L'Apple Intelligence potrebbe subire un ritardo, anche per l'iPhone 16

La beta pubblica di iOS 18 di Apple è stata lanciata, ma c'è un'omissione piuttosto evidente: Apple Intelligence non è presente. Provate la beta oggi e noterete che la piattaforma di intelligenza artificiale, che promette di portare i dispositivi Apple a un livello superiore in termini di capacità, è totalmente assente. Peggio ancora, potrebbe non arrivare in tempo per il debutto dell'iPhone 16 di a settembre.

In effetti, sembra che Apple stia facendo un passo indietro e, se si sa dove guardare, se ne possono vedere i segni. Ad esempio, come ha sottolineato 9to5Mac, la landing page ufficiale di Apple Intelligence - creata il 10 giugno, il giorno del keynote della Worldwide Developers Conference (WWDC) durante il quale è stato annunciato Apple Intelligence - diceva che la funzione sarebbe arrivata "in una prossima beta quest'estate", ora la pagina dice che è "in arrivo in beta questo autunno".

MacRumors, nel frattempo, ha notato che la versione iOS 18 beta 3 dell'app di simulazione Xcode di Apple conteneva una sezione "Apple Intelligence & Siri" all'interno dell'app Impostazioni, ma da allora è stata rimossa. È stato anche evidenziato che un pulsante "Crea nuove emoji" (che avrebbe sfruttato le capacità di intelligenza artificiale generativa di Apple Intelligence) è apparso brevemente in alcune app quando si passava al selezionatore di emoji della tastiera. Anche in questo caso, il pulsante è ora assente.

Il fatto che queste funzioni e questi riferimenti all'intelligenza di Apple siano apparsi e poi scomparsi altrettanto rapidamente potrebbe non significare nulla: Apple aggiunge e rimuove continuamente funzioni dalle sue versioni beta. Ma potrebbe anche suggerire che Apple voglia ritardare la sua piattaforma di intelligenza artificiale per apportare gli ultimi ritocchi, il che a sua volta potrebbe significare un lancio ritardato.

Quando verrà lanciata l'Apple Intelligence?

Se Apple Intelligence potrebbe essere rinviato oltre il rilascio completo di iOS 18, quando potremmo vederlo? A questo punto, ogni ipotesi è pura speculazione, ma come ha sostenuto 9to5Mac, ci sono precedenti che potrebbero offrire qualche indizio.

Inizialmente Apple aveva introdotto Stage Manager nella beta di iOS 16, ma il suo stato era talmente problematico che è stato rimandato a iOS 16.1. La versione beta è stata lanciata nel mese di agosto, ma la versione completa di iOS 16.1 è stata poi rimandata. Questa versione è stata lanciata come beta ad agosto, ma la versione completa di iOS 16.1 non ha visto la luce fino a ottobre, un mese dopo la data di rilascio di iOS 16.

Apple potrebbe decidere di seguire un percorso simile con Apple Intelligence, consentendo ai beta tester di provarlo ad agosto, e lasciandolo fuori gli altri utenti fino a ottobre. Tuttavia, è un suggerimento appoggiato da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui gli sviluppatori potrebbero testare Apple Intelligence già questa settimana, mentre il rilascio completo avverrà a ottobre.

Visti i modi potenzialmente rivoluzionari in cui Apple Intelligence potrebbe dare una scossa a iOS, sarà deludente dover aspettare. Ma ha senso essere pazienti: data la sua importanza, Apple preferisce lanciare una versione raffinata della sua intelligenza artificiale piuttosto che un tentativo a metà, e la maggior parte degli utenti sarà probabilmente (anche se a malincuore) d'accordo con questo.