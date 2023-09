iPhone 15 nasconde un'utile funzione segreta per la ricarica

I nuovi modelli di iPhone 15 di Apple sono ricchi di aggiornamenti difficili da non notare, ma ora sappiamo che tutti e quattro i dispositivi della serie sono dotati anche di una funzione di ricarica meno pubblicizzata che potrebbe rivelarsi importante in un futuro non troppo lontano.

Negli annunci ufficiali per l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Pro, Apple afferma che entrambi i modelli supportano il nuovo standard Qi2 per la ricarica wireless. In sostanza, Qi2 riprende la funzione dei magneti integrati della tecnologia MagSafe di Apple e la apre a produttori terzi. Ciò potrebbe significare che tutti i caricabatterie wireless certificati Qi2 saranno presto in grado di ricaricare gli ultimi iPhone di Apple a 15W, cosa che in passato potevano fare solo i caricabatterie MagSafe.

È sufficiente dire che si tratta di una buona notizia per i potenziali acquirenti dell'iPhone 15. Gli accessori di terze parti sono in genere più economici di quelli prodotti dal colosso di Cupertino, ma attualmente Apple limita la maggior parte dei caricabatterie wireless di terze parti a 7,5W. Il Qi2 sembra destinato a cambiare le cose.

Il problema, tuttavia, è che non esistono ancora caricabatterie wireless certificati Qi2. Inoltre, nonostante Apple abbia confermato che i suoi modelli di iPhone 15 supportano "futuri caricabatterie Qi2 per la ricarica wireless" negli annunci sopra citati, la pagina delle specifiche tecniche ufficiali dell'iPhone 15 Pro dice che il dispositivo (e presumibilmente tutti gli altri dispositivi iPhone 15) supporta "la ricarica wireless MagSafe fino a 15W" e "la ricarica wireless Qi fino a 7,5W".

Questo significa che Apple potrebbe continuare a limitare intenzionalmente a 7,5W i caricabatterie wireless non Apple con capacità di 15W, nel tentativo di mantenere le vendite di MagSafe? Oppure l'azienda aggiornerà la pagina ufficiale delle specifiche tecniche dell'iPhone 15 con la dicitura "ricarica wireless Qi2 fino a 15W" una volta che i caricabatterie Qi2 saranno ufficialmente certificati e disponibili?

La risposta onesta è: non lo sappiamo. Tuttavia, pensiamo che sia più probabile che l'azienda renda disponibile la ricarica wireless a 15W in tutto il mondo nel prossimo futuro.

Infatti, un portavoce del produttore di custodie Belkin ha recentemente dichiarato a The Verge: "Non abbiamo ancora testato la linea di iPhone 15 su [il nostro imminente prodotto di ricarica Qi2], ma ci aspettiamo che possa caricare i dispositivi iPhone 15 fino a 15W". Prima del lancio dell'iPhone 15, Belkin aveva dichiarato che i suoi caricabatterie Qi2 "saranno in grado di caricare gli iPhone MagSafe a 15W".

Vale anche la pena di notare che, a differenza del passaggio da Lightning a USB-C sull'iPhone 15, non c'è stata alcuna pressione normativa affinché Apple collaborasse con il Wireless Power Consortium (WPC) allo standard Qi2. Si può quindi pensare che la decisione dell'azienda sia dovuta al desiderio di rendere la ricarica wireless ottimale più facilmente disponibile per i possessori di iPhone.