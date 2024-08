Samsung Galaxy S24 FE: lancio sempre più imminente

Pochi giorni fa abbiamo sentito che il Samsung Galaxy S24 FE potrebbe essere lanciato a ottobre, e ora abbiamo un'altra indicazione che questo mid-ranger farà la sua comparsa prima del previsto.

Secondo 91mobiles, il Galaxy S24 FE ha superato il processo di certificazione presso il Buearu of Indian Standards (BIS), un passaggio obbligatorio per i gadget prima della vendita ai consumatori del Paese.

Il numero di prodotto utilizzato nel dossier BIS è lo stesso che abbiamo visto utilizzato in una pagina di supporto sul sito di Samsung. Sembra che siano in corso tutti i preparativi per il lancio di questa versione più economica del Samsung Galaxy S24.

Se non conoscete la serie FE (Fan Edition), è l'etichetta che Samsung utilizza per le versioni più economiche delle sue ammiraglie. Il Samsung Galaxy S23 FE è stato lanciato nell'ottobre 2023, quindi ci stiamo avvicinando al momento in cui è previsto un successore.

Le indiscrezioni fino ad ora

Abbiamo già sentito molte indiscrezioni sul Galaxy S24 FE. A quanto pare, avrà una batteria più grande e un display più luminoso rispetto al modello Galaxy S23 FE, due aggiornamenti degni di nota.

Tuttavia, si è anche detto che la configurazione della fotocamera del nuovo telefono sarà esattamente la stessa del modello attuale, quindi non aspettatevi grandi miglioramenti in termini di capacità di acquisizione di foto e video.

Il lancio nell'ottobre 2024 è già stato menzionato in passato, e sarebbe in linea con il programma dell'anno scorso. Noi di non abbiamo avuto un Samsung Galaxy S22 FE, forse perché il Galaxy S21 FE è arrivato piuttosto tardi, nel gennaio 2022.

Non appena Samsung renderà ufficiale tutto questo, ve lo faremo sapere.