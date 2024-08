iPhone 16, ecco i 6 upgrade più interessanti

The iPhone 15 Plus

L'iPhone 16 e i suoi fratelli vantano sicuramente numerosi aggiornamenti rispetto all'iPhone 15, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg - giornalista e leaker di Apple con una solida esperienza - questi telefoni potrebbero non essere un enorme miglioramento rispetto ai loro predecessori.

Per illustrare questa previsione, Gurman ha evidenziato quelli che ritiene essere i sei principali aggiornamenti in arrivo per l'iPhone 16.

Di seguito troverete tutti e sei gli aggiornamenti di cui si vocifera, insieme alle nostre considerazioni (e a quelle di Gurman) sulla loro importanza o meno.

1. Un pulsante di azione per tutti i modelli

Una voce che abbiamo sentito più volte (e che anche Gurman evidenzia) è che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 avranno apparentemente un tasto Azione.

Si tratterebbe di un tasto hardware personalizzabile, anche se in realtà non si tratta di una novità, dato che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max dispongono già di un tasto Azione. Si tratterebbe invece della prima volta che i modelli standard e Plus ne hanno uno.

Gurman fa notare, tuttavia, che con iOS 18 Apple aggiungerà ulteriori opzioni di personalizzazione alla schermata di blocco e al Centro di controllo , il che potrebbe rendere meno utile il pulsante Azione, dal momento che sarà già possibile aggiungere varie scorciatoie al telefono.

Questa è un'osservazione giusta, ma avere scorciatoie su un pulsante fisico è ancora probabilmente più veloce e migliore che averle sulla schermata di blocco o sul Centro di controllo. Il problema più grande potrebbe essere semplicemente che, tra i telefoni più popolari di Apple, il pulsante Azione non sarà una novità.

2. Un pulsante di cattura per i modelli Pro

Un altro aggiornamento ampiamente vociferato per l'iPhone 16 è il pulsante di cattura, che sarebbe qualcosa di veramente nuovo, dato che nessun modello attuale di iPhone ne è dotato.

Gurman ribadisce una precedente fuga di notizie affermando che il pulsante di cattura funzionerà come quello di una fotocamera DSLR, con una leggera pressione per attivare l'autofocus e una pressione più decisa per scattare una foto. Nel frattempo, passando il dito sul pulsante si potrà zoomare e rimpicciolire. Secondo Gurman, il pulsante Capture permetterebbe di controllare anche la videocamera.

È interessante notare, però, che Gurman suggerisce che il pulsante Capture potrebbe essere incluso solo nell'iPhone 16 Pro e nell'iPhone 16 Pro Max, mentre molti rumor precedenti suggerivano che sarebbe arrivato su tutti e quattro i modelli.

Non siamo sicuri di chi abbia ragione, ma probabilmente si tratterà di un aggiornamento ragionevolmente importante per tutti i telefoni che lo riceveranno. Quanto sia davvero interessante, tuttavia, dipenderà dalla vostra passione per la fotografia.

3. Schermi Pro più grandi

Abbiamo anche sentito ripetutamente che l'iPhone 16 Pro avrà uno schermo da 6,3 pollici (rispetto ai 6,1 pollici dell'iPhone 15 Pro), mentre l'iPhone 16 Pro Max avrà un display da 6,9 pollici (rispetto ai 6,7 pollici del modello precedente).

Si tratta di un aumento notevole, utile se si desidera guardare video sul telefono o fare altre attività in cui è auspicabile uno schermo più grande, ma sarà meno utile se si desidera un telefono di fascia alta che non sia anche massiccio.

4. Apple Intelligence

Apple Intelligence è il nome dell'imminente serie di funzioni AI di Apple e non è un'esclusiva della linea iPhone 16, poiché funzionerà anche sull'iPhone 15 Pro e sull'iPhone 15 Pro Max.

Nonostante ciò, e nonostante il fatto che l 'Apple Intelligence probabilmente non arriverà prima del lancio della serie iPhone 16, è probabile che questo sia uno dei principali punti di forza dei nuovi telefoni.

Gurman, tuttavia, è scettico su quanto saranno interessanti le funzioni iniziali dell'Apple Intelligence e sostiene che, da sole, probabilmente non saranno un motivo per fare l'upgrade.

5. Nuovi colori

Come sempre, quest'anno ci saranno sicuramente dei nuovi colori per l'iPhone, con Gurman che ha notato che la tonalità blu dell'iPhone 15 Pro sarà sostituita da un'opzione in oro rosa quest'anno.

Si tratta di una notizia già sentita in passato, con precedenti fughe di notizie che suggeriscono che i coloridell'iPhone 16 Pro Max e dell'iPhone 16 Pro includeranno nero, bianco, rosa e grigio, mentre icolori di iPhone 16 Plus e iPhone 16 includeranno nero, verde, rosa, blu e bianco. C'è una piccola possibilità che vengano offerti anche i colori giallo e viola.

Per la maggior parte, tuttavia, questi colori sono simili a quelli che si trovano sulla linea iPhone 15, quindi non si tratta di una selezione entusiasmante.

6. Più potenza

Infine, Gurman osserva che la linea iPhone 16 avrà un nuovo chipset A18. Non dice però se tutti i modelli utilizzeranno questo chipset, e abbiamo sentito altrove che i modelli Pro potrebbero invece utilizzare un A18 Pro.

Tuttavia, anche se i modelli base avranno solo un A18 standard (o addirittura l'A17 Pro dell'anno scorso), si tratterebbe di un upgrade di potenza per tutti e quattro i modelli. Secondo quanto riferito, tutti e quattro i telefoni avranno anche 8 GB di RAM, capacità che si suppone sia necessaria per il funzionamento dell'Apple Intelligence. Si tratterebbe di un aggiornamento di 2 GB per l'iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus, ma nessun cambiamento per i modelli Pro.

Una maggiore potenza è sempre apprezzata, ma gli attuali iPhone sono già dispositivi altamente performanti e, a parte la rispettiva intelligenza artificiale, si potrebbe fare fatica a notare una grande differenza nelle prestazioni dei prossimi telefoni.

Un anno tranquillo per Apple

Tenendo conto di tutto ciò, Gurman potrebbe avere ragione nell'affermare che gli iPhone di quest'anno potrebbero non registrare numeri di vendita da record. Ma il prossimo anno potrebbe essere un anno più importante per l'azienda, con l'iPhone SE 4 e l'iPhone 17 Air.

Tuttavia, se al momento avete un iPhone vecchio di qualche anno o in condizioni non ottimali, acquistare un modello della linea iPhone 16 potrebbe valerne la pena.