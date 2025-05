Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 sempre più vicini: la produzione è iniziata e uno dei due avrà una batteria più grande

The Z Flip 6 and the Z Fold 6, launched in 2024

Ci si aspetta che Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 vengano presentati a luglio, e secondo le ultime indiscrezioni il lancio sarebbe confermato, ma solo uno dei due modelli riceverà un aggiornamento alla batteria.

Secondo il leaker @PandaFlashPro (via SamMobile), la produzione di massa di entrambi i dispositivi è già iniziata, in linea con le tempistiche previste per un debutto nei prossimi mesi.

The Tech Outlook (sempre via SamMobile) ha inoltre individuato le certificazioni ufficiali delle batterie: 4.400 mAh per il Galaxy Z Fold 7 (identica al Galaxy Z Fold 6) e 4.300 mAh per il Galaxy Z Flip 7 (in crescita rispetto ai 4.000 mAh del Galaxy Z Flip 6).

Anche se un aumento di capacità non garantisce automaticamente una maggiore autonomia, sembra probabile che il Galaxy Z Flip 7 offrirà prestazioni migliori in termini di durata. Il Galaxy Z Fold 7, invece, dovrebbe mantenere un’autonomia di circa 10-11 ore, in linea con quanto visto nel modello precedente.

Ecco cosa sta per arrivare

Le indiscrezioni sui prossimi pieghevoli di punta di Samsung, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, continuano a susseguirsi. Per il Galaxy Z Fold 7 si parla di un miglioramento della resistenza alla polvere e di un importante upgrade della fotocamera principale, che potrebbe arrivare fino a 200MP. Il chip previsto è lo Snapdragon 8 Elite e non mancano i render non ufficiali del dispositivo.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 7, le voci indicano l’introduzione di un display esterno a pieno formato, simile a quello visto nei Motorola Razr, insieme al già citato aumento della batteria a 4.300 mAh, confermato anche da altri leaker.

Sul fronte software, si ipotizza un possibile salto diretto a One UI 8 basato su Android 16, nonostante One UI 7 (basato su Android 15) sia appena arrivata su molti dispositivi Galaxy.

Samsung dovrebbe tenere un nuovo evento Unpacked a luglio, in cui potrebbero essere presentati anche un nuovo pieghevole a tre pannelli, la gamma Galaxy Watch 8 e, forse, la Galaxy Ring 2.