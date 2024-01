iPhone 16 Pro non avrà una delle funzioni più attese

Una delle indiscrezioni più interessanti che abbiamo sentito finora sull'iPhone 16 Pro e sull'iPhone 16 Pro Max è che questi telefoni potrebbero essere dotati di Face ID sotto il display, il che significa che solo la fotocamera frontale sarebbe visibile nello schermo, con solo un minuscolo foro anziché la grande Dynamic Island dell'iPhone 15 Pro.

Abbiamo già visto alcuni rendering di AppleTrack che mostrano la resa estetica di questa soluzione, che cambia drasticamente il design dell'iPhone, con un'interruzione molto minore dello schermo. Tuttavia, l'ultima fuga di notizie suggerisce che questo cambiamento potrebbe non avvenire.

MacRumors sostiene di aver ricevuto nuove informazioni sull'iPhone 16 Pro e Pro Max e le ha utilizzate per creare dei mockup basati sui possibili progetti interni di Apple, uno dei quali è visibile qui sotto. E, come avrete capito, questi mockup includono una Dynamic Island a grandezza naturale.

(Image credit: MacRumors)

Anche il resto del design è in gran parte simile, compreso un pulsante Action dall'aspetto identico a quello degli attuali modelli Pro. MacRumors osserva che Apple ha forse sperimentato dimensioni e design diversi per questo pulsante, ma sembra essersi stabilizzata sul design attuale, il che significa anche che probabilmente si tratterà di un pulsante meccanico standard, piuttosto che passare a un design capacitivo, come si era vociferato in precedenza.

L'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max utilizzeranno lo stesso telaio in titanio dei loro predecessori e potrebbero essere disponibili negli stessi colori.

A quanto pare, Apple ha testato i prossimi telefoni nelle stesse tonalità dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max, ma MacRumors afferma che è previsto anche un altro colore, anche se non si sa di quale tonalità si tratti.

Schermi più grandi e più pulsanti

Oltre a un colore in più, cosa c'è di diverso? Innanzitutto, gli schermi dell'iPhone 16 Pro e dell'iPhone 16 Pro Max sarebbero più grandi. MacRumors riprende quanto riferito in precedenza, affermando che l'iPhone 16 Pro avrà uno schermo da 6,3 pollici e l'iPhone 16 Pro Max un pannello da 6,9 pollici.

In entrambi i casi, si tratta di 0,2 pollici in più rispetto ai loro predecessori e, nel caso dell'iPhone 16 Pro, ciò rende il telefono abbastanza grande da poter essere equipaggiato con la stessa fotocamera con teleobiettivo 5x che si trova sull'iPhone 15 Pro Max. Quindi entrambi i modelli Pro di quest'anno avranno probabilmente questa fotocamera più avanzata.

La differenza più grande che si nota qui è il nuovo pulsante di cattura sui modelli iPhone 16 Pro, di cui si vociferava da tempo l'inclusione e che, secondo un precedente rapporto, sarà utilizzato per girare video.

