iOS 17.3 è arrivato: ecco 4 nuove funzioni inclusa la protezione per i furti

È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento iOS 17.2 del sistema operativo mobile di Apple, ma iOS 17.3 - il terzo aggiornamento completo di iOS 17 - è già disponibile per il download su tutti gli iPhone più recenti dell'iPhone XR.

Quest'ultimo aggiornamento del software è incentrato su alcuni importanti miglioramenti della sicurezza e sull'atteso aggiornamento di Apple Music. È stato migliorato anche il rilevamento degli arresti anomali ed è ora più facile capire la copertura dell'Apple Care nelle Impostazioni.

In questo articolo, vi illustriamo le quattro principali funzioni di iOS 17.3.

Protezione contro i furti

(Image credit: Future / Apple)

Il miglioramento più significativo di iOS 17.3 è una nuovissima funzione di sicurezza che prende il nome di Stolen Device Protection e funge essenzialmente da ultima linea di difesa contro i ladri in possesso sia dell'iPhone che del codice di accesso.

Dovrete configurarla subito dopo l'aggiornamento e, una volta attivata, azioni sensibili come la visualizzazione delle password, la cancellazione di contenuti, la disattivazione della Modalità smarrito e molto altro ancora richiederanno l'accesso biometrico tramite Face ID o Touch ID.

Attualmente, un ladro di iPhone in possesso del codice di accesso può essenzialmente "rubare la vostra intera vita digitale", come rivela un'agenzia di stampa pubblicata dal Wall Street Journal. La nuova funzione di protezione dei dispositivi rubati riduce in modo significativo i pericoli in caso di furto.

Ma non è tutto. Per azioni particolarmente delicate, come la modifica della password dell'ID Apple o la disattivazione di Trova il mio iPhone, Stolen Device Protection richiede due istanze di autenticazione biometrica, la seconda un'ora dopo la prima. Tuttavia, questo vale solo per le azioni eseguite in "luoghi sconosciuti". Quindi, se si cerca di eseguire un'azione sensibile a casa o al lavoro, sarà sufficiente completare un solo livello di autenticazione biometrica.

Purtroppo, un ladro in possesso del codice di accesso potrà ancora acquistare prodotti con Apple Pay, ma la protezione del dispositivo rubato rappresenta comunque un enorme passo avanti nella sicurezza degli utenti Apple.

Playlist collaborative su Apple Music

(Image credit: Future / Apple)

Con iOS 17.3 arrivano anche le Playlist collaborative su Apple Music, aggiornamento meno importane ma che sarà gradito da tutti gli utenti che usano l'app.

Questa nuova opzione consente a più iscritti a Apple Music di aggiungere, riordinare e rimuovere brani in una playlist condivisa. Spotify ha già da tempo la sua versione di playlist collaborative che ora sarà disponibile anche sul servizio rivale targato Apple.

Tra l'altro, le playlist collaborative dovevano arrivare su Apple Music in iOS 17.2 (la funzione è apparsa in diverse beta di iOS 17.2), ma Apple le ha posticipate al 2024 verso la fine dello scorso anno.

Supporto AirPlay per gli hotel

Se avete sempre desiderato trasmettere contenuti dal vostro iPhone al televisore della vostra camera d'albergo, ora ne avrete la possibilità. Apple aveva promesso da tempo il supporto AirPlay per gli hotel e finalmente la funzione fa il suo debutto su iOS 17.3.

Tenete presente, però, che il supporto AirPlay per gli hotel è disponibile solo in alberghi selezionati. Al momento in cui scriviamo, sappiamo che la funzione è supportata nelle strutture IHG Hotel and Resorts, ma siamo in attesa di conferma da parte di altre catene alberghiere.

Altre patch di sicurezza generali

Dato che l'aggiornamento iOS 17.2.1 di Apple conteneva diverse importanti correzioni di sicurezza - e con gli attacchi spyware in aumento - non sorprende che iOS 17.3 introduca misure preventive altrettanto importanti. Se è vero che le personalità politiche e le aziende sono più soggette alle violazioni rispetto all'utente comune, Apple ha comunque deciso di offrire un'ulteriore livello di protezione dai virus (gratuito) a tutti.

In particolare, iOS 17.3 introduce 16 correzioni di sicurezza individuali, molte delle quali riguardano WebKit e il Kernel.

Vale anche la pena di notare che Apple limiterà i futuri aggiornamenti di sicurezza agli iPhone con iOS 16 o successivo, quindi se siete attualmente in possesso di un iPhone compatibile con iOS 17 - ovvero qualsiasi iPhone più recente di un iPhone XR - ma che utilizza ancora iOS 15 o precedenti, vi suggeriamo di aggiornare il dispositivo il prima possibile.