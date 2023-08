iPhone 15, Apple taglia la produzione: la domanda sarà scarsa

The iPhone 14 Pro Max is Apple's most expensive iPhone yet

Le indiscrezioni su iPhone 15 sono davvero imprevedibili: un attimo prima sentiamo dire che l'iPhone 15 è sulla buona strada per diventare l'iPhone più venduto degli ultimi anni, e un attimo dopo gli analisti avvertono che le vendite dell'iPhone 15 potrebbero essere relativamente scarse nel 2023.

Le ultime informazioni, tuttavia, danno più credito a quest'ultima previsione: Jeff Pu infatti ha affermato che Apple starebbe tagliando gli obiettivi di produzione dell'iPhone 15 a causa dei timori di una domanda limitata da parte dei consumatori nel 2023.

Secondo Pu, Apple ha modificato le stime di vendita dell'iPhone 15 di fine anno da 83 milioni di unità a 77 milioni, e le "preoccupazioni per la domanda" hanno giocato un ruolo fondamentale nella decisione. Si pensa che i presunti aumenti di prezzo dell'iPhone 15 potrebbero scoraggiare gli attuali proprietari di iPhone dall'aggiornare i loro dispositivi quest'anno.

"Il taglio del piano di costruzione prima del lancio non è un segnale positivo e il potenziale aumento del prezzo dell'iPhone 15 Pro Max potrebbe anche frenare la domanda dell'utente finale", ha scritto Pu in una nota per gli investitori visionata da 9to5Mac.

Non c'è certezza su quanto costeranno quest'anno l'iPhone 15 e gli altri modelli della serie, ma gli analisti sono generalmente d'accordo sul fatto che ogni versione di iPhone 15 sarà più costosa dell'equivalente iPhone 14 a causa dell'aumento dei costi di produzione da parte di Apple.

We will be seeing a $50 - $200 price jump on all major flagships depending upon the variants.This includes:- Google Pixel 8 series- iPhone 15 series- Xiaomi 14 series- Samsung Galaxy S24 seriesAugust 17, 2023 See more

I mercati internazionali hanno subito aumenti di prezzo degli iPhone già lo scorso anno con la linea iPhone 14, ma un aumento del genere sarebbe il primo negli Stati Uniti dal 2017.

Pu sospetta inoltre che, oltre ai timori di una domanda limitata da parte dei consumatori, i problemi della catena di approvvigionamento abbiano smorzato le speranze di Apple dopo il lancio della linea di iPhone 15. L'analista cita i sensori della fotocamera di Sony, la nuova cornice in titanio per l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max e il display quasi privo di cornici per gli stessi due modelli come componenti che stanno subendo ritardi nella produzione di massa.

Ma non esageriamo: l'iPhone 15 sarà comunque tra i telefoni più venduti del 2023. A titolo di riferimento, Samsung ha riferito di aver venduto 2,77 milioni di telefoni Samsung Galaxy S23 nel mese successivo all'uscita della serie a febbraio 2023, e tale cifra ha rappresentato un aumento del 102% su base annua rispetto alla serie Galaxy S22. Se le informazioni di Pu sono corrette, l'obiettivo di vendita "ridotto" dell'iPhone 15 di Apple per la fine dell'anno è ora di 77 milioni di unità, ovvero 77 milioni di unità in quattro mesi.