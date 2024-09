Galaxy S25 Ultra in arrivo: trapela il look definitivo del top di gamma 2025

Le fughe di notizie sul Samsung Galaxy S25 non si fermano - e probabilmente non si fermeranno fino alla presentazione della serie di telefoni a gennaio - e sono state diffuse online due nuove immagini che ci danno un'idea del design della versione Ultra.

Abbiamo già sentito che il Galaxy S25 Ultra adotterà il prossimo anno un design più arrotondato e più comodo da tenere in mano, ma in base a un nuovo post del noto informatore Ice Universe, il design della fotocamera posteriore non cambierà molto.

Il post mostra presumibilmente una custodia del Samsung Galaxy S25 Ultra, e ci sono i sei fori che ci si aspetterebbe in base al design del modello attuale (quattro per le fotocamere vere e proprie, e una torcia e un misuratore di distanza laser per l'autofocus) - si veda la nostra recensione del Samsung Galaxy S24 Ultra per i dettagli.

Come riferimento, il Galaxy S24 Ultra è dotato di una fotocamera da 200 MP wide + 10 MP telephoto + 50 MP periscopio + 12 MP ultrawide con zoom ottico fino a 5x. Quest'anno si è parlato di aggiornamenti per alcune di queste fotocamere, anche se questo link suggerisce che il layout sarà piuttosto simile.

Un'altra fuga di immagini

R angle and bezel:S24+ and S25 Ultra pic.twitter.com/LNy4DmiCUlSeptember 21, 2024

Ice Universe ha pubblicato anche un rendering che mostra l'angolo e la cornice dell'attuale Samsung Galaxy S24 Plus rispetto a quello che ci aspettiamo dal Galaxy S25 Ultra.

Si dice che Samsung sarà in grado di ridurre ulteriormente le cornici dei telefoni del prossimo anno, come si può vedere in questa immagine trapelata. Si può anche notare il design arrotondato degli angoli di cui abbiamo parlato in precedenza.

Come di solito accade, abbiamo sentito parlare più del modello Ultra in arrivo che dei modelli standard o Plus. Ad esempio, è stato riportato che le dimensioni dello schermo del modello Ultra saranno leggermente aumentate a 6,86 pollici (da 6,8 pollici).