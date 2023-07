Apple, spuntano nuovi indizi sull'iPhone pieghevole (o arrotolabile?)

Stando a quanto emerso da un brevetto depositato di recente da Apple, gli ingeneri dell'azienda di Cupertino stanno lavorando a un iPhone pieghevole o, più precisamente, dotato di un display "arrotolabile". Il documento suggerisce che la tecnologia mostrata nei progetti potrebbe essere utilizzata anche su iPad e schermi desktop.

Come scoperto da Patently Apple (fonte Tom's Guide), il brevetto descrive "dispositivi elettronici con display arrotolabili" che "possono passare da uno stato non arrotolato in cui il display è planare a uno stato in cui una parte del display viene arrotolata a scopo protettivo".

Gli schemi che accompagnano il brevetto (potete vederli qui sotto) sono più o meno quelli che ci si potrebbe aspettare da questa descrizione: lo schermo ha l'aspetto di una pergamena arrotolata alle due estremità e può estendersi o ritrarsi in base alle necessità.

Questo design è un'interessante rivisitazione del formato pieghevole visto su smartphone come Samsung Galaxy Z Fold 4: anche in questo caso l'idea è quella di avere a disposizione uno schermo delle dimensioni di un tablet che può stare facilmente in tasca una volta ripiegato. I display arrotolabili offrono gli stessi vantaggi, ma in un formato differente.

iPhone "arrotolabile"

Non è certo la prima volta che Apple registra un brevetto di questo tipo - i precedenti risalgono al 2014 - ma la sensazione è che la tecnologia dello schermo arrotolabile sia finalmente pronta a sbarcare sui dispositivi commerciali. Anche se ci sono voluti diversi anni, i telefoni pieghevoli sono sempre più diffusi e il prossimo step evolutivo potrebbe consistere proprio nei display arrotolabili.

Naturalmente Apple non è l'unica azienda interessata a proporre una soluzione simile. Sia LG che Samsung hanno recentemente mostrato degli schermi arrotolabili su diversi dispositivi home (tra cui, ad esempio, i TV), anche se per ora si tratta per lo più di prototipi realizzati per le fiere tecnologiche.

Anche Motorola ha presentato un concept di telefono arrotolabile al Mobile World Congress di quest'anno: lo schermo del dispositivo si estendeva da 5 pollici a 6,5 pollici premendo un pulsante. In sostanza questa tecnologia esiste già, anche se si trova in una fase embrionale, ed è solo questione di tempo prima che i principali produttori di smartphone propongano al loro pubblico i primi smartphone arrotolabili.

Ricordiamo tuttavia che, come sempre, i brevetti indicano solo ciò che le aziende stanno esplorando e testando, quindi non abbiamo certezze sul fatto che Apple sia intenzionata a commercializzare un iPhone arrotolabile. Siamo invece certi che a settembre arriveranno i nuovi iPhone 15 e nella nostra pagina dedicata trovate tutte le info che abbiamo a riguardo.