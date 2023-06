Usate ancora Safari? Le ultime novità di Google Chrome vi faranno cambiare idea

Il browser Safari di Apple ha fatto molta strada dal suo debutto su MacOS X Panther nel 2003, ma i nuovi aggiornamenti di Chrome in arrivo suggeriscono che il browser di Google potrebbe essere l'opzione migliore anche per chi ha un iPhone.

Nei prossimi mesi, Google aggiornerà Chrome su iOS con una migliore integrazione per le app di Google, tra cui Maps, Calendar, Translate e Lens. Secondo Google, questi aggiornamenti dovrebbero aiutarvi a ottenere di più e più rapidamente dal browser mobile.

Ad esempio, presto sarà possibile richiamare una mini-anteprima di Google Maps quando si evidenzia il testo dell'indirizzo sulle pagine web, risparmiando la fatica di passare da Chrome a Google Maps se si vogliono ottenere indicazioni stradali in fretta.

In modo simile, quando si tocca una data citata in una pagina web di Chrome, l'opzione "Aggiungi a Google Calendar" attiva una nuova sezione in cui i dettagli chiave sono stati compilati automaticamente in base alle informazioni contestuali ricavate dalla pagina stessa. In altre parole, non sarà necessario digitare manualmente i dettagli di un appuntamento del calendario, anche se, naturalmente, si avrà la possibilità di modificare eventuali dati errati.

Per le attività di traduzione, l'evidenziazione di un testo in lingua straniera presenterà presto un'opzione per Google Translate nella barra degli strumenti di copia che traduce il testo nella lingua scelta senza dover uscire dal browser. Sarà anche possibile ascoltare la traduzione, proprio come avviene in Google Translate.

Infine, la barra di ricerca di Chrome includerà presto un'opzione Google Lens che consente di "utilizzare la fotocamera per effettuare ricerche con le nuove foto scattate e le immagini esistenti nel rullino fotografico". Attualmente, la funzionalità di Google Lens è riservata all'app Google Search su iOS.

Tutti e quattro gli aggiornamenti di Chrome in arrivo saranno accolti con favore dai possessori di iPhone che già utilizzano regolarmente le app di Google, ma naturalmente il gigante tecnologico spera anche di attirare l'attenzione di coloro che continuano a preferire le app equivalenti di Apple.

Apple, da parte sua, sta facendo tutto il possibile per mantenere gli utenti di iPhone saldamente inseriti nel proprio ecosistema di app. iOS 17, ad esempio, introdurrà diversi aggiornamenti per l'app Mappe di Apple per una maggiore sinergia con le altre funzioni di Iphone.

Inoltre, uno studio del 2022 di Atlas VPN ha rilevato che Safari vanta oggi quasi il 20% di tutti gli utenti di Internet in tutto il mondo e, sebbene questa cifra non si avvicini alla quota di mercato del 64% di Chrome, è chiaro che Google dovrà darsi da fare se vuole rimanere il browser preferito dagli oltre 1 miliardo di utenti di iPhone in tutto il mondo.