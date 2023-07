iPhone 15 rivoluziona l'app Salute grazie all'intelligenza artificiale

Il mondo sta aspettando pazientemente che Apple dica la sua sui chatbot basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT e Google Bard, e le ultime indiscrezioni suggeriscono che iPhone 15 potrebbe ospitare la prossima grande mossa dell'azienda nel campo dell'apprendimento automatico.

In particolare, l'app Salute di iOS è destinata a subire una profonda trasformazione quando iPhone 15 arriverà a settembre: l'analista Dan Ives sostiene che una versione di ultima generazione dell'app potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per formulare consigli personalizzati sullo stile di vita in base ai dati relativi a frequenza cardiaca, sonno, dieta e respirazione.

"È solo questione di tempo prima che Apple si dedichi approfonditamente all'intelligenza artificiale", ha dichiarato Ives al Daily Mail, aggiungendo che l'app Salute sarà probabilmente il primo beneficiario di questo cambiamento di strategia orientato al futuro.

Oltre a fornire indicazioni sullo stile di vita basate sui dati, la nuova e migliorata app Salute potrebbe anche essere in grado di tenere traccia del vostro stato d'animo catturando il parlato e analizzando i messaggi di testo; inoltre, secondo Ives, le app con capacità simili potrebbero essere inserite in un App Store separato dedicato alle app dotate di intelligenza artificiale.

L'apprendimento automatico svolge già un ruolo importante nelle app Apple come Siri. (Image credit: Shutterstock / Tada Images)

Vale la pena precisare che Apple utilizza già l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per l'assistente smart Siri e funzioni come il rendering intelligente delle foto, ma è chiaro che l'azienda è intenzionata a dare una spinta più significativa alle app che sfruttano l'intelligenza artificiale con i suoi iPhone di prossima generazione.

Questo ha senso se si considera quanto ancora Apple possa (o meglio, non possa) innovare sul fronte dell'hardware mobile. Si prevede che iPhone 15 migliorerà rispetto all'iPhone 14 in aree come la fotocamera, la potenza di elaborazione e la durata, ma si tratterà probabilmente di aggiornamenti superficiali che non saranno particolarmente significativi per chi ha posseduto uno dei migliori iPhone di Apple negli ultimi anni.

Se però con iPhone 15 arriverà un numero significativamente maggiore di funzionalità AI, allora la differenza con gli iPhone della generazione precedente potrebbe essere più significativa di quanto siamo stati abituati a vedere negli ultimi tempi.

Questo non implica però che gli aggiornamenti dell'iPhone dotati di AI siano destinati esclusivamente all'iPhone 15. Sappiamo già che iOS 17 utilizzerà l'apprendimento automatico per potenziare funzioni come la correzione automatica migliorata, e Apple ha confermato che questo aggiornamento sarà disponibile per il download su tutti gli iPhone più recenti dell'iPhone XS.

Tuttavia, se la previsione di Ives si avvererà, i prossimi iPhone di Apple potrebbero eseguire una nuova generazione di app per iPhone, a partire dall'app Salute, le cui funzionalità saranno notevolmente migliorate grazie all'intelligenza artificiale.