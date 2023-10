Pixel 8 riceverà 7 anni di aggiornamenti Android: nel 2030 sarà ancora valido?

Un telefono dovrebbe durare a lungo, ma quanto tempo è troppo per uno smartphone? Il Google Pixel 8 riceverà importanti aggiornamenti del sistema operativo e nuove funzionalità per i prossimi sette anni, ma forse è troppo. Come si collocherà rispetto ai migliori smartphone del 2030? Ho preso in considerazione i miei telefoni preferiti di sette anni fa, tra cui un Galaxy S7 che funziona ancora, per chiedermi se le priorità di Google non dovrebbero essere altre.

Quali telefoni sono stati lanciati sette anni fa? Il 2016 è stato un anno estremamente importante per gli smartphone. Samsung ha lanciato il Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge, mentre Apple ha presentato l'iPhone 7, che sarebbe stato l'ultimo iPhone con un tasto Home prima dell'arrivo di iPhone X.

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'aspetto più interessante è che il 2016 è stato l'anno in cui Google ha abbandonato il marchio Nexus a favore della nuova linea Google Pixel. Rompendo con Huawei, che aveva creato il Nexus 6P l'anno precedente, Google ha cercato di costruire il proprio telefono da zero. Il Pixel e il Pixel XL sono stati lanciati sette anni fa, un mese dopo l'iPhone 7 di Apple.

Naturalmente, questo significa che se Google avesse promesso gli stessi anni di supporto per il Pixel originale che ha promesso al Pixel 8, il Pixel originale starebbe ricevendo il suo ultimo aggiornamento software proprio in questo momento. Un telefono Pixel originale potrebbe gestire Android 14? Diamo un'occhiata più da vicino.

Cos'è cambiato in 7 anni?

Innanzitutto, consideriamo i maggiori cambiamenti degli ultimi sette anni. Il Galaxy S7, con il suo display da 5,1 pollici, era il telefono più grande di questi tre. L'iPhone 7 aveva uno schermo da 4,7 pollici e il Pixel è stato lanciato con un display da 5 pollici. Sia il Pixel che il Galaxy utilizzavano un display OLED, mentre l'iPhone utilizzava ancora un LCD IPS di alta qualità.

Il Galaxy S7 di quell'anno aveva uno degli schermi più nitidi di tutti i tempi. Vantava una densità di 577 ppi (pixel per pollice), mentre il cosiddetto display "Retina" dell'iPhone 7 aveva solo 326 ppi. Anche l'attuale Pixel 8, con il suo fantastico display Actua, ha solo 428 ppi.

Il Galaxy S7 e il telefono Pixel originale avevano un jack audio per le cuffie, ma l'iPhone 7 è stato il primo iPhone a farne a meno.

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'iPhone 7 utilizzava un connettore Lightning, introdotto nell'iPhone 5. Il Galaxy S7 utilizzava la microUSB. Il Pixel utilizzava l'USB-C, uno dei primi telefoni con il nostro connettore contemporaneo. Ci sono voluti sette anni prima che tutti i principali produttori di telefoni si unissero su un'unica porta di ricarica, ma siamo felici che finalmente sia arrivata.

Poiché all'epoca i telefoni erano molto più piccoli, anche le batterie lo erano. Mentre l'attuale Pixel 8 ha una batteria da 4.575 mAh, il Pixel originale ne utilizzava solo una da 2.770 mAh.

Uno smartphone di 7 anni fa supporta Android 14 o iOS 17?

Come si comportano oggi questi telefoni? Potrebbero funzionare con iOS 17 e Android 14? L'iPhone 7 è stato aggiornato per cinque anni e ha raggiunto iOS 15 prima di essere messo a riposo. Aveva solo 2 GB di RAM, ma Apple utilizza la RAM in modo più efficiente sui suoi telefoni. Il problema è che iOS 17 si basa su molte delle più recenti tecnologie Bluetooth e UWB (banda ultra larga) per le sue migliori funzioni di condivisione e localizzazione. Gli iPhone più vecchi non sarebbero in grado di accedervi.

Per quanto riguarda Android, la storia è molto piùcomplicata. Il Galaxy S7 ha iniziato con Android 6 ed è stato aggiornato solo fino ad Android 8. Il Pixel è stato il primo telefono con Android 7 e ha ricevuto aggiornamenti solo fino ad Android 10. Il primo Pixel, che aveva 4 GB di RAM, ha ricevuto tre aggiornamenti, ma Google giura che il Pixel 8 ne riceverà sette.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lo svantaggio più grande potrebbe essere lo spazio di archiviazione. I telefoni del 2016 sono stati forniti con 32 GB di memoria sul modello base. Era possibile acquistare fino a 256 GB o più, ma la maggior parte delle persone sceglieva la dimensione più piccola. Sui telefoni di oggi, 32 GB di memoria sarebbero ridicoli. Il sistema One UI di Samsung sul Galaxy S23 occupa più di 16 GB di spazio di archiviazione. Questo va bene su un telefono con 128 GB totali, ma su un telefono da 32 GB sarebbe disastroso.

Anche altri file sul telefono sono diventati più grandi. Oggi le foto e i video sono molto più grandi, grazie alle fotocamere ad alta risoluzione. I giochi sono più pesanti e le app tendono a tenere nascosta una cache di dati più ampia rispetto al passato, per velocizzare i tempi di caricamento e migliorare le prestazioni.

In altre parole, il Pixel 8 da 128 GB potrebbe non avere abbastanza spazio di archiviazione per essere un telefono efficace con Android 21 tra sette anni. Se le dimensioni del sistema operativo crescono in modo lineare, entro il 2030 i telefoni dovranno essere dotati di 512 GB di memoria o più.

(Image credit: Mark Pickavance)

Indipendentemente da ciò che accadrà tra sette anni, finché Google fornirà davvero gli aggiornamenti software del Pixel 8 e del Pixel 8 Pro in tempo, sarò felice che l'azienda abbia mantenuto la sua promessa. Detto questo, c'è una promessa migliore che avrebbe potuto fare.

Se Google voleva davvero far durare il Pixel 8 il più a lungo possibile, avrebbe dovuto renderlo più resistente.Mi piacerebbe che più produttori ci offrissero telefoni che non si rompono mai. Questa sarebbe l'innovazione che fa durare un telefono per anni.