalla fonte, Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe dimensioni pari a 162,3 x 79 x 8,7 mm e un peso di 233 grammi. L'S23 Ultra misura 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa 234 grammi. Come per le altre specifiche le differenze sembrano minime.

In sostanza il Galaxy S24 Ultra sarebbe più corto, più largo, più sottile e più leggero dell'S23 Ultra. Inoltre, sempre secondo lo stesso leak, il Galaxy S24 Ultra avrebbe uno chassis in titanio, caratteristica che lo accomunerebbe al rivale iPhone 15 Pro Max.

Image 1 of 2 Un rendering non ufficiale del Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: @OnLeaks / @GizNext) Rendering non ufficiale del Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: @OnLeaks / @GizNext)

@OnLeaks ha condiviso anche alcuni dettagli e immagini non ufficiali del Samsung Galaxy S24 Plus, questa volta in collaborazione con GizNext. A prima vista le indiscrezioni sono in linea con i rendering del Samsung Galaxy S24 condivisi da @OnLeaks nelle scorse settimane.

Le immagini mostrano un telefono dall'aspetto complessivamente molto simile a quello del Samsung Galaxy S23 Plus, ma con il flash della fotocamera riposizionato e i lati più piatti.

Pare che il Plus del prossimo anno avrà uno schermo da 6,7 pollici, di poco più grande rispetto al suo predecessore che aveva un display da 6,6 pollici e dimensioni di 158,5 x 75,9 x 7,75 mm, che lo renderebbero leggermente più alto e spesso ma meno largo del Galaxy S23 Plus da 157,8 x 76,2 x 7,6 mm.

Anche il noto leaker @UniverseIce ha condiviso alcune indiscrezioni sui prossimi top di gamma Samsung e (come potete vedere qui sotto) coincidono in gran parte con quelle elencate in precedenza.

Galaxy S24:147 × 70.6 × 7.6mm 6.2" 168g 4000mAhFHD+ resolution, 2500nit, 25wGalaxy S24+158.5 × 75.9 × 7.7mm 6.7" 195g 4900mAhWQHD+ resolution, 2500nit, 45wGalaxy S24 Ultra:162.3 × 79 × 8.6mm 6.8" 233g 5000mAhWQHD+ resolution, 2500nit, 45wSeptember 29, 2023 See more

Tuttavia, il leaker indica la presenza di una batteria più grande da 4.900 mAh per il Galaxy S24 Plus rispetto a quella da 4.700 mAh dell'S23 Plus e include anche alcune specifiche e dimensioni del Samsung Galaxy S24 standard che a quanto pare potrebbe avere una batteria più grande di 100 mAh rispetto al suo predecessore.

L'aspetto forse più interessante è che tutti e tre i telefoni sembrano avere un picco di luminosità dello schermo di 2.500 nits, un valore estremamente elevato che supera anche i 2.000 nit dei top di gamma Apple di quest'anno.

Nonostante si tratti di fonti piuttosto affidabili consigliamo di leggere le indiscrezioni con un minimo di scetticismo dato che i rendere non sono ufficiali e non ci sono giunte conferme da parte di Samsung. Se le voci fossero vere, la gamma Samsung Galaxy S24 rappresenterebbe un aggiornamento minimo rispetto ai precedenti Galaxy S23, rispetto ai quali dovrebbe vantare display più grand e luminosi, oltre a un design leggermente rivisto.