iOS 17.3 rende il vostro iPhone impossibile da rubare

Se siete preoccupati che qualcuno possa rubarvi l'iPhone, bloccarvi e cancellare i vostri dati, forse è il caso di aggiornare il vostro telefono. Infatti, l'ultima beta di iOS 17.3 di Apple contiene una nuova e ingegnosa funzione di sicurezza che può ostacolare anche i ladri più scaltri.

Come riferito dal Wall Street Journal, la beta contiene una nuova funzione chiamata Stolen Device Protection (protezione del dispositivo rubato) che può servire come ultima linea di difesa nel caso in cui il vostro iPhone sia stato rubato e il colpevole abbia avuto accesso al vostro codice di sicurezza. Attivandola, potreste bloccare definitivamente i loro piani.

Senza questa nuova funzione, ai ladri basta il codice di accesso per sbloccare l'iPhone, modificare la password dell'ID Apple per impedire la cancellazione remota del dispositivo, disattivare la funzione Dov'è e visualizzare tutte le password salvate per i vostri account, carte di credito e altro ancora. Una volta cambiata la password del vostro ID Apple, non potrete nemmeno fermarli.

Una soluzione sicura

(Image credit: Shutterstock)

Con la nuova funzione di protezione, le cose andranno diversamente. Quando è attivata, alcune azioni importanti, come la visualizzazione delle password, la disattivazione della funzione Dov'è, la cancellazione dei contenuti e altro ancora, richieranno il riconoscimento Face ID o Touch ID, non un codice di accesso. L'aggiunta dell'autenticazione biometrica rende molto più difficile per i ladri l'accesso a queste aree vitali del telefono, evitando, si spera, una catastrofica distruzione della vostra vita digitale.

E la nuova funzione va anche oltre. Quando qualcuno tenta di eseguire azioni molto delicate, come cambiare la password dell'ID Apple o alterare il codice di accesso del telefono, dovrà autenticarsi con Face ID o Touch ID, attendere un'ora, quindi utilizzare nuovamente Face ID o Touch ID.

Questo non vale se il telefono si trova in un luogo familiare, come la casa o il lavoro. Quindi, mentre i ladri probabilmente faranno fatica a distruggere il vostro dispositivo ovunque lo portino, dovreste essere in grado di effettuare queste modifiche da soli, purché non vi troviate in un luogo sconosciuto. Anche in questo caso, dovrete solo aspettare un po' di più rispetto al passato. Ne vale la pena, in cambio di una maggiore sicurezza.

La protezione dei dispositivi rubati è una funzione facoltativa e può essere attivata in Impostazioni > Face ID e codice > Protezione dispositivi rubati, a condizione che si utilizzi la versione beta di iOS 17.3. Vale la pena attivarla per la vostra tranquillità: non si sa mai quando potrebbe servirvi.

Potrebbe interessarti anche