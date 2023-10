Samsung Galaxy S24 copia una delle novità chiave di iPhone 15 Pro

Nuove indiscrezioni suggeriscono che i prossimi top di gamma Samsung potrebbero condividere qualcosa di più della semplice estetica con i nuovi iPhone.

Secondo il leaker Revengus, tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S24 di cui si vocifera saranno dotati di cornici in titanio, del tipo che troviamo su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Già a luglio Ice Universe, aveva fatto intendere che Samsung avrebbe adottato i bordi in titanio esclusivamente per il Galaxy S24 Ultra, infatti i leaker sono in disaccordo su quali modelli avranno i bordi in titanio sulla linea Galaxy S24.

The Galaxy S24, S24+, and S24 Ultra all have titanium frames.October 5, 2023 See more

Secondo Revengus "Samsung prevede di produrre cornici in titanio per i modelli standard sulla sua linea di produzione nazionale in Vietnam e riceverà forniture di cornici in titanio per i modelli Plus e Ultra da due aziende partner".

Data la mancanza di informazioni ufficiali da parte di Samsung, non possiamo ancora dire quale delle due previsioni sia la più credibile, ma sembra certo che i lati in titanio arriveranno almeno sul Galaxy S24 Ultra.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Per quanto riguarda le altre prime indiscrezioni sul Galaxy S24, abbiamo sentito che lo schermo del telefono sarà più alto e più stretto rispetto a quello del suo predecessore, misurando 6,17 pollici (rispetto ai 6,1 pollici del Samsung Galaxy S23). Le fotocamere, invece, rimarranno invariate: il Galaxy S24 avrà un obiettivo grandangolare da 50MP, un obiettivo ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP f2.4 (con zoom ottico 3x).

Un chipset Snapdragon 8 Gen 3 più veloce sembra inevitabile per il Galaxy S24, anche se abbiamo sentito che il telefono potrebbe montare un chipset Exynos in Europa.

Ci aspettiamo che Samsung presenti la linea Galaxy S24 nel febbraio 2023, anche se alcuni informatori ipotizzano che potremmo vedere i nuovi Galaxy già il 18 gennaio del prossimo anno. In ogni caso, restate sintonizzati per le ultime notizie su quelli che saranno sicuramente i migliori smartphone Samsung del 2024.